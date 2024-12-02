Engelli Sporcu Evren Mutlu'nun Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Engelli Sporcu Evren Mutlu'nun Başarı Hikayesi

Engelli Sporcu Evren Mutlu\'nun Başarı Hikayesi

Evren Mutlu, bedensel engeline rağmen boccia sporunda milli takım oyuncusu olmayı başardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, azim ve kararlılığı sayesinde birçok Türkiye şampiyonluğu kazandı ve birçok engelli bireye ilham kaynağı oldu.

02.12.2024 16:44  Güncelleme: 16:46
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında örnek bir hikaye paylaşıldı. Bedensel engelli Evren Mutlu, amatör spor kulübünde başladığı boccia sporunda kendi başarı öyküsünü yarattı. Yetersiz imkanlar ve fiziksel zorluklara rağmen yılmayan Mutlu'nun yolu, bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kesişti. Buradaki destek ve imkanlar sonucunda milli takım oyuncusu olan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde eden Mutlu, engelleri aşarak örnek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün çeşitli engel gruplarına sahip sporculardan oluşan boccia takımının üyelerinden Evren Mutlu, azmi ve başarısıyla pek çok engelli bireye örnek teşkil etti. Boccia sporu ile 2010 yılında Buca'da faaliyet gösteren amatör bir spor kulübü sayesinde tanışan bedensel engelli Evren Mutlu, ailesinin endişelerine kulak asmayıp spora başladı, ardından ellerini kullanamadığı için topu hareket ettiremediğini fark etti. Topu yuvarlaması için bir rampaya ihtiyaç duyan Mutlu, hocasının desteği ile kartondan bir rampa hazırlayarak antrenman yapmaya başladı.

BOCCİA MİLLİ TAKIMINA YÜKSELDİ

Karşısına çıkan engelleri tek tek aşan Mutlu, 2013 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan boccia takımına katıldı. Burada verilen destek ve imkanlarla kariyerine daha çok odaklanan sporcu, milli takıma kadar yükseldi ve pek çok Türkiye şampiyonluğu madalyasına sahip oldu. Takım arkadaşlarıyla yeni madalyalar hedefleyen Evren Mutlu, engelleri aşarak adeta kendi evrenini yarattı.

ANNE MELİHA MUTLU, GURUR DOLU

Evren Mutlu'nun annesi Meliha Mutlu, oğlunun spora başlamadan önce sürekli evde olduğunu belirterek, "Bir gün engelliler için boccia branşı kurulacağını duymuş. Biz 'olmaz' dedik ama bir süre amatör spor kulübünde oynadı. Spor kulübünde imkanlar çok kısıtlıydı. Hocası, Evren'in çalışabilmesi için kartonu katlayarak rampa yaptı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde oynamaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm hocalarının onda emeği var" dedi.

"BU SPOR YAŞAMA SEVİNCİ OLDU"

Evren'deki azmin de bu başarıda payı olduğunu söyleyen anne Mutlu, "Bu spor onun için yaşama sevinci oldu. Maçları ve antrenmanları heyecanla bekliyor. Spordan sonra sosyal biri oldu ve kendine güveni geldi. Fiziksel olarak da gelişti. Konuşmalarını artık daha iyi anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EVREN TEK BAŞINA İDMANA GİDİYOR"

Meliha Mutlu, çoğunlukla Evren Mutlu'nun antrenman ve maçlarına katılıyor. Ama kendi gidemese de oğlunun tek başına yollara düştüğünü anlattı. Mutlu, "Ben olmadığım zamanlar Evren tek başına antrenmana gidiyor. Otobüse tek başına biniyor. Bu spor oğluma çok iyi geldi. Kulübümüz ve hocalarımız çocuklarımıza destek oluyor, bizimle ilgileniyor. Bütün çocuklarımız hayata tutundu. Evde kapalı durumdalardı, bu sayede dışarı çıktılar" dedi.

BİRÇOK SPORCU KAZANDIRILDI

Boccia branşı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu branşa yönelik çalışmalarından bahseden İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Antrenörü Feride İnce, boccia sporunun strateji, hassasiyet ve takım ruhunu birleştirerek engellilerin hayatına dokunan özel bir branş olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu branşı Türkiye'nin birçok farklı iline ulaştırarak öncülük ettiğine işaret eden İnce, Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün iş birliği ile büyüyen boccia branşının, İzmir'e sayısız Türkiye şampiyonluğu ve milli sporcu kazandırdığını ifade etti.

KARİYERİ BAŞARI ÖYKÜSÜ OLDU

Evren Mutlu'nun çevresinden fazla destek görmeden bu branşa başladığını belirten İnce, "Evren, azmi ve kararlılığı birçok sporcuya örnek oldu. Spora ilk başladığında malzemeleri yokmuş. Evde hazırladıkları kartondan rampalarla çalışma yapıyormuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde branşın kurulmasıyla ve belediyemizin malzeme destekleriyle Evren ilk milli takım sporcularından biri oldu. Onun birçok Türkiye şampiyonluğu var. Evren'in kariyeri bir başarı öyküsü. Boccia branşı, el ve göz koordinasyonu ile dikkatin toplanması için oldukça faydalı. Evren'de de gözle görülür farklılıklar gözlemliyoruz. Evren ve takım arkadaşlarını Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Aynı zamanda milli takıma sporcular hazırlıyoruz. İleri dönem hedefimiz ise Paralimpik Oyunları" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Engelli Sporcu Evren Mutlu'nun Başarı Hikayesi - Son Dakika

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