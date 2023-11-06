Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını tek cümleyle izah etti

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. İlk kez eflatun-beyazlılarda kadroya alınan Arda Güler, bu karşılaşmada süre bulamadı. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in hocası Ancelotti, sakatlıktan dönen genç yıldız için acele etmeyeceklerini belirtti.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, acele etmeyeceğiz. Yakında oynayacak." dedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Real Madrid sıradaki maçını 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynayacak. Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 13. haftasında ise 11 Kasım'da Valencia'yı konuk edecek.

Real Madrid'de ilk kez kadroya alınan Arda Güler'den kareler: