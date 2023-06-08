Süper Lig'de şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılması sonrası Fenerbahçe taraftarları tribünde Aziz Yıldırım sloganları atmıştı. Taraftarın göreve dönmesi için çağrı yaptığı eski başkan Nijerya'da ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Shipyard ile Nijerya Donanması arasında ülkenin amiral gemisi NNS ARADU fırkateyninin ve 57 metrelik Tuzla sınıfı devriye botu inşasını kapsayan bir anlaşma imzalandı.
İmza töreninde çekilen fotoğraflar Fenerbahçe taraftarının ilgisini çekerken, sosyal medyada taraftarlar Aziz Yıldırım'a "Dön" çağrısı yaptı. Yıldırım daha önce yaptığı açıklamalarda başkanlığa aday olma gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtmişti.
İmza töreninden fotoğraflar:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçelilerin başkanlık görevinde görmek istediği Aziz Yıldırım, Nijerya'da ortaya çıktı - Son Dakika