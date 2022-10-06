Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde devam eden kampta milliler, başantrenör Okan Halay yönetiminde bu sabah kuvvet ve ağırlık antrenmanı gerçekleştirdi. Milliler, 12 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankara haberleri! Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor - Son Dakika

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