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Dünya Kupası Yarı Finalleri Başlıyor

Dünya Kupası Yarı Finalleri Başlıyor
12.07.2026 17:15
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Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin yarı finallere yükseldi. Hata payı sıfırla karşılaşacaklar.

Dünya Kupası, drama ve unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Turnuvada artık yalnızca dört ülke kaldı ve gözler yarı finallere çevrilmiş durumda.

Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin dünya şampiyonluğuna artık sadece iki galibiyet mesafede. Final bileti söz konusu olduğunda hata payı ise neredeyse sıfır.

Peki son dört takımın mücadelelerinde bizi neler bekliyor? İşte Dünya Kupası yarı finalleri rehberiniz.

FIFA sıralamasındaki ilk dört takım ilk kez karşılaşıyor

FIFA dünya sıralamasındaki ilk dört takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

İspanya (1), Arjantin (2), Fransa (3) ve İngiltere'nin (4) yarı finale yükselmesine, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için yaptığı bir değişiklik de katkı sağladı.

Takımlar, yarı finallerden önce karşılaşmamaları için kura çekiminde ayrı bölümlere yerleştirildi.

Bunun gerçekleşebilmesi için her birinin grubunu lider tamamlaması gerekiyordu ve bunu başardılar.

Kuradaki bu ayrım, İspanya'nın Arjantin ile finalden önce karşılaşamayacağı anlamına geliyordu.

Buna ek olarak, İngiltere ile Fransa eleme aşamasında farklı taraflara yerleştirildi ve ilerlemeleri halinde yarı finalde İspanya veya Arjantin'den biriyle karşılaşacakları bir yol oluşturuldu.

FIFA bu uygulamanın, "yarı finallere giden iki ayrı yol" oluşturarak "rekabet dengesini" sağlamadığını söyledi.

Fransa - İspanya

Dallas Stadyumu, 14 Temmuz Salı, TSİ 22.00

Dikkat edilmesi gerekenler:

Avrupa'nın en güçlü kadrolarından ikisinin karşı karşıya geleceği bu mücadele, bir Dünya Kupası klasiğine dönüşmek için gereken tüm unsurlara sahip.

Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek yarı finale yükselmesinde bir kez daha manşetleri Kylian Mbappe süsledi.

Turnuvadaki gol sayısını sekize çıkaran yıldız oyuncu, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olma yarışında Lionel Messi'nin yalnızca bir gol gerisinde bulunuyor.

Ancak Fransa'nın en büyük gücü, sahanın her bölgesindeki kalite derinliği. Çeyrek final galibiyetini perçinleyen Ousmane Dembele de turnuvadaki gol sayısını beşe çıkardı.

Michael Olise ise Didier Deschamps'ın takımının yaratıcı gücü oldu ve beş asistle turnuvanın asist lideri konumunda.

Bu kadro derinliği, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı kazanma yolunda yarı finalde Fransa'yı 2-1 mağlup eden İspanya karşısında, iki kez dünya şampiyonu olan Fransa için hayati önem taşıyabilir.

Öte yandan İspanya'nın en iyi futbolunu henüz sergilemediği yönünde bir görüş de hakim.

Takımın en büyük yıldızı Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda henüz tam anlamıyla sahneye çıkmış değil. Barcelona kanat oyuncusu, turnuvadaki tek golünü grup aşamasında Suudi Arabistan'a karşı attı.

Dört gollü Mikel Oyarzabal da son iki maçta gol atamazken, Luis de la Fuente'nin ekibi eleme turlarında Portekiz ve Belçika'yı geçebilmek için oyuna sonradan giren Mikel Merino'nun kritik katkılarına ihtiyaç duydu.

2010'daki şampiyonluğuna bir yenisini eklemek isteyen İspanya, karşılaşma arifesinde 19 yaşına girecek olan Yamal'ın yeteneğine yakışır bir performansı yarı finalde ortaya koymasını umuyor.

Öne çıkan istatistikler

İngiltere - Arjantin

Atlanta Stadyumu, 15 Temmuz Çarşamba TSİ 22.00

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bu, İngiltere'nin 2018'den bu yana ikinci Dünya Kupası yarı finali olacak ancak son şampiyon Arjantin, 'Üç Aslan'ın 60 yıl sonra ilk kez finale çıkma hedefinin önündeki engel.

Bu eşleşme tutku ve rekabetle dolu. Karşılaşma, Diego Maradona'nın 40 yıl önce Meksika'daki çeyrek finalde neredeyse tek başına İngiltere'yi turnuva dışına ittiği maçın yıldönümüne denk geliyor.

Bu kez Arjantin'in kadrosunda bir başka süperstar "10 numara" bulunuyor.

Lionel Messi kariyerinde hiç İngiltere'ye karşı oynamadı. Dünya Kupası yarı finalinden daha büyük bir mücadeleyi düşünmek zor.

Bu turnuvada Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alan Messi, sekiz golle Fransa'nın Kylian Mbappe'siyle birlikte Altın Ayakkabı yarışının zirvesinde yer alıyor.

Ancak İngiltere'nin de kendi efsanevi 10 numarası var.

Jude Bellingham, son iki eleme maçında da ikişer gol attı. Böylece 1986'daki Maradona'dan bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Kaptan Harry Kane de bu yaz turnuvada attığı altı golle takım arkadaşının hemen arkasında bulunuyor.

Her iki takım da şu ana kadar Dünya Kupası'nda en akıcı futbolunu oynayabilmiş değil. Ancak eleme aşamalarında mücadele ederek ve direnç göstererek bu noktaya kadar gelmeyi başardılar.

Bu nedenle çarşamba günkü karşılaşmanın da tutku ve irade savaşına dönüşmesi sürpriz olmayacak. Her ne kadar Thomas Tuchel, Norveç karşısındaki çeyrek final performansından daha yüksek kalite talep etmiş olsa da.

Öne çıkan istatistikler

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Etkinlikler, İngiltere, Arjantin, İspanya, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası Yarı Finalleri Başlıyor - Son Dakika

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