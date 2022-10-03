Günlerdir futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşması dün akşam Dolmabahçe'de oynandı. Kapalı gişe oynanan maçta reklam panolarına hem Çince hem de Türkçe olarak yansıtılan bir yazı herkesin dikkatini çekti. Yansıtılan yazıda " Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" ifadeleri yer alıyordu.
Bu kutlamaya kimse bir anlam veremedi. O ana ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yıllardır Uygur Türklerine yönelik yapılan zulmü hatırlatan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.
Çin Başkonsolosluğu sözcüsü bu kutlamaya duyarsız kalamadı. O anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan sözcü, "Şimdi düzenlenmekte olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluş 73. yıl dönümü kutlama mesajı yayınlandı. Türk dostlarımıza içten teşekkürler. Yaşasın Çin- Türkiye dostluğu" ifadelerine yer verdi.
İşte gelen tepkilerden bazıları;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde reklam panolarına yansıtılan Çince yazıya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika