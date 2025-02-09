Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki - Son Dakika
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Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Açıklama, "Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin. Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz" ifadelerine yer verildi.

09.02.2025 20:27
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Fenerbahçe, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!"

Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki

"40 YILDIR TÜRK SPORUNU KİRLETİYORLAR"

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi hakkında bir açıklama yaptı. Belgü, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirletiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası olay tepki

NE OLMUŞTU?

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı. Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından 34. dakika kaptan Semih Güler takım arkadaşlarına, "Sahadan çekiliyoruz" diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler. Daha sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti. Yaklaşık 25 dakika sonra statta yapılan anonsta Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşmasının hakem Oğuzhan Çakır, tarafından tatil edildiği duyuruldu. Maçla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Adana Demirspor\'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe\'den olay tepki

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'un sahadan çekilmesine Fenerbahçe'den olay tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (130)

  • Salim Şimşek:
    savcılar artık olaya el koymalı. gs her yönü araştırılmalı. Mertens'in lisansı iptal edilmeli. okan buruk'un bsğlantıları arsştırılmalıdır. savcılar göreve. 2050 1457 Yanıtla
    yunus emre ozmen:
    sktrsin pzvnkler adaletçi kesildiniz başımıza bu ülkede şike hakemi ilk fenerden duyduk biz neyi anlatıyorsunuz! 8 0
    Murat DEMİRTAŞ:
    Salim mertensin adını ağzına alacak kişinin gönül verdiği takımda mert Hakan gibi türünün maymunu olmamalı mert Hakan gibi taraftarsan o halde saydı duyarım sana 4 0
    Samet Kamaz:
    tamam 0 0
  • ferhat eser:
    SONRA DEDİMKİ İYİKİ BEŞİKTAŞLIYIM 1127 0 Yanıtla
    VillaUmut:
    Ferhat doğumundan itibaren bütün hayat felsefende tek doğru şey bu ama olmasan da olurdu. Şeriatçı bir Beşiktaşlı olur mu ya? Ne alaka awk :) 31 0
    Orhan55 16:
    Emin ol sizde liderliğe oynasaydiniz şimdi fener sizlede uğraşıyor olacakti 23 0
    Volkan KILIÇ:
    dünkü penaltıya ne diyon ferhadilo 0 0
  • Sercan Polat:
    Hazreti Ömer’in bir sözü var haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır 1085 -16 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Önce Adana Demirspor'u finansal olarak batırdı başkanları. Şimdi de FBli başkanları FB lehine algı oluşturmak için Adana şehrine ihanet ediyor. Anadolu'yu kötü işleri için alet ediyorlar, Adana Demirspor ve Adana halkına ihanet edildi. 771 92 Yanıtla
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