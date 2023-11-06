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Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını tek cümleyle izah etti - Son Dakika

Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını tek cümleyle izah etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 10:53

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldıkları maçta ilk kez kadroya aldığı Arda Güler'e neden süre vermediğini açıkladı. Deneyimli hoca, ''Oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, acele etmeyeceğiz.'' dedi.

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. İlk kez eflatun-beyazlılarda kadroya alınan Arda Güler, bu karşılaşmada süre bulamadı. Karşılaşmanın ardından Real Madrid'in hocası Ancelotti, sakatlıktan dönen genç yıldız için acele etmeyeceklerini belirtti.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, acele etmeyeceğiz. Yakında oynayacak." dedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Real Madrid sıradaki maçını 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynayacak. Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 13. haftasında ise 11 Kasım'da Valencia'yı konuk edecek.

Real Madrid'de ilk kez kadroya alınan Arda Güler'den kareler:

Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz
Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığına açıklık getirdi: Aceleye etmeyeceğiz

Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını tek cümleyle izah etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ancelotti, Arda Güler'i neden oynatmadığını tek cümleyle izah etti - Son Dakika
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