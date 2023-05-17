Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Messi geliyor - Son Dakika
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Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Messi geliyor

17.05.2023 22:06

Türkiye ile Arjantin milli takımları, depremzedeler için bir dostluk maçı yapmak için temas halindeler. Onay çıkması halinde, depremzedelere destek olan Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Messi'nin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Türkiye ile Arjantin milli takımlarının depremzedeler yararına Gaziantep'te maç yapması gündeme geldi. Müsabaka için onay çıkması halinde Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. NTV Spor'daki habere göre; TBMM Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, "Depremzedelerin acılarını dindirmek adına oynanması düşünülen Türkiye-Arjantin milli maçının, Arjantin-Türkiye ilişkilerine ve iki ülke halklarının yakınlaşması sürecine de çok önemli katkıda bulunacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

COBOS'A MAÇ ÖNERDİ

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk ve Arjantin milli takımlarının tarihte daha önce hiç maç yapmadığını belirterek, Arjantin'in eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Julio Cobos'a Türkiye'deki depremzedeler yarına dostluk maçı önerdiğini aktardı. Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığının da bilgisi dahilinde, Arjantin Buenos Aires Büyükelçiliği aracılığı ile maç önerisinin Arjantin Futbol Federasyonuna iletildiğini kaydeden Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığının da Arjantin Spor Bakanlığına bu yönde bir mektup yazacağını aktardı.

Dünyanın gözü burada olacak! Lionel Messi, Türkiye'ye geliyor

"ARJANTİN BASINI DA GENİŞ YER AYIRDI"

Şahin, "Sayın Julio Cobos, Arjantin'e döndükten sonra Arjantin Spor Bakanı ile görüşerek teklifimizi iletti ve pozitif yönde cevap aldı. Arjantin basını da depremzedeler yararına Türkiye'de Gaziantep'te oynanması düşünülen maça geniş yer ayırdı." açıklamasında bulundu.

Dünyanın gözü burada olacak! Lionel Messi, Türkiye'ye geliyor

MESSI'DEN DEPREMZEDELERE DESTEK

Lionel Messi, Kahramanmaraş merkezli depremlerinde ilk günlerinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere dikkat çekmişti. Arjantinli futbolcu paylaşımında, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler yaşıyoruz. Kalbim onlarla birlikte. UNICEF en başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımlarınız çok değerli" ifadelerine yer vermişti. Ayrıca Arjantinli yıldız, Merih Demiral aracılığıyla imzalı forma bağışlamıştı.

Dünyanın gözü burada olacak! Lionel Messi, Türkiye'ye geliyor
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Lionel Messi, Arjantin, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de! Messi geliyor - Son Dakika


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