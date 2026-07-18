Dünya Kupası\'nda Büyük Kazanç ve Kayıplar

Bu Dünya Kupası, bugüne kadar düzenlenmiş tüm turnuvalardan daha büyük oldu.

Daha fazla ülkenin katılması, daha fazla maç oynanması ve karşılaşmaları daha çok kişinin izlemesi, daha fazla para demekti.

Dünyanın dört bir yanından futbol yıldızları sahada tarihi anlara imza atarken, saha dışında da milyarlarca dolarlık gelir elde ediliyor.

Ancak herkes büyük paralar kazanmıyor. Turnuvanın finansal açıdan hem kazananları hem de kaybedenleri var.

FIFA – Kazanan

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın Dünya Kupası'ndan elde ettiği para astronomik boyutlarda.

FIFA, Katar 2022'den 7,6 milyar dolar ile rekor gelir elde etti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda, özellikle de turnuvanın 48 takıma çıkarılmasıyla bu rakamın aşılması bekleniyor.

Deutsche Bank Research kıdemli stratejisti Marion Laboure, dört yıllık dönem boyunca geliri 13 milyar dolara yaklaşan FIFA'nın "tartışmasız biçimde" turnuvanın en büyük kazananı olduğunu söylüyor.

FIFA'nın geliri yayın, lisans ve ağırlama haklarının satışından, sponsorluk anlaşmalarından ve bilet satışlarından geliyor.

Laboure, "FIFA ayrıca kendi resmi yeniden satış platformuyla ikincil bilet piyasasına da girdi ve hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 komisyon almaya başladı" diyor.

FIFA'nın turnuvayı bir kez daha genişleterek 64 takıma çıkarmayı değerlendirdiği düşünüldüğünde, gelecekteki turnuvalarda buna benzer hamlelerin daha fazlasını görmeyi bekleyebiliriz.

Böyle bir genişleme Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de turnuvaya katılmasını ve beraberinde milyarlarca izleyicinin daha gelmesini sağlayabilir.

Taraftarlar – Kaybeden

Taraftarlar hayatları boyunca kurdukları hayalleri gerçekleştirmiş olabilir ancak finansal açıdan bakıldığında bu turnuva onlar için oldukça zorlu geçti.

Yalnızca biletlere ödenen devasa miktarlar ve FIFA'nın talep yükseldiğinde fiyatları artıran dinamik fiyatlandırma stratejisine yönelik eleştiriler geniş biçimde gündeme geldi.

ABD Başkanı Donald Trump bile ülkesinin Paraguay'a karşı oynadığı turnuvanın açılış maçının bilet fiyatının bin dolara ulaşabileceği sorulduğunda bu parayı "ödemeyeceğini" söyledi.

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan finalin biletleri resmi olarak 32 bin 970 dolara satışa sunulurken, yeniden satışa çıkarılan bazı biletler için 2 milyon doların üzerinde fiyat istendi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise bilet fiyatlarını savunarak bunların ABD'de düzenlenen diğer spor etkinlikleriyle aynı seviyede olduğunu söyledi.

Taraftarların bütçesini zorlayan tek şey biletler de değildi. Uçuş, yiyecek ve konaklama masrafları da büyük bir yük oluşturdu.

Bu konuda manşetlere taşınan örneklerden biri, New Jersey'deki tren biletlerinde yapılan fiyat artışıydı.

MetLife Stadyumu'na 30 dakikalık tren yolculuğunun gidiş-dönüş ücreti normalde 12,90 dolarken turnuva sırasında 150 dolara çıkarıldı.

Tepkilerin ardından fiyatlar düşürüldü ancak yine de normal seviyenin üzerinde kaldı.

Yayıncılar ve sponsorlar – Kazananlar

Yayıncı kuruluşlar turnuvayı ekranlara taşıyabilmek için büyük paralar ödemek zorunda kaldı.

Ancak yüksek izlenme oranları ve markalarını göstermek isteyen sponsorların ilgisi, reklam kuşaklarının satışından büyük kazanç elde etmelerini de sağladı.

FIFA bu Dünya Kupası'nda su molaları uygulamasını başlattı.

Infantino, bunun "tamamen sportif bir mesele" olduğunu ve uygulamanın FIFA'ya herhangi bir ek gelir sağlamadığını söyledi.

Ancak oyuncuların sıvı ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilen 90 saniyelik molalar, markalarını göstermek isteyen yayıncılar ve sponsorlar için yeni bir ticari fırsat yarattı.

Özellikle ABD'de spor izleyicileri, müsabakaların adeta reklam aralarına göre oynanmasına uzun süredir alışkın.

ABD'deki yayın hakları için 485 milyon dolar ödediği bildirilen Fox Sports, su molalarını bir marka aracılığıyla ekrana taşıdı.

