Engin Dursun Bucaspor 1928'den ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Engin Dursun Bucaspor 1928'den ayrıldı

Engin Dursun Bucaspor 1928\'den ayrıldı

Bucaspor 1928'in teknik direktörü Engin Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kulüpten ayrıldığını duyurdu. Dursun, Bucaspor'da geçirdiği süre boyunca yaşadığı deneyimlerden ve dostluklardan bahsederek teşekkürlerini iletti.

15.08.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928'de Teknik Direktör Engin Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesinde takımın başına getirilen Engin Dursun, sarı-lacivertli kulübe veda etti. 5 sezon boyunca İzmir ekibinin bünyesinde yer alan ve son olarak U19 takımını çalıştıran Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kulüpte geçirdiğim her an benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2019 yılından bugüne kadar A'dan Z'ye her kademesinde görev yaptığım Bucaspor'un bir parçası olmak, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda burada tanıştığım herkesle kurduğum dostluklarla da dolu bir deneyimdi. Yöneticilerimize, teknik ekiplerimize, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza sağladıkları destek için minnettarım. Bu kulüpte geçirdiğim her gün, benim için bir öğrenme ve gelişme fırsatıydı. Birlikte yaşadığımız zaferler ve üzüntüler bize birliğin gücünü ve beraber başarılı olabilmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Gelecekteki yolculuğumda, burada elde ettiğim her şeyi daima kalbimde taşıyacağım. Yeni başarılar ve zaferlerle dolu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Bucaspor, izmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Engin Dursun Bucaspor 1928'den ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arabasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:30:17. #1.12#
SON DAKİKA: Engin Dursun Bucaspor 1928'den ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement