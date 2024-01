Erden Timur: İnşallah mayıs ayında 24\'üncü şampiyonluğumuzu kutlayacağız

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, " Türkiye'nin dört yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu iyi biliyoruz. Şampiyonlukları zafer yapan şey, uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ederek inşallah mayıs ayında 24'üncü şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Biz kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşıyor. Biz kenetlendikçe bütün duvarlar yıkılıyor. Herkes emin olsun biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi yine şampiyon olacak" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında İstanbul spor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesinde Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yer alan soyunma odasında yazılı bir metini paylaşarak sözlerine başlayan Erden Timur, "Galatasaray soyunma odasında bir yazı yazar. Tarihi kimler yazar. Tarih hayal edeni yazar. Hayalinin peşinden gideni, kendine güveneni, yürekli olanı, yüreğini koyanı yazar. Tarih, inananı yazar. Gerçekten isteyeni, inat edeni, imkansızı deneyeni, vazgeçmeyeni yazar. Tarih, hiç durmadan çalışanı, en yukardakini yazar. Başarılı olanı, başarıyı paylaşanı yazar ve sadece birlikte olanlar tarih yazar. Galatasaray için bir tarih daha yazmanın zamanı geldi. Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray. Bu soyunma odasına her daim yazan bir yazıdır. Oyuncularımız bu yazıyı okuyarak soyunma odasının içine girer. Bu Galatasaray kültürünü gösterir. Biz seçildiğimiz günden beri bir hikaye yazmaktan bahsettik. Galatasaray, spor tarihinde yazılmış hikayelerin birçoğunu yazmış olan derin bir tarihe ve geçmişe sahip bir takımdır. Ne olursa olsun birbirini sevmekten bahsettik. Bu hikaye inanmanın karşılıksız sevmenin, sevinç gözyaşlerının, birbirini seven insanların gerçek hikayesidir. Tek ihtimali olan insanların hikayesidir. Galatasaray, renklerine aşık insanların takımıdır. Fedakarlıkların takımıdır. Tarihimize baktığımız zaman bugünkü imkanların yanına bile yaklaşamadığımız dönemlerde biz bir olduğumuz zaman çok daha kısıtlı imkanlarla neleri başardığımız müzemizde çok nettir. Tek hedefimiz şampiyon olmaktır. Başta Başkanımız, tüm yönetim kurulu üyelerimiz, Okan Hocamız, stattan Florya'ya, mağazalarımızdan Kalamış'a, Ada'ya kadar çalışan arkadaşlarımız her zerremizle hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız. İliklerimize kadar bu duygu her birimize işlemiş vaziyette. Artık şampiyonluk meşalesi yandı bir kere" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK KENDİ KENDİNE HİSSEDİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Yaklaşık bir hafta önce takım halinde bir yemek organizasyonu yaptıklarını belirten Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolcularımızla adada buluştuk. Her şeyi konuştuk. Herkes tek tek söz aldı. Herkes hayallerinden bahsetti. Birlikte nasıl şampiyon olacağımız konuştuk. Müthiş bir motivasyon vardı. Trabzonspor ile oynadığımız maçtan bir gün oyuncularımıza sürpriz yaptık. Geçen seneki şampiyonluk anlarını, birlikte olduğumuz, sarıldığımız anları gösterdik. Orada şunu söyledik: Şampiyon olanlar bu duyguyu yaşayanlar ancak bu duyguyu yaşayınca hissedecek. Bu öyle kendi kendine hissedilecek bir şey değil. Olamayanlar da yaşayınca öğrenecek. Herkes çok çalışıyor. Ondan sonra malum Trabzonspor maçını oynadık. Herkes çok çalışıyor. Oyuncularımız ekstra çalışmalar yapıyor. Pırlanta gibi karakterli oyuncularımız var. Çok istekli ve çalışkan bir teknik heyetimiz, idari personelimiz var. Okan Hocamız'ın gayretiyle, iyi niyetiyle, güzel gönlüyle herkesin teveccühünü kazanmış biri. Çok küçük yaşlardan beri bizim içerimizde olan biri. Çok önemli bir değer. Bize yaşattığı şampiyonlukla tüm Galatasaray bileşenleri olarak 7'den 70'e tüm Galatasaraylıların yüzde 100 inançla devam etmesi. İnancımızdan bir milim bile geri adım atmamamız gerekiyor. Farklı zorluklarla, spekülasyonlarla zorluk varmış gibi gösterilecektir. Tüm camiamızla oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Zaha gibi birçok oyuncumuz ile ilgili çok eleştiri vardı. Icardi'nin bile alışması zaman almıştı. Bu şampiyonluk yürüyüşünde tüm taraftarların sabırlı olmasını istiyorum. Sosyal medyada bizleri karıştırmak için yalan haberlere itibar etmemelerini rica ediyorum. Samimiyetimle söylüyorum bunların yüzde 90'ı da yalan."

