Beşiktaş\'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası\'nda şampiyon

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe BEKO ve Beşiktaş GAIN karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, 91-74'lük skorla kazandı.

İLK ÇEYREKTE ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'IN

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya Mathews ve Dotson'un üçlükleriyle cevap veren Beşiktaş GAİN, ilk 5 dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle devam etti ve ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22 üstünlüğüyle tamamlandı.

DEVREYİ FENERBAHÇE ÖNDE TAMAMLADI

İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in dış atışıyla 12. dakikada 32-30 öne geçti. Üstünlüğünü periyot boyunca koruyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-42 önde gitti.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Mücadelenin ikinci devresine de etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada 9 sayılık üstünlük sağladı: 52-43. Tarık Biberovic'in turnikesiyle 23. dakikada farkı çift hanelere (54-43) yükselten sarı-lacivertliler, 24. dakikada farkı 15 sayıya kadar taşıdı: 58-43. 6-0'lık seriyle rakibine cevap veren siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya kadar çekti: 60-56. Horton-Tucker ve Biberovic'in üst üste üçlükleriyle kontrolü yeniden ele alan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-56 üstün girdi. Üstünlüğünü final periyodunda da sürdüren Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 91-74 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 10. ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nı üst üste 3, toplamda ise 10. kez müzesine götürdü. Fenerbahçe, kupada 1967, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'in ardından 2026'da da şampiyonluk ipini göğüsledi. Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, organizasyonda çıktığı son 6 finalin 5'inde kupanın sahibi oldu.

MAÇIN EN DEĞERLİ İSMİ TARIK

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı. Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı. Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.

JASIKEVICIUS'UN FENERBAHÇE'DE 7. KUPASI

Sarunas Jasikevicus, başantrenörlük kariyerinde 19. şampiyonluğunu yaşadı. Kariyerinde Zalgiris, Barcelona ve Fenerbahçe'de görev yapan Litvanyalı çalıştırıcı, bir THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2'şer Basketbol Süper Ligi, İspanya Basketbol Ligi ve İspanya Kupası, 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası şampiyonlukları elde etti. Jasikevicius, oyunculuk kariyerine de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk sığdırmıştı.

BEŞİKTAŞ, 5. KEZ İKİNCİLİKLE YETİNDİ

Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda 5. kez ikinci oldu. Kupada tek şampiyonluğunu 2012'de elde eden Beşiktaş, 1971, 1973, 2011 ve 2025'in ardından 2026'da da finalde kaybederek şampiyonluk sevinci yaşayamadı.