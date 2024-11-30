Ertuğrul Doğan: Trabzonspor\'un en önemli konusu ekonomi

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TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan , " Trabzonspor 'un en önemli konusu yine ekonomi. Önümüzde çok ciddi bir vergi borcu var. Faizleriyle beraber 2 milyar seviyelerine yaklaşan. Bunun üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Bunun dışında da gelir gider arasında çok büyük bir dengesizlik var" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildiği Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

'ÇOK BAŞARILI GÜNLER GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Ekonomik anlamda ciddi hamleler yaptıklarını belirten Doğan, "Biz yaklaşık 20 aylık bir süreçte ekonomik anlamda gerçekte ciddi hamleler yaptık. Çok önemli ekonomik hamlelerin de planlamasını yaptık. Önümüzdeki 6 ay içerisinde inşallah bununla alakalı sonuçları almaya başlayacağız. Sportif anlamda biz üçüncü tamamlamıştık, bu yıl da iyi başlamadık. Sportif anlamda camiamıza mahcup olduğumuzu daha önce de söylemiştim. İnşallah sayın Şenol Güneş'le beraber bu sürecin önüne geçeceğiz. Hem ekonomide hem sahada başarılı bir Trabzonspor'u inşallah bu dönemde tüm camiamıza izlettireceğiz. Bu dönem asıl önemli olan artık Trabzonspor'un bu 3 yıllık süreci. Bu süreçte ekonomik, sportif planlamamızın tamamı hazırdır. Altyapı anlamında da hazırdır. Altyapıda sayın Güngör Şahinkaya ile teknik kadromuz sayın Şenol Güneş ile inşallah hem akademi anlamında hem A Takım anlamında önümüzdeki dönem içerisinde çok başarılı günler geçireceğimize inanıyoruz biz. Biz onların önünü açmak için her türlü hamleyi yapacağız" dedi.

'3 YILDA TÜM YÜKLERİN ATILMASI GEREKİYOR'

Trabzonspor'un mali durumuna ilişkin bilgiler paylaşan Doğan, "Artık bu 3 yıl Trabzonspor'un üzerindeki tüm yükleri atması gerekiyor. Bu faiz yapısıyla bu ortamla borçları sürdürülebilir durumda değil. Bununla ilgili az önce eleştiriler de oldu. Biz de bu konuyu defalarca anlatmamıza rağmen hala bazı hususların anlaşılamamış olması da ilginç. Artık şunu söylemek zorunda kalıyorsunuz bazen, anlaşılmak istenmediği için anlaşılmıyor. Bunu da söylemek gerekiyor bazı yerlerde. Çünkü hep söylüyorum ve camiama her yerde anlatıyorum. Her gittiğim yerde de açık açık Trabzonspor Kulübü başkanı olarak tek tek ifade ediyorum. Çok açık konuşmama rağmen hala aynı şeylerle karşı karşıya kalmamız, sorulması çok enteresan gerçekten. Çünkü şu; Türk futbolunun gelir yapısı ortada. Bizim şu anda 3 puan aldığımız zaman bile Trabzonspor'un kazandığı para deplasmana gidip gelmemiz, uçak paramız, otel paramızı bile zor karşılıyor. Bunu yüzlerce defa anlattım. Trabzonspor'un değil Türk futbolundaki kulüplerin, diğer rakiplerimizin de durumu ortada. Onların başkanları da bunu sürekli olarak anlatıyor" diye konuştu.

'GELİR GİDER ARASINDA 50 MİLYON EURO FARK VAR'

Ekonomik hamlelerin yapılmaması durumda kulübün borcunun 12 milyar seviyelerinde olacağına dikkati çeken Doğan, "Trabzonspor'un geliri ile gideri arasında yaklaşık olarak 50 milyon Euro'luk bir fark var. Borç azaldı, arttı konusu var. Çok basit bir hesapla 2 yıllık faizi koyduğunuz zaman, kur farkını da koyarsanız şu anda normal şartlarda bu ekonomik hamleler yapılmasa Trabzonspor'un borcu 12 milyar seviyelerinde olur. İlginç bir şekilde dinledik bazı şeyleri. Denetlenme konularından bahsi geçti. Sayın genel müdürümüze de bugün söylemiştim bu konunun üzerine bas diye, biz geldiğimiz günden beri tüm şirketlerimize kendi inisiyatif ve talebimizle bağımsız denetim kuruluşları değerlendirsin. Bunları da açıklıyoruz. Biz SPK'ya bağlı bir şirketiz. Bizim en ufak bir şekilde SPK normlarının ve bu ekonomik normların dışında hareket etmemiz teknik olarak da hareket etmemiz teknik olarak da mümkün değil böyle bir şey yaptığınız zaman da raporlara yansımaması da mümkün değil" ifadelerinde bulundu.

