Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı

Kendisini karşılayan valiyi es geçen albayla ilgili MSB'den açıklama geldi

Günlerdir futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması dün akşam Dolmabahçe'de oynandı. Kapalı gişe oynanan maçta reklam panolarına hem Çince hem de Türkçe olarak yansıtılan bir yazı herkesin dikkatini çekti. Yansıtılan yazıda " Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" ifadeleri yer alıyordu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu kutlamaya kimse bir anlam veremedi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Uygur Türklerine yönelik yapılan zulmü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

"TÜRK DOSTLARIMIZA İÇTEN TEŞEKKÜR"

Çin Başkonsolosluğu sözcüsü bu kutlamaya duyarsız kalamadı. O anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan sözcü, "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu" ifadelerine yer verdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları;