Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
24.02.2026 14:35  Güncelleme: 14:40
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ederson ve Talisca'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada yıldız isimlerin sakatlık durumları belli oldu ve tedavilerine başlandığı duyuruldu. Takımın bel kemiği olan isimlerin en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi yaşandı. Mücadelede Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Anderson Talisca karşılaşmayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitti. Ederson da son dakikalarda sakatlanarak saha içinde tedavi gördü.

EN AZ 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca'nın ise yaklaşık 3'er hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Öte yandan Milan Skriniar'ın dönüşü için 4 hafta, Edson Alvarez'in ise 6 haftaya yakın süresi olduğu aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

• Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

• Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

• Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

• Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."

6 MAÇTA YOKLAR

Skriniar, Oosterwolde, Ederson, Talisca ve Çağlar'ın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor. Edson Alvarez'in ise Beşiktaş ya da Kayserispor maçına yetişmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin fikstürü

  • 26 Şubat: Nottingham (D) - UEL
  • 1 Mart: Antalyaspor (D)
  • 4 Mart: Gaziantep FK (D) - ZTK
  • 8 Mart: Samsunspor
  • 15 Mart: Karagümrük (D)
  • 19 Mart: Gaziantep FK
  • 5 Nisan: Beşiktaş
  • 12 Nisan: Kayserispor (D)

    Yorumlar (13)

  • Hakan şen Hakan şen:
    tamam işte şampiyonluk gitti bahane hazır 33 3 Yanıtla
  • Kuzey2020* Kuzey2020*:
    nazar nazar 6 14 Yanıtla
  • ihsan Toper ihsan Toper:
    sanki savaşa gitmiş ulen rakipte neden bişey yok maçı bile kazanamadınız 14 0 Yanıtla
  • vpx4y88k89 vpx4y88k89:
    yagiz kim ya kaynak bunu kullanıyorsun son dakika 6 5 Yanıtla
  • Rodenbach123. Rodenbach123.:
    Acaba paraları mı ödenmedi? 9 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
