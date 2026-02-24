Fenerbahçe\'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi yaşandı. Mücadelede Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Anderson Talisca karşılaşmayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitti. Ederson da son dakikalarda sakatlanarak saha içinde tedavi gördü.

EN AZ 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü'nün 2-3 hafta, Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes ve Anderson Talisca'nın ise yaklaşık 3'er hafta forma giyemeyeceği belirtildi. Öte yandan Milan Skriniar'ın dönüşü için 4 hafta, Edson Alvarez'in ise 6 haftaya yakın süresi olduğu aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Kulübü sakatlıklarla ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

• Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

• Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

• Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

• Jayden Oosterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir."

6 MAÇTA YOKLAR

Skriniar, Oosterwolde, Ederson, Talisca ve Çağlar'ın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor. Edson Alvarez'in ise Beşiktaş ya da Kayserispor maçına yetişmesi öngörülüyor.

Fenerbahçe'nin fikstürü