Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Norveçli Bodo/Glimt ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti. Topraktepe, Bodo/Glimt'in disiplinli ve enerjik bir takım olduğunu ifade ederek, oyuncularına güvendiğini söyledi.

11.12.2024 20:28  Güncelleme: 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BEŞİKTAŞ Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Bodo/Glimt saygılı duyulacak, enerjik ve disiplinli bir takım. Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Bodo/Glimt'in konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolculardan Jonas Svensson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Norveç'e galibiyet için geldiklerini ifade eden Serdar Topraktepe, "Norveç insanı çok cana yakın ve misafirperver. Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum. Hem Norveç'i hem takımımızı çok iyi temsil eden bir isim. Bugün son idmanımızı yapacağız. Bodo/Glimt saygılı duyulacak, enerjik ve disiplinli bir takım. Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik. Geçen seneki iki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Biz de iyi bir takımız, Beşiktaş'ız. Dostça bir maç olacak. Beşiktaş nerede oynarsa oynasın galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını ve iki takımın da güzel mücadele edeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Kadroda eksik oyuncuların bulunduğunu ancak görev yapacak oyunculara güvendiğini belirten Topraktepe, "Derbiyi kapattık, yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Eksiklerimiz çok. Onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Sahaya kimi çıkarırsak, oyuna kim sonradan girerse mücadele edeceklerine gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

30 yılı aşkın süredir Beşiktaş'ta görev yaptığını söyleyen Topraktepe, "Artık bu konulara girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ın çalışanıyım, şu anda da teknik direktörüyüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. 31 senedir Beşiktaş Kulübü'ndeyim" dedi.

'BODO DİSİPLİNLİ BİR TAKIM'

Norveç ekibi Bodo/Glimt'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Serdar Topraktepe, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bodo çok enerjik ve disiplinli bir takım. Geçen seneki iki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Çıkacağız, biz de iyi bir takımız, Beşiktaş'ız. Dostça bir maç olacak."

SVENSSON: ZOR OLACAK AMA YARIN AMACIMIZ KAZANMAK

3 puana ihtiyacı olduklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Jonas Svensson, "Yarın zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımın bazıları değişti. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor bir zeminde, çimlerine alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak" dedi.

'RAFA SİLVA GİBİ ÇOK YETENEKLİ DEĞİLİM'

Fenerbahçe derbisinin ardından 'Yetenek yok mücadele etmem lazım' şeklindeki açıklaması hatırlatılan Norveçli savunmacı, şöyle konuştu:

"O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum."

Kaynak: DHA

Serdar Topraktepe, Basın Toplantısı, Beşiktaş, Güncel, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Galibiyet Hedefiyle Çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.