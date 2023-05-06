Yılın transferi olabilir! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik - Son Dakika
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Yılın transferi olabilir! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik

06.05.2023 22:29

Ara transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan ve son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Vincent Aboubakar'ın skora vermiş olduğu katkı ilgileri üzerine çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında geriye düştüğü deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta 3'üncü sezonunu yaşayan Vincent Aboubakar'ın performansı dikkatlerden kaçmıyor.

ABOUBAKAR, DURDURULAMIYOR

Göstermiş olduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile çıktığı son 9 maçta 10 gol atarken 1 de asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR

Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı. Siyah-Beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

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Vincent Aboubakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transferi olabilir! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılın transferi olabilir! Beşiktaş'ın yıldızından lige damga vuran istatistik - Son Dakika
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