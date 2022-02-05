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Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı - Son Dakika

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı

05.02.2022 19:41

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, mücadelede formasının göğüs kısmında yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın yazısıyla çıktı. Turuncu-lacivertliler ise Turkovac yazısına formanın sırt kısmında yer vererek yerli aşıya destek oldu.

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Fenerbahçe ile Başakşehir, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da formasındaki değişiklikler dikkat çekti.

FENERBAHÇE FORMASININ GÖĞÜS KISMINDA TURKOVAC

Fenerbahçe mücadeleye göğüs kısmında Turkovac yazan formayla çıktı. Başakşehir ise Turkovac yazısına formasının sırt kısmında yer verdi. Öte yandan dün Konyaspor'da Giresunspor karşısına formasının göğüs kısmında Turkovac'a yer vermişti.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı
Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı
Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı
Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı

BAKAN KOCA, KONYASPOR'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konyaspor'a teşekkür ettiği bir paylaşım yaparak, "Yerli aşımız Turkovac'ı formasında gururla taşıyan İttifak Holding Konyaspor'a teşekkür ediyor, maçlarında başarılar diliyoruz. Hatırlatma dozunu tribünlere hatırlatalım!" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! Formayı görenler şaşırdı
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, TURKOVAC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı - Son Dakika
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