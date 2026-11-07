Bakan Bak, Dostluk Kupası öncesi KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile bir araya geldi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı iş birliğinde düzenlenecek KKTC Dostluk Kupası öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu dün akşam Girne'de düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da katıldığı buluşmada sporun birleştirici gücüne ve Kıbrıs Türk gençliğine verilen desteğe vurgu yapıldı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un U15 takımları ile KKTC karma takımlarını buluşturan organizasyonun, gençler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi ve spor alanındaki dayanışmaya katkı sağlaması temenni edildi.

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, turnuvanın hayata geçirilmesine verdiği destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti. Ankara'da gerçekleştirdikleri bir ziyarette, Türkiye'nin dört büyük kulübünün U15 takımlarının KKTC'ye gelmesi konusunu Bakan Bak ile görüştüklerini anlatan Ataoğlu, aynı görüşme sırasında Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Bak arasında telefon görüşmesi gerçekleştirilmesini sağladıklarını belirtti.

O gün yapılan görüşmenin organizasyonun ilk adımını oluşturduğunu ifade eden Ataoğlu, "Bugün takımlarımız burada. Çocuklarımızın sevincini hep birlikte paylaşacağız. Türkiye'den gelen 4 büyük takımımıza, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Buluşmaya katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'ya da teşekkür eden Ataoğlu, Adalı'yı kardeşi gibi gördüğünü, kendisini KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

'ANA VATAN TÜRKİYE'MİZİN DESTEĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Kıbrıs Türk gençliğinin spor alanında karşılaştığı engellere de değinen Ataoğlu, Rum tarafının engelleme girişimlerine rağmen Türkiye'nin desteğiyle bu tür organizasyonları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Ataoğlu, "Ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar bizim Ana vatanımız Türkiye var. Ana vatan Türkiye'mizin sayesinde biz yapacağımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: KIBRIS TÜRK GENÇLİĞİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Kıbrıslı gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "KKTC çocuklarına güzel bir hediye. Onları baskılarla yıldırmaya çalışan, spor yapmasını engelleyenlere karşı, özellikle dört büyük takımımızın başkanlarına teşekkür ediyoruz. Biz bu projeden, turnuvadan bahsettiğimizde seve seve U15 takımlarını aradılar, talimat verdiler. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, U15 takımlarını buraya gönderdi. Burada Kıbrıslı gençlerimizle dört takımlı turnuva oynayacaklar. Güzel bir dostluk turnuvası. Özellikle gençlerimizin, anavatandaki güzide kulüplerimizle kaynaşması açısından önemli. Buradaki gençlere şunu söylüyoruz. Her zaman yanlarındayız. Sporda her türlü desteğimiz yanlarında. Yatırımlara da devam ediyoruz. Yaklaşık 1.5 y önce geldiğimizde stadyumla ilgili lansman yapıldı. Her türlü desteğimiz hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız, sporda büyük yatırımlar yaptı. Biz de KKTC'ye bu tesisleri yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir ortam. Sayın Başbakana teşekkür ediyoruz. Bu güzel ortamı hazırladıkları için. Güzel bir turnuva olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğlencesini ve coşkusunu, Türkiye'den gelen takımlarla kaynaşmalarını ve sporun birleştirici gücünü görmek için herkesi tribünlere bekliyoruz" diye konuştu.

SERDAL ADALI: MEMLEKETİMDE BÖYLE BİR ETKİNLİKTE OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM

Memleketinde düzenlenen bir etkinlikte yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Serdal Adalı, "Kendi memleketimde böyle bir etkinlikte olmaktan mutluyum. Gençlerle hep beraber olacağız. Bu işe emek verenler burada. Sayın bakanımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir turnuva olacak. Gençlerimizin yüzünü güldürebilirsek biz daha mutlu olacağız" dedi.