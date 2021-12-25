Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi

Galatasaray'ın kötü gidişatı en sonunda dindi. Sarı-Kırmızılılar, ligin etkili takımlarından Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarının son anlarında Feghouli'nin golüyle perde açıldı. 52. dakikada Kerem, nefis golle skoru tayin etti. Genç yıldız karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

CEZA BİTTİ

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in 6 maçlık cezası da Antalyaspor karşılaşmasıyla son buldu. Fatih Terim, ligin ikinci yarısından itibaren takımının başında olacak.

KEREM DURDURULAMIYOR

Feghouli'ye asist yapan Kerem, yaklaşık 25 metreden attığı golle gözlerin pasını sildi. Bayern Münih'i peşine takan 23'lük yıldız için devre arasında Galatasaray'ın kapısı hayli çalacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 74: Morutan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Mohamed ceza sahasına girer girmez yakın direk dibine doğru çok sert bir vuruş yaptı. Boffin iki hamlede topu kontrol etti.

Dakika 72: Galatasaray atağında Feghouli'nin pasıyla sol kanatta hareketlenen Kerem arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu topu göğsüyle kontrol eden Mohamed'in dar açıdan yaptığı vuruşta top yan direğe çarpıp dışarıya gitti.

Dakika 67: Antalyaspor'un attığı gol elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Dakika 61: Kerem sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken ayağından açılan top Halil'in önünde kaldı. Halil, sol çaprazdan dar açıdan kaleci ile karşı akrşıya pozisyonda uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından auta gitti.

Dakika 59: Freddy'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Mukairu, rakibinden sıyrılıp topu sağına çekerek yerden sert bir vuruş yaptı. İsmail soluna çok iyi uzandı ve golü önledi.

Dakika 58: Galatasaray gole çok yaklaştı. Boş kalan Feghouli'nin şutu az farkla auta gitti. Top adeta direği yalayıp çıktı.

Dakika 52: Mohamed, kontra atakta topu Kerem'le buluşturdu. Genç yıldız yaklaşık 25 metreden nefis şutla kaleciyi avladı. Skor 2-0'a geldi.

Dakika 51: Fredy'nin pas olarak kullandığı serbest vuruşta Doğukan'ın şutunda top direkten döndü.

Dakika 48: Mukairu'nun yakın mesafeden şutunda top dışarı gitti. Antalyaspor etkili başladı.

Devre arası: Galatasaray, Feghouli'nin son anlarda attığı golle Antalyaspor karşısında devreyi 1-0 üstün kapattı.

45+2 GOL': Bu kez kontra yapan Galatasaray oldu. Hızlı çıkan Aslan'da topu Kerem taşıdı, Feghouli'nin koşu yoluna bıraktı. Cezayirli yıldız şık bir vuruşla kalitesini gösterdi, Galatasaray'ı öne geçirdi.

Dakika 40: Kerem'in pasıyla sol kanattan bindirip ceza sahasının solunda topla buluşan Van Aanholt'un yerden penaltı noktası ile kale sahası arasına çevirdiği topa Halil hamle yaptı. Ama topu kaleye doğru yönlendirmeyi başaramadı.

Dakika 39: Halil Dervişoğlu'nun sol ayağıyla şutunda top dışarı gitti.

Dakika 33: Sol kanattan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın ortasında seken topla sağ çaprazda Floranus buluştu. Floranus'un sert volesinde İsmail topu iki hamlede kontrol etti.

Dakika 32: Antalyaspor'da Amilton, Doğukan ve Mukairu savunma arkasına rahatça sarkıyor. Pozisyonları sonuçlandıramıyorlar.

Dakika 30: Mostafa Mohamed'in dar açıdan kafa vuruşu dışarı gitti.

Dakika 27: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mohamed, ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda olan Van Aanholt'u gördü. Van Aanholt, bu topu göğsüyle kontrol ettikten sonra sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

Dakika 18: Sol kanatta topla buluşan Güray'ın arka direğe kestiği sert topa Amilton hamle yaptı ama yetişemedi. Ters kanada açılan top taca çıktı.

Dakika 17: Sağ kanattan Freddy'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Güray'ın önüne geldi. Güray'ın sol çaprazdan şutu isabetli olmadı ve yandan auta gitti.

Dakika 16: Antalyaspor hızlı ataklarla geliyor. Galatasaray kalesi ablukaya alındı. Peş peşe korner kullandılar

Dakika 14: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Doğukan'ın yerden ön direğe kestiği topu Nelsson son anda kesti.

Dakika 12: Galatasaray gole yaklaştı. Kerem'in kafa vuruşunda top direğin az farkla üstünden auta çıktı.

Dakika 10: Tedavisi tamamlanan Kerem Aktürkoğlu tekrar oyunda.

Dakika 9: Galatasaray gole çok yaklaştı. Mostafa Mohamed'in kafa vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

Dakika 6: Kerem Aktürkoğlu sakatlık geçirdi. Saha dışında tedavisi sürüyor.

Dakika 5: Galatasaray gole yaklaştı. Mostafa Mohamed'in vuruşunda Boffin topu kornere çeldi.

Dakika 3: Antalyaspor Galatasaray kalesi önünde rahat pozisyona giriyor.

Dakika 2: Amilton'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mukairu'nun şutu savunmadan döndü.