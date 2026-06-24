Dursun Özbek: "Harcama limitinde rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitine ek olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım ödemesiyle birlikte 11-12 milyar TL limitlerinin bulunduğunu söyledi. Özbek, bu tutarın sadece transfer için harcanacak bir miktar olmadığını maaş, vergi ve bonservis ücreti gibi giderlerin hepsinin oluşturduğu aktararak, "Harcama limitinde rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil" dedi.

Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, "Haziran ayı, son dört senedir bizim için şampiyonluk kutlamalarıyla geçiyor. Yine Türkiye ve Avrupa'nın birçok yerinde taraftarlarımızla, üyelerimizle birlikte kutlamalarımız sürüyor. Bildiğiniz gibi geçenlerde bir davet üzerine Brüksel'e gittik. Brüksel'de taraftarlarımızla buluştuk. Onlarla şampiyonluğun sevincini, gururunu paylaştık. Onun öncesinde de bazı çalışmalarımız vardı. Bu çalışmaların başında Almanya'da yaptığımız çalışmalar vardı. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde yaşıyorlar, orada bulunuyorlar. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün özellikle Avrupa'da çok büyük bir kitlesi var. Diğer takımlarla kıyaslanmayacak seviyede büyük bir Galatasaray taraftarımız Avrupa'da mevcut. Buna bağlı olarak Almanya'da bir çalışma başlatmıştık. Brüksel'de davet üzerine bu çalışmalarımıza devam etti. Hedefimiz şu, bildiğiniz gibi Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde de çeşitli derneklerimiz var. Bizleri destekleyen kişilerin oluşturduğu gruplar var. Özellikle Almanya başta olmak üzere, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İsviçre'de bu derneklerin yapısı, bu derneklerin mevcudiyeti bize güç veriyor. Bir eksiğimiz olduğunu hissettik ve bu seneki çalışmalarımıza, Avrupa'daki çalışmalarımıza bütün bu derneklerin bir çatı altında toplanması, bir tek yumruk olması ihtiyacını hissettik. Bu yönde çalışmalarımıza başladık. İnşallah bütün derneklerimizi, Avrupa'daki bu dernekleri bir araya getirecek bir organizasyon yapacağız. Hedefimiz daha sonra Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi devam etmek. Amerika da buna dahil. Buradaki derneklerin tek bir çatı altında toplanması, bir söz birliği, bir güç birliği haline getirmek üzere çalışmalarımıza başladık. İnşallah kısa sürede bunu sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

"Harcama limitinde rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil"

Galatasaray'ın hayal ettiği hedeflere sürdürülebilir başarıyla ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Başkan Özbek, "Yeni sezon hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde takımların harcama limitleri açıklandı. Bu harcama limitlerinde rakiplerimizle aramızda oluşan fark, son dönemde Galatasaray'ın finansal açıdan doğru yönetilerek hedeflerine ulaştığının kanıtlarından bir tanesidir. Şöyle ki, Türkiye Futbol Federasyonu'nun arcama limiti dediği şey, bütün yapılan kontratlar, bütün yapılan harcamalar, sponsorlukları bunların hepsi federasyonda mevcut. Federasyon bu yapılan çalışmaları, kulübün gelir kaydedebileceği konuları alt alta yazıyor ve topluyor. Futbol için harcayacağı paraları da maaşlar, vergiler, bütün giderlerini teknik heyet hepsini alt alta yazıyor, topluyor. Gelirlerinizin ancak yüzde 65'ini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla açıklanan bu rakam gelirlerimizin yüzde 60'ı, futbola ait gelirlerimizin yüzde 65'ine tekabül ediyor. Bir husus şu anda eksik, o da UEFA'dan direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmemizden dolayı yaklaşık 30 milyon Euro girdimiz olacak; eylül ayı gibi olacak. Bu rakam da bu açıklanan harcama limitine eklenmek suretiyle yaklaşık tahmin ediyoruz. 11-12 milyar TL civarına çıkacak. Konuya şu açıdan bakmanız için bu açıklamayı yapıyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nün finansal yapılarının incelenmesi sonucunda harcama limiti diye ifade edilen rakam yüzde 65'ine tekabül ediyor. 11-12 milyar civarında. Rakiplerimizin durumuna baktığımız zaman, rakiplerimizin toplamı bizim rakamımız kadar değil. Bu biraz önce de ifade ettiğim gibi Galatasaray'ın özellikle futbol seviyesinde nasıl yönetildiği, gelirlerinin ne seviyede olduğu ve finansal yapısının nasıl olduğu konusunda bize son derece büyük bir açıklama getirir. Bu açıklamayı ifade etmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor. Yani burada açıklanan 9 milyar ileride olacak ilavesiyle 11-12 milyar TL futbol takımının önümüzdeki sezonda gerek maaş, vergi, bonservis ücreti olarak harcamasının limitini göstermektedir. Elbette ki en güzel transferleri yapmak için çalışıyoruz. En güzel takımı ve en başarılı takımı kurmak için çalışıyoruz. Burada en ufak bir tereddüt yok. Bazen bu harcama limitinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece transfer için harcanacak bir miktar gibi görülüyor. Öyle değil. Bu ifadem şuna yönelik değil, biz elbette ki her sene yaptığımız gibi en iyi takımı, en verimli takımı, en başarılı takımı kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci fazın inşaatının bitirilmesi konusu var"

