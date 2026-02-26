Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti - Son Dakika
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
26.02.2026 17:59  Güncelleme: 18:07
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh\'un imza gününe akın etti
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, Tüpraş Stadyumu Kartal Yuvası'nda gerçekleştirilen imza gününde siyah-beyazlı taraftarla buluştu. Siyah-beyazlı taraftarlar, imza gününe yoğun ilgi gösterdi.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3 gol atarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh için Tüpraş Stadyumu Kartal Yuvası'nda imza günü düzenlendi.

TARAFTARLAR İMZA ALABİLMEK İÇİN YOĞUN KUYRUK OLUŞTURDU

Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 16.30'da başlayan etkinlik için erken saatlerde mağazanın önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaşlı futbolseverler, golcü oyuncuya forma ve atkılarını imzalatırken, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh imza gününe akın etti

İMZA TÖRENİNE BİRÇOK YÖNETİCİ KATILDI

İmza gününde Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Kaan Kasacı, Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu, Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş da yer aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh imza gününe akın etti

MEHMET SARIMERMER: 'BEŞİKTAŞLILARA TEVECCÜH GÖSTERDİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal Yuvalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, "Bizler için çok güzel bir gün. Uzun zamandır böyle bir birliktelik planlıyorduk. Taraftarlarımızla kötü günde beraber olduğumuz gibi iyi günde de beraber olmak için güzel bir gün. Böyle bir katılımı beklemiyorduk desek yalan olur. Bekliyorduk ama gördüğümüzde de inanılmaz mutlu olduk. Çünkü her beklediğiniz şey her zaman gerçekleşmiyor. Taraftarımıza, Beşiktaşlılara teveccüh gösterdiği için ayrıca çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh imza gününe akın etti

'UZAK DOĞU İLE İLGİLİ KULÜBÜMÜZ ÇALIŞMA YAPIYOR'

24 yaşındaki futbolcu transfer edilmeden önce de Uzak Doğu pazarına açılma planlarının olduğundan bahseden Sarımermer, "Gelince bu planlamalar katlanarak ve büyüyerek devam ediyor. Şimdiden net bir şey söylemem doğru olmaz ama bizim ürün bazında satışlarımız yurt dışı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Uzak Doğu ile ilgili projeler sadece Kartal Yuvası değil, kulübümüz genel olarak da bir çalışma yapıyor" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh imza gününe akın etti

'SON MAÇTA TARAFTARIN İLGİSİ BİZİ BU SEZONUN EN YÜKSEK CİROSUNA ULAŞTIRDI'

İç sahada son oynanan Göztepe maçında sezonun en yüksek cirosuna ulaştıklarına da dikkat çeken siyah-beyazlı yönetici, "Yeniden teşekkür ediyorum. Bizim uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz de bir kalabalıktı. Rakam söylemem doğru olmaz ama taraftarımız bizi memnun edecek büyüklüklerde rakamlara ulaştırdı. İnşallah bundan sonra takımımız onları mutlu edecek. Onlar Kartal'ın yuvasına, Kartal Yuvası'na koşmaya devam edecekler inşallah" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.