Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı

Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı

27.05.2023 17:16

Almanya Bundesliga'da son haftaya lider giren Dortmund, taraftarı önünde Mainz'la şampiyonluk maçına çıktı. Haller ile 18. dakikada penaltı kaçıran Dortmund, dakika 25'e geldiğinde 2-0 geriye düştü. Taraftarlar ve futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) son haftaya 70 puanla lider giren Dortmund, Mainz ile şampiyonluk maçına çıktı. Geçtiğimiz hafta Augsburg'u 3-0 yenerek liderliği ele geçiren Edin Terzic'in öğrencileri, taraftarı önünde oynadığı Mainz maçının ilk 25 dakikasında kabusu yaşadı.

25 DAKİKADA KABUS

15'te Mainz, Hanche-Olsen ile 1-0 öne geçti. Dortmund, 18'inci dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Haller, penaltıyı kaçırdı. Mainz, 24'te skoru 2-0'a getirdi. Karim Onisiwo'nun attığı gol tüm stadı şoke etti.

BAYERN ÖNE GEÇTİ

Dortmund'un mağlup olduğu sırada Bayern Münih, Köln deplasmanında 1-0 öne geçti ve liderliğe oturdu. Şampiyonluk maçına gelen taraftarlar gözyaşlarını tutamadı. Dortmund'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can da 2-0'dan sonra duygu dolu anlar yaşadı.

YORUMLAR
500
Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans Şampiyonluk maçı öncesi kilisede toplanan Dortmund taraftarından tüyleri diken diken eden performans

Bundesliga, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı
16:45 Bakan Soylu ile Canan Kaftancıoğlu arasında "tükürük" tartışması
16:31 Aile dizisindeki rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci, Aile Yalanları'nda rol alacak
16:16 Üstsüz pozunu paylaşan 49 yaşındaki Heidi Klum, fiziğiyle hayran bıraktı
16:05 Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde manidar mesaj
15:49 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a art arda sorular! Çoğu ekonomi temelli
15:49 CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
15:42 Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkardığı kadının sözleri programa damga vurdu
15:02 Afrika'da öfkeli kalabalık, tecavüzcülerin dillerini ve cinsel organlarını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2023 17:21:15. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram günü zehir oldu! Dortmund, şampiyonluk maçına gelen taraftarını ağlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement