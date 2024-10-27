Edinburgh Dükü Kupası İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edinburgh Dükü Kupası İstanbul'da Düzenlendi

Edinburgh Dükü Kupası İstanbul\'da Düzenlendi

Türkiye ayağı turnuvanın kazananları Bülent Özgür ve Murat Bayrak, dünya finallerine katılacak.

27.10.2024 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GOLF turnuvalarından biri olan Edinburgh Dükü Kupası'nın (Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı 26 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da düzenlendi. Riva MVK Golf Sahası ve İstanbul Golf Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın kazananı Bülent Özgür ve Murat Bayrak oldu. Kazanan ikili her ülkeden finalistlerinin katılımıyla İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne ve Windsor Kalesi'nde özel bir kutlama yemeğine katılmaya hak kazandı.

Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen turnuva programında Loft Art sanatçılarının bağışladığı eserlerin açık arttırması yapıldı. Açık arttırmadan elde edilen gelir deprem bölgesinde 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na öğrenci kazandırılması çalışmalarına da kaynak oldu.

'HEM PRESTİJLİ BİR GOL TURNUVASI HEM DE GENÇLERE YÖNELİK KAYNAK'

"Türkiye'nin en prestijli golf etkinliklerinden biri olmakla kalmayıp, aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimlerini destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi" diyen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada, The Duke of Edinburgh Cup turnuvasının Türkiye ayağında bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Bu etkinlik, TİKAV'ın uluslararası projelerinden biri olan ve gençlerin bireysel gelişimine odaklanan The Duke of Edinburgh's International Award programı kapsamında düzenlenen bir fon toplama etkinliği. 136 ülkede uygulanan bu programın Türkiye temsilcisi olarak, gençlerimizi beceri, fiziksel gelişim ve toplumsal hizmet alanlarında destekliyoruz. Bu turnuvada, hem bireylerin gelişimine katkı sağlarken hem de elde edilen tüm geliri depremzedelere aktarmak gibi değerli bir amaca hizmet ediyoruz. Program kapsamında ödül alan gençlerimiz, İngiltere'de Windsor Kalesi'nde Prens'in katıldığı özel bir etkinlikte onurlandırılacaklar. TİKAV olarak bu tür projeleri uzun vadede sürdürmek ve daha fazla gence ulaşmak en büyük hedefimiz. Bu inançla, daha nice gençlere ulaşmak ve onların hayat yolculuklarında destek olmak için buradayız."

'TİKAV'IN 25'NCİ KURULUŞ YILINDA 3 KOLDAN PROJE GELİŞTİRİYOR'

TİKAV projeleri hakkında da bilgiler veren Özalp, "Bu yıl 25'inci kuruluş yılını kutlayan TİKAV vakfımız ile aktif olarak 3 alana odaklandık. Kadınlar, gençler ve çocuklar. Bu alanda şimdiye kadar yaptığımız projelerle 50 bin kişiye dokunduk. Projelerimiz birçok farklı etkinlikte ödüllere layık görüldü. Burada eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle üniversite öğrencilerini çeşitli yaşam becerileri ile donatarak onları çalışma hayatına ve sosyal yaşama hazırlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) projesi dikkat çekiyor. 1999 yılından bugüne kadar 354 gence ulaşan Bireysel Gelişim Programı'nda öğrencilere diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka gibi konularda eğitim sağlıyor. Böylelikle bu program ile öğrenciler, okul sonrasında kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN KATILAN GENÇ SAYISI GEÇEN YIL İLE 20 BİNİ AŞTI'

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin projelerinin bulunduğu kırsal bölgelerde ise Ulusal Projelerinin yürürlükte olduğunu anlatan Özalp, "Şimdiye kadar 4 farklı başlıkta binlerce kadına dokunduğumuz bu projede Türkiye'nin 18 ilinde 27 farklı kırsal bölgesinde yaşayan kadınlara ve ailelerine eğitim sağladık. Programın bu yılki başlığını 'Dijitaldeki Ayak İzimiz' olarak belirledik. Gerçekleştirilen eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadınları, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendiriyoruz, dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyoloijk ve psikolojik sorunlar ele alıyoruz. Dünyanın 130'dan fazla ülkesinde uygulanan The Duke of Edinburgh's International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı 20 yıldır Türkiye'de uygulanıyor. Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif Yolculuğu bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan programa Türkiye'den katılan genç sayısı geçen yıl ile birlikte 20 bini aştı. Buraya katılan okul ve öğrenci sayısını sürekli olarak artırıyoruz. Bu Uluslararası Ödül Programı'nın 13'ncü EMAS Bölgesi (Avrupa, Akdeniz ve Arap Ülkeleri) toplantısı 26-28 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek, bu sayede programın karar vericileri Türkiye'de bir araya gelecek" dedi.

FİNALİSTLER WİNDSOR KALESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Turnuvanın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen her farklı etabındaki finalistler, İngiltere'de düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya davet ediliyor. 36 delikli Dünya Finali, Londra'ya yakın iki golf sahasında iki gün boyunca gerçekleşiyor. Ayrıca Windsor Kalesi'nde özel bir saha olan Kraliyet Hane Golf Kulübü'nün üyeleriyle ek bir dostluk maçı da oynanıyor. Ödül töreni yemeği, Kraliyet Ailesi'nden isimlerin katılımıyla Windsor Kalesi'nin düzenleniyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Cumartesi, Cumartesi, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Kültür, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edinburgh Dükü Kupası İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:25:11. #1.12#
SON DAKİKA: Edinburgh Dükü Kupası İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.