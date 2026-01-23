Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor - Son Dakika
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
23.01.2026 10:35  Güncelleme: 10:46
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Fenerbahçe–Aston Villa maçının son dakikalarında Unai Emery ile Youri Tielemans arasında yaşanan gerginlik, Avrupa basınında geniş yer buldu ve maçın önüne geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın son anlarında yaşanan Unai Emery– Youri Tielemans gerginliği dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

SAHA KENARINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Maçın uzatma dakikalarında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Youri Tielemans'ı oyundan aldı. Belçikalı futbolcunun değişikliğe tepki göstermesi üzerine Emery sinirlerine hâkim olamadı ve Tielemans'ı iterek yedek kulübesine yönlendirdi. Bu anlar, karşılaşmanın önüne geçti.

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

İNGİLİZ BASINI OLAYI MANŞETLERE TAŞIDI

TNT Sports, Emery ile Tielemans'ın saha kenarında tartıştığını yazarken, eski Aston Villa oyuncusu Joleon Lescott'un "Masum bir durum olabilir ama hoş değil" değerlendirmesine yer verdi. The Times, yaşanan tartışmanın Aston Villa'nın galibiyetini gölgeleyemediğini vurguladı. BBC ise Villa'nın galibiyetle ilk 8'i garantilediğini hatırlatırken, maçta VAR kararlarının belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

"GALİBİYET GÖLGEDE KALDI"

Sky Sports, Jadon Sancho'nun golüyle gelen galibiyetin, Tielemans–Emery gerilimiyle ikinci planda kaldığını yazdı. The Telegraph, Emery'nin Tielemans'a yaptığı müdahalenin Villa'nın Avrupa Ligi zaferine gölge düşürdüğünü ifade etti.

Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor

İSPANYOL VE PORTEKİZ BASINI DA GÜNDEM YAPTI

AS, Emery'nin Tielemans'ın davranışından hoşlanmadığını açıkça belli ettiğini yazarken, MARCA yaşananları "Emery ile Tielemans tartıştı" başlığıyla duyurdu. Portekiz basınından A Bola ve Record ise olayın maç sonrası gecenin huzurunu bozduğunu vurguladı.

EMERY: O BENİM OĞLUM GİBİ

Unai Emery, karşılaşmanın ardından yaşananları önemsizleştirerek Tielemans için "O benim oğlum gibi" ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklama, dünya basınında yer alan görüntülerin etkisini azaltmadı.

Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Abi Fenevbahçe kim ki onu konuşsunlar. 10 28 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:16
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.