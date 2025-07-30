Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı

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Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: \'\'Atatürk Stadı neden olmadı?\'\' sorusunu Ali Koç yanıtladı
30.07.2025 14:11
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Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: \'\'Atatürk Stadı neden olmadı?\'\' sorusunu Ali Koç yanıtladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuştu. Koç, stadyumun adının "Atatürk Stadı" olması için defalarca başvuru yaptıklarını ancak hiçbirine yanıt alamadıklarını söyledi. "Kamudan cevap gelmeyince tekrar başvurduk, yine dönüş olmadı" dedi.

Fenerbahçe ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı.

Fenerbahçe ile Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın konuşmasıyla başladı. "Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne hoş geldiniz" sözleriyle törene katılanları selamladı.

Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ardından, "Tarihimizin en önemli imzalarından biri için bir aradayız" diyerek iş birliğinin önemine dikkat çekti. Kızılhan, bu anlaşmanın sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak Hamdi Ulukaya'ya teşekkür etti.

Chobani'nin global başarılarından ve sosyal sorumluluk projelerinden bahseden Kızılhan, toplamda 10 sezon ve her yıl 10 milyon Euro olmak üzere stadyum isim sponsorluğu, ayrıca 5 sezon boyunca Avrupa forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

"BUGÜNDEN DAHA GÜZEL BİR GÜN OLAMAZ"

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli Fenerbahçe ailesi, tüm Türkiyeliler ve halkımız…" diyerek başladı. Sabah evden çıkarken eşiyle bir fotoğraf çektiklerini ve "Bugünden daha güzel bir gün olamaz" dediklerini anlatan Ulukaya, bu özel günü yaşamanın sevincini ve burada olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üç ay önce yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından bu iş birliğinin oluştuğunu anlatan Ulukaya, "Olur mu canım, Chobani ABD'de, Türkiye'de işimiz yok" dediğini ancak bu fikrin içine işlediğini belirtti. Ardından Koç'un misafirperverliği ve insanlığı sayesinde bu ortaklığa karar verdiklerini söyledi.

Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

"AKLIMIZI BİRLEŞTİRİRSEK, YAPAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"

Uluslararası başarılarını ve geçmişini anlatan Ulukaya, Erzincan'daki çocukluk arkadaşlarına selam göndererek onları ilk maça davet etti. Kadıköy'de ilk maça üniversiteye hazırlanırken kale arkasından bilet alarak geldiğini belirten Ulukaya, bugün burada bulunmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi. Fenerbahçe taraftarlarına ve Türkiye'deki çocuklara seslenen Ulukaya, "Biz aklımızı birleştirirsek, yapamayacağımız şey yok. Burası halkın ve Fenerbahçelilerin stadyumu, bundan daha büyük bir duygu olamaz" ifadelerini kullandı. "Biz Fenerbahçelilerin yol arkadaşıyız" diyen Ulukaya, sadece tabela desteğiyle değil, her anlamda kulübün yanında olacaklarını vurguladı.

"GURURLU VE MUTLUYUZ"

Törende söz alan Ali Koç ise, "Türk spor tarihinde böyle bir anlaşmanın benzeri yok. Son derece gururlu ve mutluyuz" diyerek başladı. Ulukaya ile Davos'ta tanıştığını ve orada gördüğü çocukların Fenerbahçe formasıyla olan görüntülerinin kendisini etkilediğini anlattı. Stada ikinci kez sponsor ismi alındığını belirten Koç, bu iş birliğinin Avrupa çapında yapılan en yüksek anlaşmalardan biri olduğunu ve Adidas ile birlikte rekor düzeyde sponsorluklara imza attıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

"BU ANLAŞMA SADECE BİR SPONSORLUK DEĞİL"

Chobani'nin bu anlaşmadaki itici gücünün Hamdi Ulukaya olduğunu ifade eden Koç, "Bu sadece bir sponsorluk değil, bir hayal ve vizyon ortaklığıdır" dedi. Ayrıca, yıllardır tanıdığı Tarkan Gürkan'ın Chobani CFO'su olduğunu ve onu çocukken ilk kez bir Fenerbahçe maçına götürdüğünü de duygusal bir anekdot olarak paylaştı.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Koç, Fenerbahçe yönetimi olarak yola çıktıklarında sadece sportif başarı değil, mali disiplin, kurumsallık ve şeffaflık da vaat ettiklerini belirtti. Tüm bu olumlu gelişmelerin kendisini gelecek için çok umutlandırdığını dile getirdi. Hamdi Ulukaya ise bu anlaşmanın bir başlangıç olduğunu belirterek, daha önce deprem bölgesindeki çocuklar için 1 milyon dolarlık destek verdiklerini, bundan sonra da her yıl Türkiye'ye yardım kampanyaları başlatacaklarını söyledi. "Üç şapka takarım, biri Fenerbahçe" diyen Ulukaya, kulüple kurdukları bağın derinliğine dikkat çekti. Fenerbahçe'ye daha yüksek bir teklif gelirse ya aynı miktarı vereceklerini ya da daha iyi teklifin kabulü için destek olacaklarını söyleyerek, "Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

ALİ KOÇ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Ulukaya, iki ay içinde futbolla ilgili çok büyük bir açıklama daha yapacaklarını, ABD'de futbola büyük yatırım planladıklarını belirtti. Ali Koç ise "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek transfer gelişmelerine açık kapı bıraktı. Koç, stadyumda Atatürk ismi için yapılan başvurulara cevap alınamadığını ve bu durumun üzücü olduğunu belirtti. Ulukaya da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu, bundan sonra ülkeye daha fazla yatırım yapacaklarını ve diğer şirketleri de Türkiye'ye davet edeceklerini ifade etti. "Fenerbahçe gibi markalar dünya çapında başarılı olursa, herkes Türkiye'ye gelir" diyen Ulukaya, kulübün bu potansiyeli taşıdığını vurguladı.

"FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ SPOR KULÜBÜDÜR"

Ali Koç, konuşmasını "Fenerbahçe artık sadece sahada değil, marka değerinde, ekonomik gücünde ve vizyoner iş birliklerinde de Türkiye'nin öncü spor kulübüdür" diyerek tamamladı.

Fenerbahçe, Chobani, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol:
    O kamuyu şuan yönetenlerin ATATÜRK le sıkıntısı oldugunu bilmiyormusun? Oraya Atatürk yerine mesela fesli deli kadir ismi için başvursan anında izin çıkardı 39 11 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    helal olsun kardeşim 13 4
  • KaraKartal:
    para ve başka çıkarlar için sattınız! ne mutlu TÜRK'üm diyene, diyebilene! 38 2 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Bu bedellerin daha fazlasını Türk markalar kolaylıkla ödüyordu. Türkiye için yurt dışında olumsuz konuşma yapanlarla masaya bile oturulmamalıyken, gerçekleşenler maddi manevi tam bir sacmalık. 37 0 Yanıtla
  • Kaya Türker:
    Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türklerin toprak bütünlüğü devam etmiştir çok şükür ALLAH'ıma 27 4 Yanıtla
  • Orange07:
    sonuç ne olursa olsun,orası Atatürk stadı olarak raraftarın kalbindedir ve hep öyle olacaktır,gerisi teferruatdır.! 1 24 Yanıtla
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