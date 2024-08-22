Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi - Son Dakika
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Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi

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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, genel kurulda yeniden aday olmayacağını açıkladı. Basın toplantısında Ali Çamlı ile birlikte konuşan kulübün asbaşkanı Nurettin Açıkalın ise Mame Thiam transferinden dolayı Fenerbahçe'nin kendilerine transfer yasağı getirdiğini söyledi. Açıkalın, "Fenerbahçe, Thiam transferinden kaynaklı transfer yasağı getirtti. Yani 'Benim seyircimi almazsan ben de transfer yasağı getiririm' dedi" ifadelerini kullandı.

22.08.2024 17:38  Güncelleme: 19:54
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, 8 Eylül'de yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıkladı. Çamlı, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 33 aydır yönetim kurulu üyeleriyle Kayserispor'un başarısı için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Görevde bulundukları sürede kendilerinin da hatalarının olduğunu dile getiren Çamlı, "Bu süre boyunca yaptığım bir hatanın bedelini sizin önünüzde ödemek istiyorum. Olivier Kemen, kulübümüzle olan sözleşmesini 190 bin avro alacağını tahsil edemediği için feshedip gitti. Bu fesihte hatam olduğunu düşündüğüm için bu olaydan kulübe yansıyan 96 bin 250 avroyu önünüzde ödüyorum." dedi.

Bomba iddia! Kayserispor'a <a class='keyword-sd' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a> yüzünden transfer yasağı geldi
Ali Çamlı

"ADAY DEĞİLİM"

Ali Çamlı, görevde bulundukları sürede kulübe ait 75 borç dosyasını kapattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız Sivasspor maçı sonrasında genel kurul çağırısı yapmıştım. Bazı kesimler bu çağırıyı başka yerlere çekmeye çalışıyor. Ben çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Ben artık yoruldum. Kulübü getirdiğim nokta belli. Kulübü yönetilebilir bir yere getirdik. Şu anda kulübümüzde önceki başkan Berna Gözbaşı'nın temliği dışında bir sorun yok. Ödenmeyecek bir borç yok. Bu çağırıyı yeniliyorum. Ben artık yönetmek istemiyorum. Ben genel kurul kararı aldım, aday da değilim."

Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi

"BERNA GÖZBAŞI, TÜM GELİRLERE TEMLİK KOYDURDU"

Berna Gözbaşı'nın alacakları gerekçesiyle kulübün tüm gelirlerine temlik koydurduğunu ifade eden Çamlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserispor'un bütün gelirleri bankalara hacizli. Bu temlik sona erene kadar tüm para bu sisteme akacak. Kulübün hesaplarının incelenmesi için mahkemeye başvurduk. Berna Gözbaşı'nın bir alacağı varsa alır. Bundan sonra kararı devlet verecek. Biz bu kulübü 33 aydır ikili ilişkiler, sponsorluk anlaşmalarıyla buraya getirdik ama artık bu konuda da engelleniyorum. Birileri tarafından sponsorlar aranıp kulübe para verilmemesi isteniyor. Ben burayı nasıl yönetebilirim? Bu şartlarla burayı yönetebilecek birisi varsa genel kurulu beklemeden gelsin başkan olsun."

Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi

"ÖDENMESİ GEREKEN 500 BİN EURO BORCUMUZ VAR"

Temlik dışında kulübün yönetilmeyecek bir durumunun olmadığını dile getiren Çamlı, şöyle konuştu:

"Berna Gözbaşı görevi devraldığında Kayserispor'un borcu 260 milyon liraydı. Bu tutar o gün 41 milyon avro ediyordu. Ben, Berna Gözbaşı'ndan görevi devralırken borcumuz ise 879 milyondu. Bu da yaklaşık 44 milyon avrodur. Bu borcun dışında FIFA'da bulunan dosyalardan gelen 13 milyon avroya yakın borç çıktı. Bu borç transfer yasağına neden oldu. Bunu da ben ödedim. Gözbaşı döneminde yaklaşık 9 milyon avro menajerlik ücreti ödenmiş. Berna Gözbaşı döneminde kulübün 600 milyon lira geliri var. Yani Gözbaşı döneminde kulübe 49 milyon avro para gelmiş. Şu anda kulübümüzün, Berna Gözbaşı temliği dışında, takıma ödenmesi gereken 500 bin avro borcu var. Gelecek yönetim sadece oyuncu maaşlarını ödeyecek. Şu anda 9 dosya kaldı. Bu dosyalardan en önemlisi Umut Bulut dosyası. Bu dosya şu anda sonuçlanmadı. Bizim kulüp kayıtlarına göre Umut Bulut'un alacağı yok. İnşallah bu şekilde sonuçlanır. Bilal Başaçıkoğlu'nun alacağı nedeniyle ulusal lisansımız engelli. Bu engeli kaldırmak için hem oyuncuyla hem de menajerleriyle görüşüyoruz. Genel kurula kadar bu sorunu da çözüp, sorunsuz bir şekilde genel kurula gitmek istiyoruz."

Ali Çamlı, FIFA'daki mevcut 9 dosyanın kulüp aleyhine sonuçlanması durumunda buradaki borcun 320 milyon lira olacağını, temlikle birlikte toplam borcun 972 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi

"FENERBAHÇE TRANSFER YASAĞI GETİRTTİ"

Asbaşkan Nurettin Açıkalın ise Kayserispor'un en büyük mali sorunlarından birinin de Berna Gözbaşı döneminde Fenerbahçe'den yapılan Mame Thiam transferinden kaynaklandığı ileri sürerek, "Thiam'ın transfer edildiği sezonda, Kayseri'de oynanan Fenerbahçe maçında rakip takım taraftarları stada alınmadı. Bu olaydan kısa bir süre sonra Fenerbahçe, Thiam transferinden kaynaklı transfer yasağı getirtti. Yani 'Benim seyircimi almazsan ben de transfer yasağı getiririm.' dedi. Bu kulüp, bu temlikleri 4-5 yıl ligi 11, 12. sırada biterse bile ödeyemez." ifadelerini kullandı.

Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi
Nurettin Açıkalın

Öte yandan kulüpte geçen dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan Onur Gözbaşı, toplantının sonlarına doğru salona geldi ve daha sonra Ali Çamlı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Kayserispor'a Fenerbahçe yüzünden transfer yasağı geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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