Canlı anlatım! Samsunspor-Beşiktaş maçında 2 gol var

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.45'te çaldı. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Marc Bola, Ait Benasser, Oliver Ntcham, Kingsley Schindler, Muja, Carlo Holse, Moundilmadji.

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Raschica, Immobile.

CANLI ANLATIM

56' Rafa Silva'nın pasında sol kanattan bindiren Arthur Masuaku'nun uzaktan çektiği şut kalenin yanından dışarıda.

55' Giovanni van Bronckhorst oyuncularını sık sık uyarıyor.

54' Samsunspor'da topu önünde bulan Kingsley Schindler'in şutu farklı şekilde dışarıya gitti.

53' Sol kanattan ilerlemek isteyen Arbnor Muja etrafı kalabalıklaşınca topu kaybetti.

51' Carlo Holse'nin pasında Olivier Ntcham tek topla Marius Mouandilmadji'yi kaçırmak istedi ancak savunma araya girdi.

50' İkinci yarıya Samsunspor etkili başladı.

49' Beşiktaş'ta Rashica hafif sakatlık yaşıyor. Kosovalı oyuncu sekmeye başladı.

48' Samsunspor hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

47' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan ortasında top Kingsley Schindler'i aştı.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Gabriel Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.



46'Mücadelede ikinci yarı başladı

İ.Y Samsunspor 0-2 Beşiktaş

45+3' SARI KART! Samsunspor'da Van Drongelen Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

44' DOKUNAMADI! Marc Bola'nın sol kanattan ortasında Marius Mouandilmadji altı pasın içinde topa hareketlendi ancak dokunuşunu yapamadı.



43' Marc Bola'nın sol kanattan şık pasında boş pozisyonda olan Olivier Ntcham tek vuruşla şutunu çekti. Top savunmadan döndü.



42' Carlo Holse'nin pasında topu alan Marius Mouandilmadji'nin sağ çaprazdan kaleye vuruşu savunmadan kornere gitti.

40' Olivier Ntcham'ın ceza sahası içine aşırtma pasında Arbnor Muja sol çaprazdan vuruşunu gerçekleştiremedi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.

39' MERT GÜNOK! Hızlı çıkan Samsunspor'da Arbnor Muja'nın sol çaprazdan şutu Mert'te kaldı.



37' Pasla kullanılan kornerin devamında Arthur Masuaku'nun sol kanattan ortası Gabriel Paulista ile buluştu. Gabriel Paulista'nın yere sektirerek vurduğu kafa şutunda Okan Koçuk'un müdahalesi golü önleyemedi.



36' GOL! Samsunspor 0-2 Beşiktaş

35' Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin uzak mesafeden şutu savunmaya da çarpıp kornere gitti.

34' Samsunspor'da Youssef Ait Bennasser'in uzaktan denediği şut farklı şekilde dışarıya gitti.

33' Beşiktaş ilk şutunda golü buldu.

32' Kendi yarı sahasından çok hızlı çıkan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy sol ayağıyla harika bir uzun pasla Rafa Silva'yı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hızla ilerleyen Rafa Silva kalecinin yanından topu ağlara yollamayı başardı.

31' GOL! Samsunspor 0-1 Beşiktaş

27' Karşılaşmada Samsunspor'un 4 şutu bulunuyor. Beşiktaş ise şu ana dek rakip kaleye şut çekemedi.

26' Carlo Holse'nin pasında Olivier Ntcham ceza sahası dışından sert vurdu. Mert Günok topu kurtardı.

23' Samsunspor penaltı bekliyor. Zeki Yavru'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse ilerlemek isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.



21' SARI KART! Beşiktaş'ta Svensson sağ kanat taç çizgisinde topu almak isterken Muja'nın darbesiyle yerde kaldı. Arbnor Muja sarı kart gördü.

20' Carlo Holse'nin kullandığı köşe vuruşunda Lubomir Satka'nın kafa vuruşu isabetli olmadı.

18' Carlo Holse'nin kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.



17' SARI KART! Samsunspor'da Kingsley Schindler ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Masuaku arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

17' İncelemenin ardından ofsayt kararı geçerli, oyun yeniden başladı.

16' Pozisyon inceleniyor.

16' Samsunspor golü buldu ancak ofsayt. Savunma arkasına hareketlenen Marius Mouandilmadji kaleciyi de geçip topu ağlara yolladı ancak bayrak havada.

15' Sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Marc Bola'nın ortası Mert Günok'a gitti.



13' DOKUNAMADI! Rashica'nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Ciro Immobile topa dokunamadı. Okan Koçuk topun sahibi oldu.



11' Rafa Silva'nın Samsunspor ceza sahası içine ortasında top doğrudan kalecide kaldı.



9' Arthur Masuaku'nun rakip ceza sahası içine uzun topunda Marc Bola'nın ters vuruşu kornere gitti.

8' Marius Mouandilmadji'nin derinlemesine pasında top Colley'in kontrolünde Mert Günok'a gitti.

5' Gabriel Paulista'nın tedavisi devam ediyor. Oyuna devam edebilecek.



4' Beşiktaş'ta Gabriel Paulista sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına davet edildi.

3' Kingsley Schindler'in sağ kanattan ortasında Marius Mouandilmadji topu ceza sahası içinde istediği gibi kontrol edemedi.

2' Samsunspor'da Marc Bola'nın sol kanattan çevirdiği topta Holse'nin vuruşu kaleyi bulmadı.



1' Samsunspor-Beşiktaş maçı başladı.