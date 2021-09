Atakaş Hatayspor: 0-2

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Ali Şencan (xx), Ali Tuna (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Kerim (xx), Arslanagic (xx), Angel (xx), Berkan (x), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 80 Jahovic x), Yalçın (x) (Dk. 63 Beykan x), Lourency (x) (Dk. 80 Tijanic), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk. 89 Ideye)ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir (xxx) - Kamil (xxx) (Dk. 85 Burak Çamoğlu), Fatih (xx), Burak Öksüz (xxx), Adekugbe (xxx), Sackey (x) (Dk. 26 Boudjemaa (xx), Riberio (xx), Traore (xxx) (Dk. 80 Emre), Lobzhanidze (xxx) (Dk. 89 Louis), El Kaabi (xxx) (Dk. 80 Kamara), Diouf (xxxx)GOLLER: Dk. 35 - Dk. 78 Diouf (Atakaş Hatayspor )KIRMIZI KART: Dk. 76 Beykan (Göztepe)SARI KARTLAR: Arslanagic, Berkan (Göztepe), Adekugbe, Burak, Diouf (Atakaş Hatayspor)Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Göztepe'yi 35 ve 78'inci dakikalarda Diouf'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın 76'ncı dakikasında Göztepe'den Beykan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göztepeli taraftarlar maçta bazı futbolcuları ve Başkan Mehmet Sepil 'i protesto etti. Göztepe bu sonuçla 5 puanda kalırken, Hatayspor ise puanını 13'e yükseltti.7'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında El Kaabi sol kanatta yerden ortaladı. Ceza sahasında müsait durumdaki Diouf'un gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can topu kontrol etti.12'nci dakikada ceza yayı üzerinde Halil'in pasıyla buluşan Lourency'nin şutunda top üstten auta çıktı.24'üncü dakikada soldan hareketlenen Cherif'in pasında Yalçın penaltı noktasının solundan vurdu. Kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.30'uncu dakikada Kamil Ahmet sağdan ortaladı. Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü.35'inci dakikada Hatayspor golü buldu. Orta alanda kazanılan serbest vuruşu Riberio ortaladı. Ceza sahasında Burak Öksüz'un kafayla çevirdiği topu defansın arasında Diouf yine kafayla filelere gönderdi: 0-1.45+1'İnci dakikada ceza sahasında Cherif ile verkaç yapan Halil'in şutunda kaleci Mohamedi gole izin vermedi.59'uncu dakikada Obinna'nın pasıyla rakip ceza sahasına giren Cherif kaleciyi de geçmeye çalıştıktan sonra topun kontrolünü kaybedince Göztepe mutlak golden oldu.70'inci dakikada Berkan soldan korneri kullandı. Arda direkte Soner müsait pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.76'ncı dakikada Beykan Şimşek 'in Kamil Ahmet'e yaptığı faulde sarı kartını çıkaran hakem Suat Arslanboğa VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyip kırmızı kartını çıkardı. Göztepe 10 kişi kaldı.78'inci dakikada soldan Lobjanidze'nin ortasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Diouf gelişine bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.84'üncü dakikada Obinna sağdan ortaladı. Arka direkte Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- İzmir