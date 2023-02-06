Türkiye'nin acısını paylaştılar! Dünya devlerinden peş peşe mesajlar geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilimizi vururken dünyanın önde gelen kulüplerinden de Türkiye'ye destek mesajları geldi.

BARCELONA: "KALBİMİZ SİZİNLE"

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak başsağlığı dileyen kulüplerden İspanya temsilcisi Barcelona, "Türkiye'deki deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz Türkiye ile birlikte." ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD: "DUA EDİYORUZ"

Real Madrid ise "Türkiye ve Suriye'yi etkileyen birkaç saat önce meydana gelen depremin haberini üzüntüyle öğrendik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, bu felaket nedeniyle derin üzüntü yaşıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileriz. Tüm yaraların hızla sarılması için dua ediyoruz." mesajını paylaştı.

LIVERPOOL: "DUALARIMIZ SİZİNLE"

İngiltere'nin Liverpool takımı, AFAD'ın depremden etkilenen iller için yayımladığı acil iletişim numaralarını paylaşarak, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, bu büyük depremden etkilenenlerle..." şeklinde görüş belirtti.

MILAN: "HEPİMİZİN DÜŞÜNCELERİ SİZİNLE"

İtalya devi Milan'dan da Türkiye'ye destek mesajı geldi. Dev kulüp yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerden etkilenen herkese en derin taziyelerimizi sunarız. Kulüpteki herkesin düşünceleri sizinle." ifadelerini kullanarak Türkiye'ye destek verdi.

MANCHESTER CITY: "YARALILARA ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

Manchester City de "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yardım bekleyen vatandaşlara bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz." dedi.

DORTMUND: "BİZLERİ DERİNDEN SARSTI"

Alman ekibi Borussia Dortmund, "Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi bizleri derinden sarstı. Dualarımız tüm depremzedeler, aileleri, yakınları için endişelenenler ve tabii ki tüm yardım edenlerle birlikte." şeklinde paylaşım yaptı.





Avrupa'nın önde gelen yıldız futbolcuları da yaşanan bu felakete tepkisiz kalmadı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez ve Real Madrid'in deneyimli futbolcusu Luka Modric'de Türkiye'ye destek niteliğinde paylaşımlar yaptılar.