'TRABZONSPOR'UN EN ÖNEMLİ KONUSU YİNE EKONOMİ'

Trabzonspor Kulübü'nün faizi ödediği için borcunun da haliyle artış gösterdiğini aktaran Doğan, "Şu anda Trabzonspor'un en önemli konusu yine ekonomi. Önümüzde çok ciddi bir vergi borcu var. Faizleriyle beraber 2 milyar seviyelerine yaklaşan. Bunun üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü bugün 2 milyar gözüken vergi borcu seneye 3 milyar olduğu zaman ve gelen vergilerle 4 milyarı bulduğu zaman insanlar şunu soruyor, 'Bu borç nasıl buraya gitti?' En basit mantıkla yüzde 56'dan faiz yiyoruz. Nasıl biz kendi işlerimizde kendi ticaretimizde bu faizleri ödüyorsak Trabzonspor Kulübü de bu faizi ödediği için borcu haliyle artış gösteriyor" şeklinde konuştu.

'GELİR GİDER ARASINDA ÇOK BÜYÜK BİR DENGESİZLİK VAR'

Projelerinden bahseden Doğan, "Kulüpte gelir gider arasında çok büyük bir dengesizlik var. Bu sadece Trabzonspor için değil bütün kulüpler için geçerli. Biz tüm bunların altından kalkacak olan 4-5 önemli projemiz var. Bunların içinden inşallah 6 ay içerisinden en az 2-3'ünü bitirmek istiyoruz. Eğer bunları yapabilirsek yani önümüzdeki yıl içerisinde artık borcu çok daha yönetilebilir belki de sıfırlanmaya yakın bir Trabzonspor'u tüm Trabzonspor camiasına hediye edeceğiz. Ben geldiğim günden beri söylüyorum, bu paraları bulabiliriz. Biz bu faizlere yakalanmasaydık biz burada 4 milyar değil 1,5-2 milyar civarında bir borcu konuşacaktık. Bu konuda da buradaki herkes 'Borç neredeyse bitti' diyecek. Ama piyasanın verdiği bir faiz kararı bu. Trabzonspor'un buna bir etkisi yok tabi" dedi.

'BİR ŞEKİLDE BU İŞİN ALTINDAN ÇIKILACAK'

Trabzonspor'un 31 Aralık'a kadar ciddi bir ödeme yüküyle karşı karşıya kalındığı yönünde soru üzerine konuşan Doğan, "Bu Trabzonspor'un değil bu yeni hem UEFA'nın hem TFF'nin Finansal Fair Play ile ilgili yaptığı yaptırımlardan kaynaklı. Sadece Trabzonspor için değil tüm diğer kulüpler için de geçerli. Çok büyük çapta ödemeleri Aralık sonu oluyor son 2 yıldır. Bizim de Trabzonspor olarak 30 milyon Euro'ya yakın bir ödemesi var. Takdir edersiniz ki 30 milyon Euro, geldik bir ay önce proje yoktu, bir ayda proje geliştirdik, 30 milyon Euro'yu kasaya koyduk' diye bir şey olmayacak. Ama bir şekilde bu işin altından çıkılacak" diye konuştu.

'BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK, TARAFTARIMIZ DA ÇOK ÜZÜLDÜ'

Başkan Doğan devre arası transferle ilgili soruya da "Bu konu sayın Şenol Güneş'in vereceği kararla alakalı. Sayın Şenol Güneş bu konudaki taleplerini bildirdikten sonra ki 1-2 oyuncu hakkında konuşuyoruz şu anda Trabzonspor yönetim kurulu bunları hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışacak. Taraftarımızı, oradaki sabırsızlığı anlıyorum. Ama inanın bizim de en çok isteğimiz bu. Bu süreçte biz de çok sıkıntılı süreçler geçiriyoruz, biz de çok üzüldük, taraftarımız da çok üzüldü. Ama sayın Şenol Güneş'le beraber biz bu işlerin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Son söz sayın Şenol Güneş'in. Net kararlar verildikten ve oyuncularla görüşüldükten sonra kendisi bu konudaki açıklamaları yapacaktır" yanıtını verdi.