Uzmanlara göre Fox'ta yayımlanan 30 saniyelik ortalama bir Dünya Kupası reklamının fiyatı 200 bin ila 300 bin dolar arasında değişiyor. ABD'nin oynadığı maçlarda ve turnuvanın son aşamalarında bu rakam 750 bin dolara kadar çıktı.

Bu da sıvı molalarında yayımlanan reklamların yalnızca ABD'de 250 milyon dolar gelir sağlayabileceği anlamına geliyor. Bu durum, söz konusu molaların kalıcı olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.

Deutsche Bank Research'ten Laboure, "Sıvı molaları tamamen reklam alanı anlamına geliyor. Bunların ortadan kalkması beni son derece şaşırtırdı. Genişletilmiş turnuva formatı da kalıcı olacak çünkü artık FIFA'nın iş modeli ölçek üzerine kurulu" diyor.

İngiltere'de maçları BBC veya ITV'den izleyen taraftarlar ise sıvı molaları sırasında gösterilen reklamlardan etkilenmedi.

BBC reklam yayımlamazken ITV'nin 60 dakikalık bir süre içinde gösterebileceği reklam miktarı, yayın düzenleyici kurumunun kurallarıyla sınırlandırılıyor.

Dünya Kupası'nın resmi sponsorları, markalarını turnuvayla ilişkilendirebilmek için dudak uçuklatan meblağlar ödüyor. Ancak Adidas ve Coca-Cola gibi her yerde görünen markaların sonuçta finansal fayda sağladığına da şüphe yok.

Alman spor giyim markası Adidas, ezeli rakibi Nike ile kıyasıya bir rekabet içinde. Şirket, Lamine Yamal, Jude Bellingham ve Lionel Messi'nin rol aldığı "backyard legends" adlı reklam kampanyasına yaklaşık 67 milyon dolar harcadı.

Ancak FIFA'nın taraftarların daha az görmesini sağlamaya çalıştığı bazı resmi olmayan markalar da bu durumdan fayda sağladı. Örneğin San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nun dışında bulunan Levi's logosunun üzeri kapatıldı.

David Beckham – Kazanan

Adidas'ın ana reklamında, Sir David Beckham'ın yapay zekâyla oluşturulan bir versiyonu da yer alıyor. Beckham'ın yoğun reklam programı düşünüldüğünde, çekimlere bizzat katılmaya vakit bulamamış olması pek de şaşırtıcı değil.

İngiltere spor dünyasından çıkan ilk milyarder olan Beckham, Home Depot'tan Bank of America'ya kadar birçok markanın reklam yüzü oldu. Öyle ki hangi markayı temsil ettiğini unutmak işten bile değildi.

Futbolu bırakmasının üzerinden on yılı aşkın süre geçmesine rağmen Beckham, ABD'de futbolun en önemli yüzlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Ortaklarından olduğu Inter Miami, tahmini 1,45 milyar dolarlık değeriyle Major League Soccer'ın en değerli kulübü konumunda.

Beckham, futbolculuk kariyerinde Dünya Kupası'nı kaldıramadı ancak saha dışındaki ticari rekabetin kazananlarından biri olduğu kesin.

Ev sahibi şehirler – Kaybedenler

ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 ev sahibi şehir; konaklama sektörü, oteller ve yerel işletmeler için gelir sağlayan büyük bir taraftar ve turist akınını ağırladı.

Ancak İskoç taraftarlar Boston'daki biraları tüketip kentin ve kent sakinlerinin gönlünü kazanmış olsa da uzmanlar, turnuvanın uzun vadeli ekonomik faydalarının son derece sınırlı olduğunu söylüyor.

FIFA, Dünya Kupası'nın küresel ekonomiye yaklaşık 41 milyar dolar katkı sağlayacağını, bunun 17 milyar dolarının yalnızca ABD ekonomisine gideceğini ve çoğu konaklama ve ağırlama sektörlerinde olmak üzere 185 bin kişilik istihdam yaratılacağını tahmin etti.

Ancak Oxford Üniversitesi'nde yönetim uygulamaları alanında öğretim üyesi ve proje yönetimi şirketi Oxford Global Projects'in genel müdürü olan Alexander Budzier, böylesine büyük bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın uzun vadeli ekonomik faydalarının gerçekte ortaya çıkmadığını söylüyor.

Budzier'e göre çok sayıda kişi turnuvanın yol açtığı karmaşadan kaçınmak istediği için ev sahibi şehirler genellikle ziyaretçi sayısında büyük bir düşüş yaşıyor.

İşe alımlarda bir artış yaşanabilse de Budzier bunun çoğunlukla ağırlama sektöründeki düşük ücretli işlerle sınırlı kaldığını savunuyor.

"İstihdam yaratıyor ama zenginlik yaratmıyor" diyor.

Resmi veriler, ABD'deki pub, bar ve restoranların mayıs ayında turnuva öncesinde işe alımları artırdığını ancak bu hareketliliğin kısa sürdüğünü gösteriyor.

