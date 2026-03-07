Erzurumspor, Manisa'yı 8-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Erzurumspor, Manisa'yı 8-1 Mağlup Etti

Erzurumspor, Manisa\'yı 8-1 Mağlup Etti
07.03.2026 16:11
Erzurumspor, 1. Lig'de Manisa FK'yı 8-1 yenerek tarihi galibiyet aldı. Eren Tozlu hat-trick yaptı.

Salih TEKİN/ERZURUM,

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Muhammet Ali Doğan, Emre Doğu

ERZURUMSPOR FK: Orbanic- Amar, Orhan Ovacıklı (Dk.55 Ali Ülgen), Baiye, Grociata (Dk.65 Adem Kabak), Ömer Arda, Sefa Akgün, Giorbelidze, Rodriguez (Dk.55 Sylla), Mustafa Fettahoğlu (Dk71 Fernando), Eren Tozlu (Dk.55 Benhur Keser)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Saim Sarp- Herelle (Dk.46 Cissokho), Vargas Valentin, Kubilay Sönmez, Palpo Diony (Dk.61 Umut Can), Lindseth, Adekanye (Dk.46 Enes Kiprit), Ada İbik, Umut Erdem, Otmane (Dk.70 Ahmet Şen), Ayberk Karapo (Dk.61 Osman Kahraman)

SARIKART: Vargas Valentin (MANİSA FUTBOL KULÜBÜ)

GOL: Dk.4, 8, 20 Eren Tozlu, Dk.28 Rodriguez, Dk. 45+1 Sefa Akgün, Dk.75 Sylla, Dk.83 Fernando, Dk.89 Adem Kabak) (ERZURUMSPOR FK) Dk.73 Lindseth (MANİSA FUTBOL KULÜBÜ)

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında lider Erzurumspor, evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 8-1 mağlup etti. Erzurumspor, bu sonuçla lig tarihinde en farklı galibiyetini elde etti. Maça kaptan olarak çıkan Eren Tozlu, 20 dakikada attığı üç golle hat-trick yaptı.

4'üncü dakikada kaleci Saim Sarp'tan kaptığı topla ceza alanı sol çaprazına geçen Eren Tozlu'nun şutunda top defansa çarparak ağlara gitti.1-0.

8'inci dakikada Sefa Akgün'ün ortasına yükselen Eren Tozlu'nun kafa şutunda top ağlara gitti. 2-0.

17'ini dakikada Sefa Akgün'ün sağdan yaptığı ortaya son anda Ömer Arda ayak uzattı, top üst kale direğini sıyırarak auta gitti.

20'inci dakikada Sefa Akgün'ün kullandığı serbest atışta Eren Tozlu, kafa şutuyla topu 3'üncü kez ağlara gönderdi. 3-0.

28'nci dakikada Eren Tozlu'nun cezalına girdikten sonra pas çıkardığı Rodriguez, topu kaleci Saim Sarp'ın yanından ağlara gönderdi. 4-0.

31'inci dakikada Vargas Valentin'in sert şutunda kaleci Orbanic, yatarak topu uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada cezaalanı çizgisi önünde Sefa Akgün'ün şutunda top ağlara gitti. 5-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

66'ncı dakikada ani gelişen Erzurum atağında Sylla ile paslaşan Benhur Keser'in şutunda top yan ağlarda kaldı.

67'inci dakikada sağ kanattan ilerleyen Benhur Keser, ceza alanı içine gönderdiği topa Sylla dokunamadı.

73'üncü dakikada Lindseth ceza alanı içinde buluştuğu topu kaleci Orbanic'in yanından ağlara gönderdi. 5-1.

75'inci dakikada Giorbelidze'nin ceza alanına gönderdiği topa dokunan Sylla ağlara gönderdi. 6-1.

83'üncü dakikada Ali Ülgen'in ceza alanı içine gönderdiği topa sert ve düzgün vuran Fernando ağlara gönderdi. 7-1.

89'uncu dakikada Ali Ülgen'in uzun pasında Adem Kabak, topu ağlara gönderdi.8-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Erzurumspor'un 8-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

