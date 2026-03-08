Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu - Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisi Avrupa basınında geniş yankı buldu
08.03.2026 16:36
Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi dış basında da geniş yer buldu. Maçın en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu. İşte derbinin Avrupa'daki yankıları...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği mücadele dış basında da büyük yankı buldu. Sarı-kırmızılı takımın 3 puana uzandığı mücadelenin en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu. İşte dış basında derbinin yankıları...

"LEROY SANE TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ"

SPORT: "İstanbul derbisinde milli oyuncu Leroy Sane, tüm dikkatleri üzerine çekti. 60. dakikada Sane, top sürerken rakibi Rıdvan Yılmaz'ın aşil tendonuna talihsiz bir şekilde çarptı ve kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısında, 30 yaşındaki oyuncu çok geç bir müdahalede bulunarak Beşiktaşlı bir oyuncunun ayak bileğine vurdu. Ancak rakiplerinin büyük tepkisine neden olan bu durum, oyuncunun sadece sarı kart görmesine yol açtı."

"DERBİ ZAFERİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI"

MERKUR: 'Eski Bayern yıldızı Leroy Sane, derbi zaferinde büyük yankı uyandırdı. Kristjan Asllani ile girdiği mücadelede Sane geç kaldı ve Beşiktaşlı oyuncunun ayak bileğine kramponlarıyla vurdu. Ev sahibi taraftarlar kırmızı kart istedi, ancak Alman milli oyuncu sadece sarı kart gördü. Rıdvan Yılmaz'ı çalımlamaya çalışırken, ne yazık ki aşil tendonuna çarptı. Hakem Ozan Ergün'ün ona doğrudan kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu. Zaten sahada olmaması gereken bir anda mı?"

"BEŞİKTAŞ, SANE OLAYI NEDENİYLE ÇOK ÖFKELİ"

BILD: 'Beşiktaş, Sane olayı nedeniyle çok öfkeli! Sane, maçın başlarında da dikkatleri üzerine çekti. 28. dakikada eski Bayern yıldızı, rakibi Kristjan Asllani'nin ayak bileğine kramponlarıyla sert bir müdahalede bulundu. Sane bu olaydan sadece sarı kartla kurtuldu. Beşiktaş, X hesabından yaptığı öfkeli bir paylaşımla duruma tepki gösterdi. Sane'nin faulünü gösteren bir videonun yanında, hesap yöneticisi şu soruyu sordu: "Daha ne olması gerekiyor???" İstenen kırmızı kart nihayet 62. dakikada geldi."

"VICTOR OSIMHEN KAHRAMAN OLDU"

AL NIGERIA SOCCER: Osimhen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup etmesini sağladı. Victor Osimhen, Cumartesi günü oynanan Türkiye Süper Lig maçında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesinde ilk yarıda attığı golle kahraman oldu ve kariyerindeki en uzun gol katkısı serisine ulaştı. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son sekiz lig maçının her birinde gole katkıda bulunmuş oldu ve bu süreçte sekiz gol ve dört asist kaydetti."

"BEŞİKTAŞ'IN 17 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ"

DAUM: 'Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi... Osimhen'den büyük bir darbe! Hyeon-gyu Oh, takıma transferinden bu yana ilk yenilgisini aldı. Oh maça ilk 11'de başladı ve tüm maçı oynadı ancak gol atamadı."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

T- ONLINE:"Leroy Sane, kulübü Galatasaray İstanbul'un derbi zaferinde iki kat ilgi odağı oldu. Bir zaferin ardından bir de hayal kırıklığı yaşadı.

