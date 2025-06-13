Bedensel engelli sporcular, Türkiye Şampiyonası\'nda güçlerini gösterdi

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası'nda 12 ilden gelen 68 sporcu Türkiye birinciliği için mücadele etti.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Kırıkkale'de düzenlendi. Şehit Ümit Çelik Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 12 ilden gelen erkek ve kadın 68 sporcu kıyasıya yarıştı. Şampiyonaya, Tokyo ve Paris Olimpiyatları'nda derece elde eden milli halterciler de katıldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Konya, Ankara, İstanbul, Bartın, Düzce, Kırıkkale, Kırklareli, Sivas, Antalya ve Kayseri'den gelen sporcular, farklı kilolarda Türkiye birinciliği için mücadele etti.

Şampiyonada elde edilen derecelerle birlikte sporcular, ulusal ve uluslararası turnuvalar için moral ve motivasyon kazandı. Organizasyon boyunca sporculara destek olan antrenörler, hakemler ve federasyon yetkilileri de müsabakaların sorunsuz tamamlanması için yoğun mesai harcadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan Simge Elif Öztürk, 67 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Öztürk, "Çok çalıştık ve yine birincilik elde ettik. 3 yıldır üst üste birincilik alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na da hazır bir şekilde gideceğiz" dedi.

Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü adına yarışan Cansu Çoban, 79 kilogramda birinci oldu. Çoban, "Azmin zaferi" diyerek antrenman sürecindeki tempolu çalışmalarının karşılığını aldıklarını söyledi.

Konya'dan Besra Duman ve İstanbul'dan Nazmiye Muratlı da kariyerlerindeki başarılarıyla dikkat çekti. Şampiyonada Türkiye birincisi olan Duman, "2012 yılında spora başladım. 2021'de Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü oldum. 2024'te Paris Olimpiyatları'nda ikinci oldum. Geçmişe baktığımızda defalarca madalya aldım" diye konuştu.

45 kilogramda şampiyon olan Muratlı da, "2025 yılından beri bu sporu yapıyorum. Çok güzel dereceler elde ettim. Dünya rekorlarım, altın madalyalarım, iki olimpiyat altınım var. En son çıktığım Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat üçüncüsü oldum. Bugün de Türkiye Şampiyonası'na geldik. Çok güzel bir mekan. Teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanımıza ve Bakan Yardımcılarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya'dan Ayşe Şirip ise 41 kilogramda Türkiye birincisi olarak, "Hedefim olimpiyat. Türkiye Şampiyonu oldum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

73 kilogramda birincilik elde eden Sibel Çam da, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki başarısını Türkiye Şampiyonası'yla taçlandırdığını ifade etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "4 başarılı olimpik sporcumuz bu organizasyona katıldı. Sporcu sayısındaki artış dikkat çekiyor. Baraj puanlarını düşürerek daha fazla sporcunun katılımını sağlamayı hedefliyoruz. 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya sayımızı daha da artıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ise, "Şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar kategorisinde yapılan yarışların ardından erkekler kategorisinde de mücadeleler kaldığı yerden devam etti.

Müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. - KIRIKKALE