"MAYIS BİZİM İÇİN SEÇİM DEĞİL, ŞAMPİYONLUK AYIDIR"

Sezon başında bu yılı dayanışma ve konsantrasyon senesi olarak adlandırdığını anımsatan Timur, "Dayanışma zor zamanda olur. Kuruluş ruhuyla kurtuluş ruhuyla olur. Bu dayanışma birbirine sahip çıkmaktır. Bu dayanışmayı tüm bileşenlerimizle hissediyoruz. Galatasaray'ın bütünleştiğinde kazanamayacağı şey kaldıramayacağı kupa yoktur. Mayıs ayı bu sezon da Galatasaray için şampiyonluk ayıdır. Bizim için mayıs ayının başka bir anlamı yoktur. Mayıs bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Dursun Başkanımızı her türlü öz veriyi gösteriyor. Tabii ki genel kurul kararıdır. Ama başkanımızın devam etmesi herkesin temennisidir. Bizim gündemimizde seçimin s'si bile yoktur" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH MAYIS AYINDA 24'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLAYACAĞIZ"

Bundan 12 gün önce başkan Dursun Özbek liderliğinde kenetlenme çağrısı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Erden Timur, şunları kaydetti:

"Başarı, tutku, şampiyonluk ateşi bizim genlerimize işlemiş. Korkuyla panikle bizim hiç işimiz olmamış. Gerektiğinde her derdi, kederi kenetlenip kenara bırakmak bizim refleksimiz olmuş. Türkiye'nin dört yıldıza sahip tek kulübü olarak şunu iyi biliyoruz. Şampiyonlukları zafer yapan şey, uğruna akıtılan ter ve harcanan emektir. Bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ederek inşallah mayıs ayında 24'üncü şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Biz kenetlendikçe herkes farklı havalara bürünüyor, farklı panikler yaşıyor. Biz kenetlendikçe bütün duvarlar yıkılıyor. Herkes emin olsun biz kenetlendikçe Galatasaray her zamanki gibi yine şampiyon olacak. Yenilmeyen tek şey azimdir. Biz göreve geldiğimizde olduğu gibi aynı azimle yola devam ediyoruz. Başta başkanımız Dursun Özbek'te bu irade var. Kenetlen başka Galatasaray yok diyoruz. Buna yürekten inanıyorum. Yıllar önce kapalı tribünde bir pankart vardı. Hep birlikte nice mayıslarımız olsun inşallah."

"SEÇİM GÜNDEMDE YOK"

Bir basın mensubunun "Mayıs ayındaki genel kurulda aday olacak mısınız?" sorusuna "Galatasaray camiasının içindeki isimler bilir telefonlara çıkacak vakit bulamıyorum. Böyle bir düşünce olsa zaten onu derim. Böyle bir şey hiç yoktu. Net bir şekilde ifade ettim. Genel kurul kararıdır Galatasaray'da seçim. İsteğimiz bu gayreti hep gösteren ağabeyimiz Dursun Başkanımızın inşallah devam etmesidir. Öyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmadı. Öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

"1 VEYA 2 TAKVİYE GÖRÜNÜYOR"

Transfere çalışmalarıyla ilgili de konuşan Timur, "Değerli bir takımımız var. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı biliyoruz. Çok becerekli oyuncularımız da var. Geçen seneki Kaan Ayhan bu sene ki Kaan Ayhan. Her pozisyonda bu sene çok iyi performanslar veriyor. Barış da öyle, Kerem Demirbay da. Bu konuda oyunculara zaman vermiyoruz. Kış transfer dönemi çok kısıtlı bir dönem. Gelecek seneki takımın planlamasında boşalacak yerler var. Doğru bir adım atmanız lazım. Uzun bir sözleşme olunca bir şeyi doldurmuş oluyorsunuz. Seçeneğin çok az olduğu bir dönem. 1 veya 2 takviye görünüyor. Tam tamına bu şekilde bir oyuncu bulabilirsek. İlk 11'e alternatif, zaman zaman görev alacak, zaman zaman kenarda olacak. Alternatif olacak seviyede olacak oyunculara bakılıyor. Direkt 11 için böyle bir oyuncu olursa hamle yapılacak. Elimizdeki oyunculara sabır gösterince ne olduğunu oyuncularımız gösteriyor. Teklifler var. Yaz transfer döneminde daha çok göreceğiz. Eleştirilen oyunculara da teklifler var. Yerini de doldurmadan göndermek doğru değil. Yönetimi tatmin edecek rakamlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN PRİMLERİ DAHİ ÖDENDİ"

Basında yer alan spekülasyonlarla ilgili de açıklamada bulunan Erden Timur, "Bizim hocalarımızın maaşı gününden gününe yatıyor. Oyuncuların primleri dahi ödendi. Bilerek çıkarılan birçok haber var. Ziyech ile ilgili çıkarıldı. Icardi iğneyle oynadı. Dinlenmesi gerekiyordu. Bunlar da belgeleriyle ortaya koymak mümkün. Hiçbir zaman böyle bir gündem olmadı. Sene başında bu yana olan tüm primler ödendi" dedi.

"ANGELINO 3-4 TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR"

Takımdan ayrılması gündemde olan sol bek Angelino ile ilgili bir soruya sarı-kırmızılı yönetici, şu yanıtı verdi:

"Menajerleri görüşüyor. 3-4 takım istiyor. İsim veremm doğru olmaz. Bir takımda karar kıldıklarında konuşulur. Leipzig'in de kararı olacaktır. O zaman transfer gerçekleşebilir."

Timur, forvet transferini de düşünmediklerini ifade etti.

"MUSLERA FUTBOLA DEVAM ETMEK İSTERSE GÖRÜŞÜP, ÇÖZERİZ"

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaptan Fernando Muslera ile ilgili bir soruya Erden Timur, "Geçen sene Muslera ile bu anlamda bir girişim olmuştu. Kaptanımızla görüşeceğiz, bizim efsanemiz, çok önemli bir değer. Birçok başarımızda en önemli paylardan birine sahip. Onun da isteği önemli. Futbol hayatına devam etmek istemiyorsa bu başka bir konu. Devam etmek istiyorsa biz onunla görüşüp aramızda çözeriz diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Erden Timur, transferde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcular Rıdvan Yılmaz ve Abdulkadir Ömür ile ilgili ise yanıt vermekten kaçındı.