Edinburgh Dükü Kupası İstanbul\'da Düzenlendi

Spor

GOLF turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası'nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı 26 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da düzenlendi. Riva MVK Golf Sahası ve İstanbul Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın kazananı Bülent Özgür ve Murat Bayrak oldu. Kazanan ikili her ülkeden finalistlerinin katılımıyla İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazandı.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen turnuva programında Loft Art sanatçılarının bağışladığı eserlerin açık arttırması yapıldı. Açık arttırmadan elde edilen gelir deprem bölgesinde 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na öğrenci kazandırılması çalışmalarına da kaynak oldu.

'HEM PRESTİJLİ BİR GOL TURNUVASI HEM DE GENÇLERE YÖNELİK KAYNAK'

"Türkiye'nin en prestijli golf etkinliklerinden biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi" diyen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada, The Duke of Edinburgh Cup turnuvasının Türkiye ayağında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, TİKAV'ın uluslararası projelerinden biri olan ve gençlerin bireysel gelişimine odaklanan The Duke of Edinburgh's International Award programı kapsamında düzenlenen bir fon toplama etkinliği. 136 ülkede uygulanan bu programın Türkiye temsilcisi olarak, gençlerimizi beceri, fiziksel gelişim ve toplumsal hizmet alanlarında destekliyoruz. Bu turnuvada, hem bireylerin gelişimine katkı sağlarken hem de elde edilen tüm geliri depremzedelere aktarmak gibi değerli bir amaca hizmet ediyoruz. Program kapsamında ödül alan gençlerimiz, İngiltere'de Windsor Kalesi'nde Prens'in katıldığı özel bir etkinlikte onurlandırılacaklar. TİKAV olarak bu tür projeleri uzun vadede sürdürmek ve daha fazla gence ulaşmak en büyük hedefimiz. Bu inançla, daha nice gençlere ulaşmak ve onların hayat yolculuklarında destek olmak için buradayız."

'TİKAV'IN 25'NCİ KURULUŞ YILINDA 3 KOLDAN PROJE GELİŞTİRİYOR'

TİKAV projeleri hakkında da bilgiler veren Özalp, "Bu yıl 25'inci kuruluş yılını kutlayan TİKAV vakfımız ile aktif olarak 3 alana odaklandık. Kadınlar, gençler ve çocuklar. Bu alanda şimdiye kadar yaptığımız projelerle 50 bin kişiye dokunduk. Projelerimiz birçok farklı etkinlikte ödüllere layık görüldü. Burada eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle üniversite öğrencilerini çeşitli yaşam becerileri ile donatarak onları çalışma hayatına ve sosyal yaşama hazırlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) projesi dikkat çekiyor. 1999 yılından bugüne kadar 354 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı'nda öğrencilere diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka gibi konularda eğitim sağlıyor. Böylelikle bu program ile öğrenciler, okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN KATILAN GENÇ SAYISI GEÇEN YIL İLE 20 BİNİ AŞTI'

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin projelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde ise Ulusal Projelerinin yürürlükte olduğunu anlatan Özalp, "Şimdiye kadar 4 farklı başlıkta binlerce kadına dokunduğumuz bu projede Türkiye'nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara ve ailelerine eğitim sağladık. Programın bu yılki başlığını 'Dijitaldeki Ayak İzimiz' olarak belirledik. Gerçekleştirilen eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadınları, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendiriyoruz, dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyoloijk ve psikolojik sorunlar ele alıyoruz. Dünyanın 130'dan fazla ülkesinde uygulanan The Duke of Edinburgh's International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı 20 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif Yolculuğu bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan genç sayısı geçen yıl ile birlikte 20 bini aştı. Buraya katılan okul ve öğrenci sayısını sürekli olarak artırıyoruz. Bu Uluslararası Ödül Programı'nın 13'ncü EMAS Bölgesi (Avrupa, Akdeniz ve Arap Ülkeleri) toplantısı 26-28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek, bu sayede programın karar vericileri Türkiye'de bir araya gelecek" dedi.

FİNALİSTLER WİNDSOR KALESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Turnuvanın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen her farklı etabındaki finalistler, İngiltere'de düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya davet ediliyor. 36 delikli Dünya Finali, Londra'ya yakın iki golf sahasında iki gün boyunca gerçekleşiyor. Ayrıca Windsor Kalesi'nde özel bir saha olan Kraliyet Hane Golf Kulübü'nün üyeleriyle ek bir dostluk maçı da oynanıyor. Ödül töreni yemeği, Kraliyet Ailesi'nden isimlerin katılımıyla Windsor Kalesi'nin düzenleniyor.