Harbiye Lütfü Kırdar Salonu'nda 27 Haziran Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu'nda bu dönem yapmak istedikleri projelerle ilgili üyelerden yetki isteyeceklerini belirten Özbek, "Toplantımızda sizden yetki istediğimiz konuları tek tek ifade edeceğim. Birinci konu; Mecidiyeköy'de bir binamız vardı. 180 tane rezidans olarak kullanılabilecek dairelerimiz vardı. Bunlardan 120 tanesini daha önce satıp Florya'daki arazinin satın alınması için kullanmıştık. Son derece başarılı bir operasyondu. Geriye yaklaşık 60'a yakın ünitemiz kalıyor. Bunları değerlendirmek üzere yetki istiyoruz. Oradaki inşaatımız da aşağı yukarı bitti. Temmuz ayından itibaren daha önce satılmış dairelerin teslimatlarını satın alan kişilere yapacağız. Diğer bir konumuz; Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde geçen sene bitirilen birinci fazın ardından, akademi ve kadın futbol takımlarımızın kullanımı için dört futbol sahası ve kamp tesislerinden oluşan ikinci fazın inşaatının bitirilmesi konusu var. Burada da inşaatımız devam ediyor. Ancak yeni yönetim olarak bunun bitirilmesi için sizden yetki talep ediyoruz. Diğer bir konu; Aslantepe Vadisi'ndeki 61 dönüm arazide amatör şubelerimizin büyük bölümünü tek çatı altında toplayacak idari binalar, çok amaçlı spor salonları, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve ticari alanların inşa edilmesi. Burada da 23 Nisan'da temel atmayı gerçekleştik. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Konuyla ilgili çok detaylı ve teferruatlı bir çalışmamız var. Genel kurul için hazırladık. Genel kurulda sizlere buranın nasıl yapılacağını, buradan beklentimizin ne olduğunu anlatacağız. Diğer bir konu; Beyoğlu Hasnun Galip Binası'nın yerine, yeni bina yapmak ya da var olan binanın kullanımını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek inşaat faaliyetlerini yürütülmesi. Hasnungalip'te tarihi bir binamız var. Bu bina belediyenin tespiti sonucunda şu anda iskan edilmeye müsait değil. Statik yapısının geçmişten gelen sebeplerle zayıflığı dolayısıyla bina şu anda kullanım durumunda değil. İki tane alternatif var önümüzde. Birincisi binayı yıkıp yeniden yapma alternatifi var. İkincisi de belediyenin talebi çerçevesinde binanın statik olarak güçlendirilmesi sonucunda kullanıma açılması konusu var" cümlelerine yer verdi.

"Metin Oktay'ın hatırasını yaşatmak için Florya'da spor merkezi inşaatında yapacağız"

Başkan Özbek, cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda yetki isteyecekleri projelerle ilgili şu şekilde devam etti:

