Beşiktaş'ta bir dönem resmen kapandı. Geçen sezonu lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Sergen Yalçın, bu sezon devre arasını göremedi. Yalçın'ın 5-0'lık Dortmund maçından sonra sunduğu istifa kabul edildi.
Başkan Ahmet Nur Çebi, istifasını sunan Yalçın'a, "Açıkçası kalmanı beklerdim hocam. Eğer bu talebinizde ısrarcıysanız bir şey yapamam. Hakkınızda hayırlısı olsun" sözleriyle uğurladı.
Öğrencileriyle vedalaşan Sergen Yalçın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına aracından selam verdi. Birkaç ay önce taraftara şampiyonluk fotoğrafı armağan eden Yalçın'ın vedası, yüreklere dokundu. Sosyal medyada duygusal paylaşımlar yapıldı.
Son Dakika › Spor › Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu - Son Dakika Spor