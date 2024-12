Arda Turan: Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim (METİN EKLENDİ)

Spor

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan , "Ben Eyüpspor teknik direktörüyüm. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu konuları böyle ayaküstü konuşmak saygısızlık olur. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu dile getirdim" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Eyüpspor Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Arda Turan, "Bence güzel bir maç oldu. Maçın başında biraz tahminlerimizle beraber Saint-Maximin'in oynamayacağını düşünerek, bizde Ampem'i oturtmayı denedik. Kostic'in ortalarını riske etmek istedik çünkü Fenerbahçe, bağlantı oyununu çok iyi oynuyor Tadic'le. Daha çok kenar ortalarına yönlendirmeye çalıştık. Geçiş oyununda zaman zaman iyi işler yaptık. Ara ara sıkıntılar yaşadık. Oyunun ilk yarısındaki defans tarafından çok memnunum. İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir temas var. Benim oradaki itirazım faule değil. Oyuncunun yüzüne veya kafasına darbe gelince sağlık açısından oyunun durması gerekli. Hepimizin oyuncuları değerli. Benim Fenerbahçe takımına karşı saygım çok büyük. Oyunu hakem hataları üzerinden değerlendirmeyeceğim. Benim oyuncum değersiz mi ' Kafasına darbe alıyor yere düşüyor. Neden durdurmuyorsun ' İkinci yarı iyi savunduk. Kenar ortaları bizi yordu. Yorgunlukla beraber kaymalarda eksiklikler var. Dorukhan muhteşem mücadele etti. Maximin oyuna girdiği anda bizde Ampem'i aldık onun karşısına. Bizim için değerli olan Dorukhan'ın yerine Emre Mor'u alabilme cesareti gösterdik. Fenerbahçe'ye karşı ne kadar yaslanırsak yaslanalım hücum da etmeniz lazım. Emre de giren herkes gibi çok önemli işler yaptı. Bütün oyuncularımı gönülden kutluyorum. Bizim için 1 puan ama oyun olarak kazanılmış bir 3 puan. Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı böyle mücadele vermek benim içinde büyük bir sınav oldu. Fenerbahçe çok yetenekli bir takım. Minimum pozisyonu verdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oynayacağız. Zamana ihtiyacımız var. Daha önce burada oynamıştı şuralı, buralı bunlar çok genç kıymetli çocuklar. İyi insanlar. Oyuncuların onurları bir maç üzerinden değerlendirilmemeli. Bizim ne olduğumuz belli, bizim onurumuzdan ve şerefimizden şüphemiz yok. Bugün kaybedebilirdik. Beşiktaş maçında kazanabilirdik, Galatasaray maçında da kaybedebilirdik. Rica ediyorum oyunu saha içinde bırakmaya çalışalım" ifadelerine yer verdi.

'KARŞIMIZDA MOURİNHO VAR EKSTRA MOTİVASYON OLMAZ MI'

Ekstra bir motivasyonunuz oldu mu sorusuna cevap veren Turan, "Her maça nasıl hazırlandıysak bu maça da öyle hazırlandık. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Karşımızda Mourinho var ekstra motivasyon olmaz mı? Onlara gerekli saygıyı gösterdik. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Fenerbahçe çok az gol yiyor. Sadece zaman zaman oyun kurarken basit pas hataları yapabiliyor, bunları da kullanmaya çalıştık. Kazanacak kadar oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

'HER AN İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Çok mücadele ettiklerini ifade eden Arda Turan, "Biz kalemize çok şut attıran takımlardan biriyiz. Ama biz her şut attırdığımızda topun arkasında 10 kişiyiz. Her an için mücadele ediyoruz. Ben futbolculuk hayatımda özellikle Atletico Madrid'de buna inanıyorum mücadele ederseniz o top kaleye kolay kolay girmez. Savunma bir takım için çok önemli. Oyuncularıma da bunu aşılıyorum. Oyuncularımın uzun süredir duran topta iyi bir savunması var. Allah nazarlardan saklasın. Bugün bizim için bir gurur tablosu. Eyüpspor insanlara bir umut veriyor" ifadelerini kullandı.

'BERKE'NİN GELİŞİMİNDEN ÇOK MEMNUNUM.

Her gün çok çalıştıklarına değinen Arda Turan, "Biz her gün dünyanın en büyük kulübünde çalışıyoruz gibi ekibimizle çalışmaya devam ediyoruz. Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ama her gün kulaklarını dışarıya tıkayıp bu performansına devam etmeli. Umarım daha fazla böyle performanslar gösterir, biz kalemize daha az top getiririz. Şu anda Türkiye'nin en formda kalecisi. Çok çalışıyor. Berke ile gurur duyuyoruz. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyoruz. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz" dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetinden etkilendiklerini söyleyen Arda Turan sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Etkileniyorsunuz tabii ki. Ben ne kadar az etkilensem de oyuncularım genç oyuncular. Ahmed Kutucu ve Berke Özer genç oyuncular. Ailesi, arkadaşları kolay bir şey değil. Oyuncuları bunun üzerinden değerlendirmek çok zor bir şey. Etkilenmiyoruz desek yalan söylemiş oluruz."

