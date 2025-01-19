Kasımpaşa
19.00 Eyüpspor - Alanyaspor
19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için imza töreni düzenlenecek.
1'İNCİ LİG
13.30 Iğdır FK - Boluspor
13.30 Keçiörengücü - Sakaryaspor
16.00 Pendikspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Manisa FK - İstanbulspor
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
15.30 Yukatel Merkezefendi Bld. - Bahçeşehir Koleji
18.00 Karşıyaka - Tofaş
20.30 Galatasaray - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 BOTAŞ - ÇİMSA ÇBK Mersin
15.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Melikgazi Kayseri Basketbol
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
13.00 Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana
13.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Aydın Büyükşehir Belediye
14.00 Kuzeyboru - Aras Kargo
14.00 Eczacıbaşı Dynavit - Bahçelievler Belediye
15.00 Nilüfer Belediyespor Eker - Türk Hava Yolları
15.00 Galatasaray Daikin - Sarıyer Belediye
SATRANÇ
16.00 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Antalya Belek'te başlıyor.
GOLF
11.00 Türkiye Golf Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet takvimi, Antalya'da yapılacak TGF Türkiye Golf Turu Sıralama müsabakalarıyla başlıyor.
Son Dakika › Spor › Bugün Spor Dolu Bir Gün: Futbol, Basketbol, Voleybol ve Daha Fazlası - Son Dakika
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