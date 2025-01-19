Bugün Spor Dolu Bir Gün: Futbol, Basketbol, Voleybol ve Daha Fazlası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bugün Spor Dolu Bir Gün: Futbol, Basketbol, Voleybol ve Daha Fazlası

Futbol Süper Ligi, 1. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde önemli karşılaşmalar bugünkü programda yer alıyor. Ayrıca, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası ve Türkiye Golf Turu'na da start verilecek.

19.01.2025 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa

19.00 Eyüpspor - Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ

14.00 Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlenecek.

1'İNCİ LİG

13.30 Iğdır FK - Boluspor

13.30 Keçiörengücü - Sakaryaspor

16.00 Pendikspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Manisa FK - İstanbulspor

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

15.30 Yukatel Merkezefendi Bld. - Bahçeşehir Koleji

18.00 Karşıyaka - Tofaş

20.30 Galatasaray - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 BOTAŞ - ÇİMSA ÇBK Mersin

15.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Melikgazi Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

- Sultanlar Ligi

13.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana

13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Aydın Büyükşehir Belediye

14.00 Kuzeyboru - Aras Kargo

14.00 Eczacıbaşı Dynavit - Bahçelievler Belediye

15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Türk Hava Yolları

15.00 Galatasaray Daikin - Sarıyer Belediye

SATRANÇ

16.00 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya Belek'te başlıyor.

GOLF

11.00 Türkiye Golf Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takvimi, Antalya'da yapılacak TGF Türkiye Golf Turu Sıralama müsabakalarıyla başlıyor.

Kaynak: DHA

Basketbol, Voleybol, Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bugün Spor Dolu Bir Gün: Futbol, Basketbol, Voleybol ve Daha Fazlası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı
00:17 Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir Ünlü anketçiden bomba açıklama Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Canan Karatay’dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler Canan Karatay'dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 04:16:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bugün Spor Dolu Bir Gün: Futbol, Basketbol, Voleybol ve Daha Fazlası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.