"Şu anda devam eden Florya konut projemize komşu, kulübümüze tahsisli 19 dönüm arazide yeni spor tesisinin geliştirilmesi. Bu geçmişte Galatasaray'a kazandırılmış çok önemli bir arsa var. 19-20 dönüm civarındaki arsa, şu anda orada inşaatı devam eden konut projesinin dışında, onunla ilgisi olmayan bir arsa parçası. Senelerden beri orayı ikinci antrenman sahası olarak kullanıyoruz. Florya'da yürüyen projeyle paralel olarak, eş zamanlı olarak, burada bir Metin Oktay Spor Kompleksi yapmak suretiyle, değerli oyuncumuz Galatasaraylı Metin Oktay'ın hem hatırasını orada yaşatmak, hem de üye kabul etmek suretiyle bu spor kompleksini, tenis kortları, kapalı salon, yüzme havuzu gibi konuları orada inşa edip orada bir spor merkezi inşaatında yapacağız. Bunun için yetki isteyeceğiz. Diğer bir konumuz; Riva'daki inşaatı devam eden arazimize komşu 28 dönüm yeni bir ticari alan için gerekli işlemlerin tamamlanması. 28 dönüm ticari bir arsa var. Bu kulübümüze tapu edilecek. Bunun için hukuki, daha doğrusu tapu işlemlerinin yapılması için de sizden yetki istiyoruz. Başka bir konu; Büyükçekmece'de kulübümüze tahsisli 106 dönüm arsa üzerinde çok branşlı altyapı tesisi inşa edilmesi için gerekli idari işlemlerin ve proje çalışmalarının yürütülmesi. Uzun zamandan beri bize tahsis edilen Büyükçekmece'de çok güzel bir yerde 106 dönüm bir arsa var. Spor aktiviteleri için tahsis edilen. Geçtiğimiz yıllarda bir önceki yıl konuyla ilgili olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı'yla konuyu görüştüm. Hasan Başkan bunu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Büyükşehir'e gönderdi. Şu anda Büyükşehir İmar Komisyonu'nda bu imar plan çalışmasının bitmesini bekliyoruz. İnşallah onunla sonuçlandırarak orada bir altyapı tesisi yapacağız. Orada yetiştireceğimiz sporcular mutlaka olacaktır. İkinci bir altyapı tesisi olarak orayı da faaliyete geçireceğiz. Kafe, restoran, dükkan, ofis, reklam alanı ve benzeri alanların kısmen veya tamamen kiraya verilmesi, tahsisi, bunlarla ilgili söyleşmelerin yapılması ve tesislerin geliştirilmesi konusunda da yetki istiyoruz" diye konuştu.

"Kulübümüz son dört senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır"

Sermaye artışı dönemlerinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisse senetlerinin kulüp tarafından alınması ve onunda serbest piyasada satılması durumunun olduğundan bahseden Özbek, bu konuyla ilgili de kurulda yetki isteyeceklerini belirtti. Özbek, "Kulübümüzün yüzde 60.01 payına sahip olduğu Galatasaray Sportif Yatırımlar A.Ş. tarafından satın alınması ya da ilan tarihindeki mevcut hissesi muhafaza edilmesi kaydı ve şartıyla satılması. Bildiğiniz gibi sermaye artışı dönemlerinde rüçhan hakkı kullanılmayan hisse senetlerinin kulüp tarafından satın alınması söz konusudur. Onun da serbest piyasada satılması söz konusudur. Buradaki talebimiz Galatasaray'ın mevcut yüzde 60.01'lik hisse yapısını hiç değiştirmeden bu operasyonu yapabilmemiz için de sizden yetki istiyoruz. Diğer bir konu; basketbol A.Ş.'nin kurulması, şartların oluşması halinde NBA Avrupa Ligi'ne katılım sağlanması. Gerekli görülmesi halinde kurulacak şirketin kontrolü bizde kalmak kaydıyla bir kısım hissesinin yatırımcılara satılması. NBA Avrupa geçen gün bir konuyla ilgili yetkilisi bir açıklama yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'nün NBA'de kurucu hissedarı, ortak hissedarı olarak katılması için istemiş olduğu bazı şartlar var. Bunların başında anonim şirket haline getirilmesi var. Hisse yapısının emin ifade ettiğim gibi düzenlenmesi söz konusu. Bu konuda da yetki isteyeceğiz. Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin halka arz edilmesi. Diğer bir konuda; giriş ödentilerinin ve yıllık ödentilerin yüzde 25 oranında artırılması. Bahsettiğimiz yetkilerde yer alan projeleri anlatan bir kitapçığı geçen hafta tüm üyelerimizle paylaştık. Yetki istediğimiz konulardan bir tanesi hakkında da divan üyelerimizi öncelikle bilgilendirmek istiyorum. Yanlış anlaşılma olmaması açısından. Kulübümüzün sahip olduğu Sportif A.Ş. hisse senetleriyle ilgili sizden istediğimiz yetki, piyasa koşullarına bağlı olarak stoğumuzda bulunan payı artırmak amacıyla istenen yetkidir. Özellikle sermaye artışı döneminde rüçhan hakkını kullanmayan hisseler oluyor. Ayrıca piyasanın oluşumuna göre, hisse fiyatımızın durumuna göre bir fırsat oluşması halinde de bunu değerlendirmek istiyoruz. Bu yetki bu amaçla sizin onayınıza sunulmuştur. Sevgili Galatasaraylılar, biraz önce ifade ettiğim tüm yetki maddeleri Galatasaray'ın geleceği için çok değerli olan projelerimizi tamamlamak adına istenen yetkilerdir. Kulübümüz son dört senede önemli başarılar elde ederek bir rüzgar yakalamıştır. Bu rüzgarı sadece sportif başarıda değil, kulübümüzü daha da güçlendirecek kalıcı yapılar ve gelirler oluşturmak için kullanmak istiyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL