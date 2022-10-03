Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı

03.10.2022 11:02

Dün akşam Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı. Reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince yansıtılan "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" yazısı, sosyal medyada tepki çekerken, birçok kullanıcı Çin'de Uygur Türklerine yapılan zulmü hatırlatarak bu yapılan kutlamaya bir anlam veremediklerini vurguladı.

Günlerdir futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması dün akşam Dolmabahçe'de oynandı. Kapalı gişe oynanan maçta reklam panolarına hem Çince hem de Türkçe olarak yansıtılan bir yazı herkesin dikkatini çekti. Yansıtılan yazıda " Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" ifadeleri yer alıyordu.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu kutlamaya kimse bir anlam veremedi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Uygur Türklerine yönelik yapılan zulmü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor

"TÜRK DOSTLARIMIZA İÇTEN TEŞEKKÜR"

Çin Başkonsolosluğu sözcüsü bu kutlamaya duyarsız kalamadı. O anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan sözcü, "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu" ifadelerine yer verdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları;

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya tepki yağıyor
YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden Rıdvan Dilmen'i çok şaşırtan detay: Uzun süredir görmemiştim Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine damga vuran hareket! Valerien Ismael'in o hareketi maçın önüne geçti

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı
11:43 Bakan Akar, Yunan siyasileri hedef aldı: Söyledikleri yalana kendileri de inanır oldu, bunlara şifa diliyoruz
11:39 Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı
11:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?
11:25 Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı
11:18 Yumurtaya akılalmaz zam! Fiyatı yüzde 400 arttı
11:00 Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi
11:02 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı
11:00 Zelenski duyurdu: Lyman'dan sonra Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık
10:57 ABD Başkanı Biden bu sefer de yolunu şaşırdı! Eşi yardımcı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 11:58:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement