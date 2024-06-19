EURO 2024 Gruplarında İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

EURO 2024 Gruplarında İlk Maçlar Sonuçlandı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gruplarda oynanan ilk maçlar tamamlandı. 24 takımın mücadele ettiği şampiyonada Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarında liderlik koltuğuna oturdu.

19.06.2024 00:23
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ilk maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım 12 maç yaptı.

İlk müsabakaların ardından Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarda liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A Grubu

Almanya-İskoçya: 5-1

Macaristan- İsviçre: 1-3

TakımOGBMAYAV.P
Almanya11005143
İsviçre11003123
Macaristan100113-20
İskoçya100115-40

B Grubu

İspanya- Hırvatistan: 3-0

İtalya-Arnavutluk: 2-1

TakımOGBMAYAV.P
İspanya11003033
İtalya11002113
Arnavutluk100112-10
Hırvatistan100103-30

C Grubu

Slovenya- Danimarka: 1-1

Sırbistan-İngiltere: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
İngiltere11001013
Danimarka10101101
Slovenya10101101
Sırbistan100101-10

D Grubu

Polonya-Hollanda: 1-2

Avusturya- Fransa: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
Hollanda11002113
Fransa11001013
Polonya100112-10
Avusturya100101-10

E Grubu

Romanya- Ukrayna: 3-0

Belçika- Slovakya: 0-1

TakımOGBMAYAV.P
Romanya11003033
Slovakya11001013
Belçika100101-10
Ukrayna100103-30

F Grubu

Türkiye- Gürcistan: 3-1

Portekiz-Çekya: 2-1

TakımOGBMAYAV.P
Türkiye11003123
Portekiz11002113
Çekya100112-10
Gürcistan100113-20

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EURO 2024 Gruplarında İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: EURO 2024 Gruplarında İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika
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