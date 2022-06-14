Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı

14.06.2022 17:03

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un talimatı doğrultusunda ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Santa Clara'dan 23 yaşındaki orta saha Lincoln Henrique'yi renklerine bağladı.

Son Dakika: Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzaladı

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Lincol Henrique transferine ilişkin Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu. Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

İmza sonrası konuşan Henrique, "Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." dedi.

Son Dakika: Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme imzaladı

"SAHADA TARAFTAR İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

23 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Lincoln Henrique resmen Fenerbahçe'de! 4 yıllık sözleşme

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan yıldız oyuncu, Gremio altyapısından A takıma 18 yaşında yükseldi. 2014/15 sezonunda 2, 2015/16 sezonunda 15 maça çıktı. 2017/18 sezonunda kiralık olarak takımdan ayrılma kararı alan Lincoln, Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a 420 bin euro kiralama ücreti karşılığında katıldı. Ardından kısa süreli America-MG macerası yaşayan Lincoln, Temmuz 2019'da bir kez daha ülke dışına çıktı ve büyük bir çıkış yakalayacağı Portekiz ekibi Santa Clara'ya imza attı. 2019/20'de 33 maçta 1 gol, 8 asist, 2020/21'de 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynayan yıldız oyuncu, 2021/22 sezonunda ise çıktığı 44 maçta 7 gol, 10 asistle oynadı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı - Son Dakika
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