Arda Güler, Türk futbolunun en pahalı satışı olarak Real Madrid'e transfer oldu - Son Dakika
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Arda Güler, Türk futbolunun en pahalı satışı olarak Real Madrid'e transfer oldu

Arda Güler, Türk futbolunun en pahalı satışı olarak Real Madrid'e transfer oldu

07.07.2023 08:13

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Bu transfer, eflatun-beyazlıların tarihine geçti ve Real Madrid'in Arda Güler'i açıkladığı paylaşımı kulüp rekoru kırdı. Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyen Real Madrid, başarı bonuslarıyla birlikte bu rakamı 30 milyon euroya çıkaracak. Arda Güler'in transfer duyurusunun ardından Real Madrid, genç futbolcu için peş peşe paylaşımlar yapacak ve bugün imza töreni düzenleyecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, toplam 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Türk futbolunun en pahalı satışı olan 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların da tarihine geçti. Real Madrid'in Arda Güler'i açıkladığı paylaşımının beğeni sayısı 600 bini geçerek, kulüp rekoru kırıldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'in Arda Güler'i renklerine bağlaması tüm dünyada büyük ses getirdi. Genç yıldız için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ödeyen eflatun-beyazlılar, başarı bonuslarıyla birlikte bu rakamı 30 milyon euroya kadar çıkaracak. Güler böylece Türk futbolunun en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

REAL MADRID'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Arda Güler'in transfer duyurusunun aldığı etkileşim sonrası Real Madrid'den genç yıldız için peş peşe paylaşımlar geldi. Dünya devi, 18 yaşındaki futbolcu için bugün saat 13.00'te imza töreni düzenleyecek.

Tarihe geçen paylaşım

Real Madrid'in yaptığı Arda Güler paylaşımlarının tamamı:

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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Türk futbolunun en pahalı satışı olarak Real Madrid'e transfer oldu - Son Dakika


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