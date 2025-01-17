Basketbol: Haftanın programı

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 18. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 2025 Erkekler Federasyon Kupası maçları nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yalovaspor Basketbol- Manisa Basket (Yalova 90. Yıl)

Yarın:

15.30 Beşiktaş Fibabanka- Türk Telekom (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

18.00 Darüşşafaka Lassa- Mersin Spor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bursaspor Yörsan-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

19 Ocak Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.30 Galatasaray- Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring- Bodrum Basketbol (Sinan Erdem)

15.00 Danilos Pizza-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19 Ocak Pazar:

13.00 BOTAŞ- Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)

15.00 İlkem Yapı Tarsus Spor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Edip Buran)

20 Ocak Pazartesi:

19.30 Beşiktaş-Emlak Konut (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)