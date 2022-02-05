Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da formasındaki değişiklikler dikkat çekti.
Fenerbahçe mücadeleye göğüs kısmında Turkovac yazan formayla çıktı. Başakşehir ise Turkovac yazısına formasının sırt kısmında yer verdi. Öte yandan dün Konyaspor'da Giresunspor karşısına formasının göğüs kısmında Turkovac'a yer vermişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konyaspor'a teşekkür ettiği bir paylaşım yaparak, "Yerli aşımız Turkovac'ı formasında gururla taşıyan İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür ediyor, maçlarında başarılar diliyoruz. Hatırlatma dozunu tribünlere hatırlatalım!" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı - Son Dakika Spor