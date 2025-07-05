Amedspor, Yeni Sezon Formalarını Tanıttı - Son Dakika
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Amedspor, Yeni Sezon Formalarını Tanıttı

Amedspor, Yeni Sezon Formalarını Tanıttı
05.07.2025 18:48
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Amed Sportif Faaliyetler, 2025-2026 sezonu formalarını tanıttı, transfer hedeflerini açıkladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, yeni sezon formalarını düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Kulüp Başkanı Burç Baysal, hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Geçmişten ders alarak bu sezon çok transfer yerine ilk 11'de oynayacak nokta transferler yapmayı hedefliyoruz. Aytaç Kara'yı da transfer ederken Süper Lig kulüpleriyle rekabet içerisindeydik" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Gastro İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Kulüp Başkanı Burç Baysal'ın yanı sıra Asbaşkan Şeyda Aslantaş, Başkan Vekili Semra Arslan ve Genel Sekreter Faruk Korkmaz da yer aldı. Başkan Baysal, 2025-2026 sezonunda giyilecek 5 formayı 60 farklı tasarım arasından seçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 4-5 aydır 60'ın üzerinde formayı eleyerek geldiğimiz, onların içerisinden 2'sini taraftarın, 3'ünü de yönetim kurulumuzun belirlediği 5 forma ile kamuoyunun önüne çıkacağız. Bu formalarımız geçmişe nazaran baktığınızda farklılıklar gösteren, daha renkli, daha görsel bir ortam oluşsun düşüncesindeyiz" dedi.

'TRANSFERLERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ'

Transfer çalışmalarına da değinen Baysal, şunları söyledi:

"Transferler konusuna gelince, teknik direktör seçimimizden sonra net transferler yapma düşüncesinde olan bir dönemdeyiz. Geçmişteki deneyimlerimiz, bizler, bizden önceki yönetimlerdeki arkadaşlarımızın transfer konusunda tutturamadığımız konudaki eleştirilerin içinde, daha bilindik, daha net ve gerçekten ilk 11'de oynatacağımız insanlarla diyalog içerisindeyiz. İlk transferimizi Aytaç Kara ile yaptık. Türkiye liglerine baktığınızda pozisyonu itibarıyla gerçekten tam takıma uyabilecek karakterde bir oyuncu. ve biz Süper Lig kulüpleriyle de rekabet ederek Aytaç Kara'yı Amedspor bünyesine kattık. Bundan sonra da katacağımız arkadaşlarımız da gerçekten net oluşabilecek futbol yeteneğine sahip insanlar olsunlar düşüncesindeyiz. Umarım bu sefer yüzde 90'larda bir başarı getiririz transferler içerisindeki tutma oranında; ki yanılmalar olabilir. Sakatlıkları göze aldığınızda öyle bir yüzde 10'luk pay koyuyorum ki transfer komitemiz, yönetim kurulumuz içerisinde genişletilmiş transfer komitesiyle beraber çok asgari hata yapalım diye gerçekten sürekli yurt dışı bağlantılarıyla hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Transferlerimiz yakın zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

'TARAFTARLAR TRANSFER DÖNEMİNDE HASSAS DAVRANMALI'

Transfer sürecinde taraftarların da dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Baysal, şöyle konuştu:

"Taraftar kitlemiz tarafından mutlaka merakla beklenen işlerdir transferler. Ama şurada altını çizmemiz gereken bir şey var. Taraftarlar bu konuda bireysel olarak yazmaları, bu konuyla ilgili görüş bildirmeleri kadar doğal bir şey yok. Ama şunun da bilinmesi gerekiyor; oyuncularla pazarlıkta olduğumuz dönemde taraftar gruplarının deklarasyon yayınlaması, pazarlıkta bizlerin ellerini zayıflatıyor. Eğer ki gerçek anlamda bu kulübe gönülden bağlı insanlar ise bu konunun hassasiyetini unutmamaları lazım. Çünkü vereceğimiz her fazla kuruş, bu halkın parasıdır. O açıdan bunun hassasiyeti içerisinde herkesin davranması gerekiyor."

'YENİ SEZONA İDDİALI BAŞLAYACAĞIZ'

Yeni sezonda iddialı bir kadro hedeflediklerini söyleyen Baysal, "2025-2026 sezonuyla ilgili her zamanki gibi iddia sahibi bir takımla yeni sezona başlayacağız. Gerek yönetim kurulumuz, gerek teknik ekibimiz, gerekse oyuncularımızla beraber öncelikle Amedspor'un ruhuna layık, ondan sonra da sportif başarıları elde edecek bir yapıyla bizi sevenlere, tüm camiamıza, dünyanın her tarafındaki taraftar gruplarımıza keyif verecek bir oyun seyrettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Amedspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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