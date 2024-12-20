Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 17. hafta maçları yapılacak.

20.12.2024 09:16
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 17. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 Yalovaspor Basketbol-Mersinspor (Yalova 90. Yıl)

18.00 Beşiktaş Fibabanka-Aliağa Petkimspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

20.30 Galatasaray-Darüşşafaka Lassa (Basketbol Gelişim Merkezi)

22 Aralık Pazar:

13.00 Karşıyaka- Manisa Basket (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Bursaspor Yörsan (Gazanfer Bilge)

18.00 TOFAŞ- Türk Telekom (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Danilos Pizza-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

22 Aralık Pazar:

15.00 Nesibe Aydın- Bodrum Basketbol (TOBB ETÜ)

16.00 Beşiktaş-Melikgazi Kayseri Basketbol (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

13.00 iLab Basketbol-OGM Ormanspor (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

16.00 Trabzonspor-Çağdaş Bodrumspor (Hayri Gür)

18.30 Finalspor-Pizzabulls Co Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

22 Aralık Pazar:

13.00 İstanbul Ankaspor- Esenler Erokspor (Ahmet Cömert)

15.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)

18.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol- Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

19.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul- Fenerbahçe Koleji Novotel (TOBB ETÜ)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Haremspor-Kapaklıspor (Beylikdüzü)

Kaynak: AA

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