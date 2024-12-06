Basketbol: Haftanın programı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 15. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Mersinspor (Gazanfer Bilge)

20.30 Bahçeşehir Koleji- Manisa Basket (Sinan Erdem)

8 Aralık Pazar:

15.30 Beşiktaş Fibabanka- Bursaspor Yörsan (BJK Fibabanka)

18.00 Türk Telekom- Fenerbahçe Beko (Ankara)

20.30 TOFAŞ- Anadolu Efes (TOFAŞ)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Galatasaray- Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Opet (TOBB ETÜ)

16.30 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

18.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

8 Aralık Pazar:

16.00 Danilos Pizza-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Fibabanka)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler- İstanbul ANKA (Gölbaşı)

17.00 Haremspor-Çağdaş Bodrumspor (Beylikdüzü)

18.00 Finalspor-OGM Ormanspor (Naim Süleymanoğlu)

8 Aralık Pazar:

13.30 Kapaklıspor- Fenerbahçe Koleji Novotel (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

14.30 Trabzonspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)

15.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Pizzabulls Co Basket (TOBB ETÜ)

16.30 Konya Büyükşehir Belediyespor- Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyespor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 iLab Basketbol- Esenler Erokspor (BJK Fibabanka)