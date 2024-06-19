2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ilk maçlar sona erdi.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım 12 maç yaptı.
İlk müsabakaların ardından Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Romanya ve Türkiye gruplarda liderlik koltuğuna oturdu.
Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:
A Grubu
Almanya-İskoçya: 5-1
Macaristan- İsviçre: 1-3
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|İsviçre
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Macaristan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|İskoçya
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
B Grubu
İspanya- Hırvatistan: 3-0
İtalya-Arnavutluk: 2-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|İspanya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|İtalya
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Arnavutluk
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
C Grubu
Slovenya- Danimarka: 1-1
Sırbistan-İngiltere: 0-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Danimarka
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Slovenya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Sırbistan
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
D Grubu
Polonya-Hollanda: 1-2
Avusturya- Fransa: 0-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Hollanda
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Polonya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Avusturya
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
E Grubu
Romanya- Ukrayna: 3-0
Belçika- Slovakya: 0-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Romanya
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|Slovakya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|Ukrayna
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
F Grubu
Türkiye- Gürcistan: 3-1
Portekiz-Çekya: 2-1
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Türkiye
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|Portekiz
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|Çekya
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|Gürcistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
Son Dakika › Spor › EURO 2024 Gruplarında İlk Maçlar Sonuçlandı - Son Dakika
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