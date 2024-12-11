Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile Deplasmanda Karşılaşacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi\'nde Bodo Glimt ile Deplasmanda Karşılaşacak

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'te Bodo Glimt ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sakat oyuncuları nedeniyle defansif sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, galibiyetle gruptan çıkma umutlarını artırmayı hedefliyor.

11.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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BEŞİKTAŞ, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç deplasmanında Bodo Glimt ile karşılaşacak. Yarın akşam TSİ 23.00'de başlayacak mücadeleyi Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Fenerbahçe zaferiyle ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran siyah beyazlılar, Bodo'yu da deplasmanda yenerek Avrupa Ligi'nde devam etme şansını yükseltmek istiyor. Bodo ile geçen sezon Konferans Ligi gruplarında karşılaşan Beşiktaş, Norveç'teki maçı 3-1, İstanbul'daki maçı da 2-1 kaybetmişti.

Avrupa'da 5 maç sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 6 puanla 22'nci sırada yer alıyor. Kara Kartalların gruptan çıkıp elemelerde devam edebilmesi için ilk 24 içinde olması gerekiyor.

EMİRHAN TOPÇU'NUN SÜRPRİZ SAKATLIĞI

Beşiktaş'ta Bodo maçı öncesinde sakat futbolcular can sıkıyor. Paulista ve Uduokhai'nin sakatlığına, Fenerbahçe maçından sonra Emirhan da eklenince tek orijinal stoper Tayyip Talha kaldı. Emirhan'ın, Dzeko'nun gollük vuruşunu çizgiden çıkartarak önlediği pozisyonda ayağını zorladığı ve maçı o şekilde tamamladığı öğrenildi. 3 gündür idmanlara çıkmayan Emirhan'ın, Bodo maçında oynamak istediği ve son durumunun maçtan önce netleşeceği bildirildi. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Emirhan'ın iyileşmemesi durumunda, Tayyip'le beraber Bakhtiyor Zaydutinov'u oynatacak. Bilindiği gibi Necip Uysal da ligin başında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

İMMOBİLE YOK, MASUAKU CEZALI

Siyah beyazlılar Norveç deplasmanına, Paulista ve Uduokhai'nin yanında Immobile ve Masuaku'dan da yoksun gidecek. Fenerbahçe maçının sonlarında sakatlanan Immobile, Bodo'ya götürülmeyecek. Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Masuaku da Norveç deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

CHAMBERLAİN, AVRUPA LİSTESİNDE YOK

Beşiktaş'ta Avrupa maçında oynamayacak bir diğer futbolcu da Chamberlain olacak.

Giovanni Van Bronckhorst'un teknik direktörlüğe gelmesiyle, sezon başı kampına dahi götürülmeyen Chamberlain, ligde hiç süre alamamıştı. İngiliz oyuncu satış listesine konulduğu için Avrupa Ligi listesine de dahil edilmemişti.

Van Bronckhorst'un gönderilmesiyle forma şansı bulmaya başlayan Chamberlain Fenerbahçe maçında da oyuna girerek takımına galibiyeti getirmişti.

DEFANS, SERDAR TOPRAKTEPE'Yİ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo maçı öncesinde defans konusunda sıkıntılar yaşıyor. Necip, Paulista, Uduokhai, Emirhan sakat, Masuaku cezalı durumda.

Topraktepe'nin bu kadar eksik sonrasında defans kurgusunu Svensson, Bakhtiyor, Tayyip Talha ve Onur'dan oluşturması bekleniyor. Onur'un yerine sol bekte Emrecan Terzi de bir seçenek. Orta sahada rahat olan Topraktepe, Fenerbahçe maçını kazandıran Al Musrati, Salih, Gedson üçlüsünü büyük ihtimalle bozmayacak. Immobile'nin yokluğunda Semih'i oynatacak olan Topraktepe, sağ kanatta Rashica, sol kanatta da Rafa Silva'ya görev verecek.

Beşiktaş'ın yarınki muhtemel 11'i şöyle: 'Mert - Svensson, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Onur (Emrecan), Al Musrati, Salih, Rashica, Gedson, Rafa Silva, Semih.'

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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