Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 40. Randevuda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında mücadele edeceği Adana Demirspor ile ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin galibiyet sayısında 22-5'lik üstünlüğü bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Zorlu müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 30 maçta 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 79 puanla ikinci sırada bulunuyor. Mavi-lacivertliler ise 30 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 39 puanla 9. basamakta yer alıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.
Ligde 40. randevu
Fenerbahçe ile Adana Demirspor ligde 40. kez mücadele edecek. Geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 12 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
19 maçlık yenilmezlik serisi
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Milli ara öncesi ligde son olarak Trabzonspor ile karşılaşan ve sahadan 3-2 galip ayrılan Kanarya'nın, 5 maçlık galibiyet serisi de bulunuyor.
Osayi-Samuel cezalı
Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ikinci kez sarı kart ceza sınırına ulaştı. Başarılı futbolcu, yarın akşam oynanacak maçta kadroda olmayacak.
9 futbolcu kart sınırında
Fenerbahçe'de, Adana Demirspor karşılaşması öncesi 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
Ligin en golcü takımı
Süper Lig'de 30 hafta itibarıyla 79 puan toplayan Fenerbahçe, bu süreçte 28 maçta gol atmayı başardı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 79 gol gönderdi. Kanarya, ligde en golcü takım konumunda yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, kaydettiği 18 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.
Adana Demirspor deplasmanda kayıp
Sezona aldığı başarılı sonuçlarla puan durumunda üst sıralarda bulunarak başlayan Adana Demirspor, sonraki süreçte düşüş yaşadı. Hikmet Karaman yönetiminde ligde son 3 maçta 7 puan toplayan mavi-lacivertlilerin henüz dış sahada galibiyeti bulunmuyor. Güney ekibi, deplasmanda oynadığı 15 maçta 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
İsmail Kartal ile Hikmet Karaman 7. kez rakip
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu süreçte Kartal; Sivasspor, Fenerbahçe ve Ankaragücü'nü çalıştırırken; Karaman da Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un başındaydı. İsmail Kartal'ın ekipleri 4 galibiyet elde ederken, Karaman'ın takımları da 2 galibiyet aldı.
Arda Kardeşler düdük çalacak
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Adana Demirspor ile 40. Randevuda - Son Dakika
Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki Ata Çağdaş Türközü, spor sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Otizm tanısı konulan Türközü, yüzme ve masa tenisiyle gelişim göstererek Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ise hedefi Avrupa şampiyonluğu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Milas Orman İşletme Müdürlüğü oldu. Final maçında Bölge Müdürlüğü takımıyla karşı karşıya gelen Milas takımı, 4-1'lik skorla galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın üçüncülüğünü ise Köyceğiz işletmesi elde etti.
Denizli'de bulunan bir girişimci, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan nargile kömürüne alternatif olarak fındık kabuğundan kömür üretmeye başladı. Bülent Öztürk adlı girişimci, fındık kabuğu ve çeşitli meyve çekirdekleriyle yaptığı denemeler sonucunda en yakın ürünü elde etti ve ihracat yapmaya başladı. Öztürk, fındık kabuğundan yapılan nargile kömürünü restoranlara, köftecilere, balıkçılara ve kokoreççilere satmaktadır.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası bulunan milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını almayı hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa dereceleri bulunan Özer, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Şampiyona hazırlıklarını sürdüren milli sporcu, takım halinde de şampiyon olmayı hedefliyor.
Tekirdağ'da yaşayan 15 yaşındaki otizmli Sarp Bulut, 6 yıl önce çekinerek başladığı yüzmede kendini daha da geliştirerek yarışmalara katılmak istiyor. Bulut ailesi, 3 yaşındayken otizm tanısı konulan Sarp ile sosyal hayattan kopmaması için çeşitli etkinliklere katılmaya başladı. Sarp, 9 yaşındayken ailesi tarafından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kursuna yazdırıldı. İlk başladığında havuza girmeye çekinen Sarp yüzme antrenörü Anıl Bulut ile yaptığı çalışmalarla bir yılda kendi başına yüzecek seviyeye geldi. Namık Kemal Üniversitesi havuzunda haftanın 3 günü tek başına yüzerek sürekli kendini geliştiren Sarp, yarışmalara katılarak madalya kazanmak istiyor. Sarp Bulut, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışmalara katılarak madalya kazanmak istediğini belirtti. Yüzme antrenörü Anıl Bulut ise özel çocukların suda sosyalleşmesinin ailelerini ve çocukları mutlu ettiğini söyledi. Sarp'ın yüzme becerisinin zamanla geliştiğini ve artık yarışmalara katılabilecek seviyeye geldiğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor ile 40. kez karşılaşacak. İki takım arasında oynanan 39 maçta Fenerbahçe 22 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 5 galibiyet elde etti. Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin üstünlüğü daha belirgin oldu. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 6-0 gibi farklı skorlarla da mağlup etti.
Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında yarın Düzcespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Menemen FK deplasmanda 4-2 kazanan taraf olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Konyaspor küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alırken, Trabzonspor ise 3. sırada bulunuyor.
Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına verdiği röportajda, Demirspor'daki görev süresi ve ayrılık süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un o dönemki başkanı Murat Sancak'ı sert eleştiren Kluivert, ''İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık.Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım'' dedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte Ahmed Ildız'ın sakatlığı bulunuyor. Göztepe, son 7 haftaya en yakın takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde ikinci sırada girdi ve son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek. Adana Demirspor, 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?