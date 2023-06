Down sendromlu sporcu Gökhan Kotan, dünyada ilk kez açık suda 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirdi

Down sendromlu Gökhan Kotan, dünyada ilk kez açık suda 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Kotan, Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a 3 saat 44 dakika 30 saniyelik derece yaptı.

GÖKHAN KATAN'DAN KİMSE BAŞARAMADI

Bu yıl 17'nci kez "Barış ve Dostluk" sloganıyla, her yıl olduğu gibi Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonunda düzenlenen yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geldi. Dünyanın dört bir yanından yüzücüler, Akdeniz'in masmavi denizinde kulaç attı. Uluslararası sporcuları Türkiye'de buluşturan Rossist Event tarafından düzenlenen yarışın heyecanında akıntıya karşı mücadele etmek için 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın adası Megisti/Meis Adası'ndan Kaş'a yüzdü. Down sendromlu özel sporcu Gökhan Kotan ise dünyada ilk kez 7 kilometrelik parkuru yüzerek bir ilki gerçekleştirdi. Emre Deliveli'nin eşlik ettiği Gökhan Kotan, 3 saat 44 dakika 30 saniyelik derece elde etti.

OLİMPİYAT OYUNLARI'NDA DERECEYİ HEDEFLİYOR

Gökhan Kotan, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, down sendromlu bireylere çağrıda bulunarak, "Herkes yüzsün, şampiyon olsun" dedi. 33 yaşında olduğunu sözlerine ekleyen Gökhan Kotan, 2012 yılından bu yana yüzme sporu ile uğraştığını kaydederek, bu zamana kadar yarıştığı en uzun parkurun 6,5 K olduğunu belirtti. Kotan, hep ilkleri başardığını ifade ederek, kendi hayatını konu alan kitap yazdığını söyledi. Kotan, down sendromlu olarak 5 K yüzen ilk sporcu olduğunu da hatırlattı. İtalya'da açık su yüzme yarışına katılacağını belirten Gökhan Kotan, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda derece elde etmek istediğini ifade etti. Ankaralı olduğu için koluna 006 rakamı yazılan Gökhan bunun için yarışın direktörü Polat Dede'ye teşekkür etti. Parkuru tamamlayıp karaya çıkan Gökhan Kotan önce annesi ve sonrasında Polat Dede'ye sarılarak büyük bir sevinç ve grur yaşattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Yarış sonrasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Gökhan Kotan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini iletti. Kotan ayrıca yurt dışındaki yarışlarda destek beklediğini sözlerine ekledi.

"GÖKHAN ÇOK DAYANIKLI BİR SPORCU"

Gökhan Kotan'a gönüllü olarak ve fedekarca eşlik eden Emre Deliveli ise uzun mesafe yüzdüğünü belirterek, İstanbul Boğazı'nda, 2 kere Meis-Kaş arasında ve 2019 yılında Manş Denizi'nde yüzdüğünü hatırlattı. Develi, "Daha önce Marmaris ve Alanya'da Gökhan Kotan ile birlikte yüzdük. Marmaris'te tanıştık, o zaman kendisine eşlik edecek birini arıyorlardı. Ben de gönüllü oldum ve o gündün beri beraber yarışlarda yüzüyoruz. Normalde 1.5K yüzüyordu ama benimle tanıştıktan sonra 5K yüzmeye başladı. Yan yana yüzüyoruz, bir ihtiyacı olursa diye ama Gökhan çok dayanıklı bir sporcu şimdiye kadar hiç su istemedi" dedi.