Budzier'e göre turnuvanın "kayda değer" tek ekonomik faydası, 2012 Londra Olimpiyatları'nın ardından şehrin doğusundaki Stratford isimli bölgesinde gerçekleştirilen yeniden geliştirme ve konut projeleri gibi kentsel dönüşüm çalışmaları olabilir.

Ancak bu Dünya Kupası'nda büyük ölçüde mevcut stadyumlar, oteller, antrenman tesisleri ve ulaşım altyapısı kullanıldığı için Budzier, "kalkınma ve gelişimden kaynaklanan herhangi bir ekonomik fayda olmayacağını" söylüyor.

Oteller – Kaybedenler

Otel odalarına yönelik beklenen talep gerçekleşmedi. Sektör kuruluşları, ev sahibi şehirlerdeki rezervasyonların bu yıl geçen yıla kıyasla daha düşük olduğunu bildirdi.

British Columbia Otel Birliği, kesin rezervasyon rakamlarının henüz doğrulanmadığını ancak Vancouver'ın Kanada'daki yedi maça ev sahipliği yapmasına rağmen Haziran ve Temmuz aylarının "önceki yılların oldukça gerisinde seyrettiğini" açıkladı.

Birlik, bu tür turnuvaların "otellerin 40 gün boyunca aralıksız tamamen dolmasını sağlamadığını", bunun yerine yalnızca belirli tarihlerde yüksek talep yarattığını söylüyor.

ABD'deki otel işletmecileri açısından da turnuva öncesindeki heyecan, beklenen sonucu vermedi.

Amerikan Otel ve Konaklama Birliği (AHLA), FIFA'yı kendi kullanımı için gereğinden fazla odayı toplu biçimde rezerve ederek yapay talep yaratmakla suçladı. FIFA ise bu suçlamayı kabul etmediğini açıkladı.

Deutsche Bank Research'ten Laboure, aynı durumun 1998'de Fransa'da da yaşandığını ve talebin beklentileri karşılamadığını söylüyor.

Laboure, "Nisan ayına gelindiğinde ABD'deki otel işletmecilerinin yüzde 80'i rezervasyonların ilk tahminlerinin altında kaldığını söylüyordu. New York'taki otel işletmecilerinin üçte ikisi beklentilerin altında rezervasyon aldığını bildirirken Seattle'da bu oran yaklaşık yüzde 80'di. Birçok işletmeci turnuvayı 'hiçbir etkisi olmayan bir etkinlik' olarak tanımladı" diyor.

Bahis şirketleri – Kazananlar

Finansal hizmetler şirketi Macquarie'ye göre 2026 Dünya Kupası, tahminen 50 milyar dolarlık bahis hacmiyle tüm zamanların en büyük bahis etkinliği olma yolunda ilerliyor.

Bu, maç başına yaklaşık 500 milyon dolarlık bahis oynanması anlamına geliyor. Macquarie'nin bahis sektöründe de ticari çıkarları bulunuyor.

Şirket, bunun esas olarak turnuvadaki takım sayısının artırılmasından kaynaklandığını söylüyor. Böylece 2022'de oynanan 64 maç yerine 100'ün üzerinde karşılaşma düzenlendi.

İngiltere'de Paddy Power, Betfair ve Sky Bet'in sahibi Flutter Entertainment, ABD ve Brezilya pazarlarındaki büyüme nedeniyle oynanan toplam bahis miktarının bir önceki turnuvanın iki katına çıkacağını öngördü.

Macquarie analisti Chad Beynon, maç devam ederken oynanan canlı bahislerin, karşılaşma öncesinde yapılan daha geleneksel bahislerin yerini aldığını söylüyor.

Beynon, "Artık her şey sahada gördüklerinize tepki vermek ve görüşlerinizi buna göre değiştirmekle ilgili. Daha önceyse oturup izliyor ve bekliyordunuz; bahsinizi maç başlamadan önce oynamanız gerekiyordu" diyor.

Spor bahisleri, ABD'de hâlen görece yeni bir sektör.

2018'e kadar spor müsabakalarına bahis oynamak yalnızca Las Vegas'ın bulunduğu Nevada eyaletinde yasaldı. Ancak Yüksek Mahkemenin aldığı bir karar, birçok eyaletin spor bahislerini yasallaştırmasının önünü açtı.

Bununla birlikte spor bahislerinin hâlâ yasa dışı olduğu bazı eyaletler bulunuyor. Bunlar arasında California ve Texas da var. Bu bölgelerde, özellikle genç erkekler arasında popüler olan ve hızla büyüyerek milyarlarca dolarlık bir sektöre dönüşen tahmin piyasalarına büyük ilgi gösterildi.

Bu piyasalar kumar olarak sınıflandırılmadığı için insanlar hangi eyalette yaşarlarsa yaşasınlar spor müsabakalarının sonuçlarına para yatırmak için bunları kullanabiliyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .