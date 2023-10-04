Tek tek isim verdi! ''Gruplaşma var'' diyen Ali Koç, 4 hakemin incelenmesini istedi

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın programına konuk oldu. Koç, canlı yayında hakem hatalarına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ALİ KOÇ HAKEMLERE SERT ÇIKTI

Hakemler ve yapılan hatalar hakkında konuşan başkan, "7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Neredeyse her maçta skora etki edecek hatalar yaşadık. Bazı yabancı oyuncularımız, özellikle tecrübeliler hayretler içindeler. Buna rağmen hocamız ve oyuncularımız saha dışıyla hiç ilgilenmediler, onlarla biz ilgileneceğiz. Fenerbahçe son 3 sezonda galibiyet sayısıyla, attığı yediği gollerle rakiplerinin çok ötesinde ve burada bir şampiyonluk yok. İnsanın canını en çok acıtan bu. Son 3 sezon Fenerbahçe'ye sistematik bir şekilde önüne engel koyma durumunun en güzel tablosu bu" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un hakemler hakkındaki o sözleri;

"ARTIK KONUŞMANIN VAKTİ GELDİ"

"Biz niye sistemi yenmek zorundayız? Haftalardır susuyoruz. Özellikle ilk 5 hafta konuşmayacağız dedik. Çok sistematik hatalar yaşadık. Biter dedik, insan hatası dedik ama baktığımızda bu insan hatasını geçti artık. Sonuçta o kadar çok kokular geliyor ki sistemden artık konuşmanın vakti geldi"

"BİZ NİYE HEKEMİ DE YENMEK ZORUNDAYIZ"

"Bazı şeyler anlatacağım. Bunlar sokak dedikoduları değil. Aleni şekilde hakem camiasında konuşulan mevzulara gireceğiz. Türk takımları neden Avrupa maçlarından şikayet etmiyor? Bırakın şikayet etmeyi, "Hakemler ne kadar iyi niyetli" diyoruz. Sadece Fenerbahçe değil, birçok takım şikayet ediyor. Belki de bütün sezonda yaşanacak hataları, ilk 7 haftada yaşadık. Bunu anlamak çok güç. Biz niye hakemi de yenmek zorunda olalım? Bizim kötü oynadığımız günler de olacak, orada mı cezasını çekelim? Her şey değişiyor ama bize karşı olan yaklaşım değişmiyor. Bu sistematik, TFF ve MHK üstü bir şey de olabilir. Bir tane başkan utanmadan 'Siz sol bek alamadınız' diyecek şekilde hakemleri korudu! Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Kolayı mı seçecek, yoksa bu iş böyle gitmez diye kafa mı koparacak? Gitmez böyle!"

"GEÇEN SENE 8 MART'TA OPERASYON YAPILDI"

"Birkaç çürük elmalar dışında iyi niyetli, dürüst çok hakemimiz var. Geçen sene 8 Mart'ta operasyon yapıldı. Biz buna karşı çıktık. Operasyondaki hakemlerin çoğu bize ciddi zararlar vermesine rağmen. Neden karşı çıkmıştık? O dönemin federasyonu bütün hakem sınavlarını kaldırmıştı. Yani tamamen keyfi atamalar yapacak konuma getirmişlerdi. O dönemde o kadar ürktük ki tepki koyduk. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki belki de dönemin başkanı haklıydı. Zamanlama olarak yanlıştı belki ama pozisyon olarak belki de haklıydı. Bugün onu düşünme noktasına geldiğimiz için de üzgünüm. Bugünün MHK'sine baktığımız zaman başkanı ve başkan vekili geçen MHK'nin iki kilit ismi. Geçen MHK başarısızsa bu arkadaşlarımız neden MHK'de? İkisini de tanımam. MHK'nin gerçek başkanı kim sorusu çok soruluyor. Büyükekşi de tertemiz insanlar getirmek istiyor, samimi olduğuna inanmak istiyorum. Sorunu çözmek istiyor ama yanlış insanlarla Bu insanlar başarılıysa Lale Orta neden gitti, başarısızsa neden bunlar hala görevde bunu açıklamak lazım"

"İZMİR GRUPLAŞMASI VAR"

"Bir İzmir gruplaşması gibi bir şey var hakem camiasında. Genelde aslında Ege bölgesi hakemleri. İbanoğlu var, Tolga Özkalfa var Ünsal Çimen var Alper Ulusoy var. Bu İzmir grubunun hakemler arasında büyük bir sıkıntı yarattığını, artık insanların bunu seslendirdiği kulağımıza gelen bilgiler arasında. Bir de Oğuz Sarvan durumu var. Onunla ilgili de bize bilgiler geliyor, arka planda onun olduğuna dair. Ne kadar doğru zaman gösterecek. Hiçbir şey gizli kalmıyor"

"ALPER ULUSOY İLE HAKAN CEYLAN'A KALMIŞ BÜTÜN SİSTEM"

"VAR'dan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi. Yurt dışından hastaları geliyormuş, 5 hakem seminerinden 3'üne katılamıyor. Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış bütün sistem. En büyük sorun, MHK Başkanı ve kurul üyeleri performans incelemiyor. İstediklerini yapıyorlar"

"YAYINCI KURULUŞA ŞU POZİSYONLARI ALMA DENİYOR"

"İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını, aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlarına 'Şu pozisyonları alma' deniyor. Bir maçtaki pozisyon, Trio programından çıkarılıyor. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa son derece endişe verici. Sadece görüntü değil, istatistiklerle de oynuyorlar. Bunu TFF'nin bilmesinin imkanı yok"

"TİTİZLİKLE BAKILMASI LAZIM"

"Daha vahimi var. İddia şöyle; sahadaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorsa VAR başka görüntü veriyor, sahadaki hakeme yardımcı olmak istiyorsa VAR başka görüntü veriyor. Bu iddialar korkunç. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Koray Gençerler ve Serkan Tokat titizlikle ve hassasiyetle bakılması gereken isimler. Bunlar aşikar bir şekilde etrafta konuşuluyor. Bu işler böyle giderse TFF yetkilileri bizim stadımıza giremeyecek hale gelir, çok açık söylüyorum"