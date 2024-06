Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk futbolunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "İnanıyoruz ki bu genç jenerasyon hem EURO 2024'te başarılı olacak, hem de bundan sonraki turnuvalarda başarılar elde edecek. Gençlerimiz iyi hazırlanıyorlar. İtalya ile bir hazırlık maçı yaptık. Şimdi Polonya ile maçımız var. Biz gençlerimize inanıyoruz. Genç bir jenerasyon, başarılar diliyoruz, takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 'The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu'nun lansmanı Riva'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Lansmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkanvekili İbrahim Burkay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda önemli yatırımların olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Öncelikle 2024-2028 stratejik planı, TFF'nin başkanı, yönetimi ve ekibi tarafından hazırlandı. Tabii pek çok toplantı yapıldı. Katılımcıların görüşleri alındı. Stratejik plan çok çok önemli, Yol haritası. Bizim de uygulamayı görmemiz, onları desteklememiz lazım. Geri dönüşleri görmek lazım, geri dönüşler önemli. Ortaya konulan hedefler çok önemli. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. Türk futbolunda önemli yatırımlar oldu. Son 22 yılda çok yatırım ortaya kondu. Avrupa'nın en çok yeni stada sahip ülkelerinin başında geliyoruz. Büyük yatırımlar yaptık. Dünya sıralamasına baktığımız zaman da çok önemli bir noktada. Bunun meyvelerini almaya başladık. 2026 Avrupa Lifi finali, 2027 Konferans Ligi finali ülkemizde yapılacak. Daha önce Şampiyonlar Ligi finalini yaptık. Ülkemiz, organizasyon yeteneğine sahip bir ülke. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi çok çok önemli. Bize yol gösteriyor. Bu plan, bu strateji bize yol gösterecek. Buna inanıyoruz. Bütün paydaşlarımızla, kulüplerimizle, yöneticilerimizle, antrenörlerimizle, hakemlerimizle, paydaşlarımızla beraber bu plana katkıda bulunacağız. Bakanlık olarak her aşamada destek vereceğiz. İnanıyoruz ki 85 milyonluk ülkemiz çok daha başarılar elde edecek. EURO 2024'te futbolcularımıza başarılar diliyoruz. İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu işin takip edilmesi, sürdürülebilmesi, yenilenmesi, dijitalleşme olaylarının yakından takibi, hedefler çok güzel planlanmış. Bunlara ulaşmak için her kademede takibini yapacağız. Hayırlı olsun, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki bu genç jenerasyon hem EURO 2024'te başarılı olacak hem de bundan sonraki turnuvalarda başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Kulüplerimize de başarılar diliyoruz, Avrupa'da bize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kulüplerimize söylüyorum. Lütfen altyapılarımıza yatırım yapalım. Biraz önce söylediğim gibi, yapılan stopaj iadesini altyapılarımız için kullanalım. Genç sporcularımıza, antrenörlerimize, tesislerimize kullanalım. İnanıyoruz ki bu potansiyeli etkili bir şekilde kullanacağız. Başarılı bir Türk futbolu ortaya çıkacak. Biz devlet olarak her türlü desteği yapmaya hazırız. Gençlerimiz iyi hazırlanıyorlar. İtalya ile bir hazırlık maçı yaptık. Şimdi Polonya ile maçımız var. Biz gençlerimize inanıyoruz. Genç bir jenerasyon, başarılar diliyoruz, takipçisi olacağız. Almanya evimiz gibi. Hazırlanan planlar mutlaka uygulanır. Amaç o. Bu plan ne için hazırlanıyor, uygulamak için. Her kim Türk futbolunda görev alırsa, Türk futbolunun gelişmesi için görev yapacaktır. Olay bu" şeklinde konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN

Önemli olanın bir rota çizebilmek olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "2024-2028 yılları arasındaki futbol stratejimizi bugün itibariyle tamamladık. Yaklaşık 1.5 yıl önce başladığımız proje yapılan yüzlerce toplantı ve binlerce katılımla son hale gelmiş oldu. Başta Spor Bakanımıza ve Valimize katılım sağladıkları için tüm davetlilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü rotası olmayan gemi, hedefine ulaşamaz. Önemli olan bir rota çizebilmek, yol haritası çıkarabilmek. Projeye ilk günden itibaren liderlik eden Başkanvekilimiz İbrahim Burkay, çok çaba sarf etti. Bu konuda bütün paydaşlarımız da bize destek verdi. Kuracağımız proje ve AR-GE ofisini de yönlendirecek. Gerek UEFA'da gerekse FIFA'da bu zamana kadar strateji planı oluşturmayan ülkelerden bir tanesiydik. Artık bizim de bir yol haritamız var. Strateji belgemiz var. Dünyada her gün yeni bir şey çıkıyor. Nasıl son Dünya Kupası'nda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanıldıysa biz de ülkemizde hemen bu uygulamaya geçtik. Yarın teknolojinin gelişim sürecine göre çıkacak yeniliklere açık olduğumuzu göstermiş olduk. Statik değil, dinamik bir proje. İnşallah Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

İBRAHİM BURKAY: EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNUN HAK ETTİĞİ YERLERE ULAŞABİLMESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Başkanvekili İbrahim Burkay da, "Netice olarak 1.5 yılın ardından bugün artık finali yaptık. 2024-2028 yılları arasındaki futbol projemizi kamuoyu ve futbol dünyasıyla paylaştık. Aynı zamanda Spor Bakanımıza da sunduk. Buradaki en önemli hedefimiz Türk futbolunun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi. Bunun için 21 stratejik hedefin yanında 43 tane de stratejik aksiyonumuz var. Yüzlerce de bunlarla ilgili plan ve hedeflerimiz var. Projemizde şehir kulüplerinin yeniden güçlenmesi, yurt dışı ağımızın genişlemesi ve futbolcu ağımızın genişlemesini hedefliyoruz. Sürekli olarak paydaşlarımızla bir araya gelerek bunları geliştireceğiz. Daha iyiye götüreceğiz. Tabii bu süreçte futbol ailesinin bu projeye desteği çok önemli. Futbol ailesi bunu sahiplendiği takdirde Türk futbolu 5-10 yıl içerisinde Dünya'daki en önemli 10, Avrupa'da ise en önemli 5 ligin arasında yer alacaktır. Gelirleri arttırmak, ancak ve ancak barış ortamının olduğu yerde olur. Bir an evvel futbolumuzda kutuplaşmayı besleyen değil birlik ve beraberliği destekleyen alanları güçlendirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşlarımıza ve futbol ailesine Türk futbolunun merkezinde birleşmeyi tavsiye ediyoruz. Bu strateji planının özü budur zaten" diyerek sözlerini noktaladı.