Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası\'nda şampiyon
22.02.2026 21:57  Güncelleme: 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası\'nda şampiyon
Haber Videosu

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko, üst üste 2'nci, toplamda ise 10'uncu kez kupada mutlu sona ulaştı.

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe BEKO ve Beşiktaş GAIN karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, 91-74'lük skorla kazandı.

İLK ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

DEVREYİ FENERBAHÇE ÖNDE TAMAMLADI

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Tarık Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi. Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 10. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

MAÇIN EN DEĞERLİ İSMİ TARIK

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı. Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.

Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

JASIKEVICIUS'UN FENERBAHÇE'DE 7. KUPASI

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı. Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

BEŞİKTAŞ, 5. KEZ İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu. Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası, Basketbol, Beşiktaş, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    her bransta dunya varoldukca sampiyon Fenerbahce. tebrikler bjk. 45 3 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    gerçek spor kulübü tebrikler. 42 1 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    paspassaray karşımıza çıkmamak için bilerek ilk sekize girmedi 18 2 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş Baycan Demirdaş:
    artık bu turnuvalarda Fenerbahçe oynamasın yada 20 sayı fark avans verilsin heyecan kayboldu resmen 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi Ocakta unutulan yemekten çıkan gaz anne ve iki oğlunu zehirledi
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı "Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe 11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
21:48
Kritik bir galibiyet daha Beşiktaş, Göztepe’ye gol oldu yağdı
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı
21:01
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
20:37
Litresi sadece 25 TL Anadolu’nun ’kolası’ için Ramazan’da uzun kuyruklar oluşuyor
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor
20:28
Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham, Liverpool karşısında son saniyelerde yıkıldı
20:21
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
19:05
Tuğba Özay ’bulutlara’ düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
18:27
Asker üniformalarıyla TikTok’ta skandal yayın
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:34:11. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.