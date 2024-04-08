Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz

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Fenerbahçe, önceki gün sahadan çekildiği Süper Kupa maçıyla ilgili dünya kamuoyuna açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, hem İngilizce hem de Türkçe olarak yaptığı açıklamada, Türk futbolunda adaletsiz sisteme karşı duruş sergilediklerini aktardı. Yapılan açıklamada, ''30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz.'' denildi.

08.04.2024 18:01
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Fenerbahçe Kulübü, tatil edilen Süper Kupa maçı ve son dönemde yaşananlara dair dünya kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İlgili maç takımımızın sahadan çekilmesiyle son bulmuştur. Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız ve Türk futbolu için tarihi bir günde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna açıklama: Adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İngilizce açıklamanın Türkçesi şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A takımı 7 Nisan 2024 tarihinde Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Süper Kupa Final müsabakasında sahadan çekildi. Fenerbahçe Spor Kulübü, ülkesinde son 20 yıldır adaletsiz futbol düzenine karşı mücadele veriyor. Sportif ve hukuki bir çok alanda mücadelesini sürdüren Fenerbahçe camiası verilen ve verilmeyen kararlar ile Türk futbolunda adaletsiz sisteme karşı bir duruş sergiliyor.

2000'li yılların başından bu zamana geçen 20 yıllık süreç içerisinde Fenerbahçe;

- 2006 yılında oyunun yabancı maddelerin sahaya atılması sebebiyle çok kez durduğu Denizlispor müsabakası başta olmak üzere, 7 sezon içerisinde 3 kez şampiyonluğu son maçlarda kaybetmiş,

- 2010-2011 sezonunda devletin içerisinde sızmış bir terör örgütü tarafından yapılan kumpas ile şike yaptıkları iftirasına uğramış, yargılanmış,

- 2011'den 2021 yılına kadar yargı süreci devam etmiş, 10 yıllık büyük bir hukuk mücadelesi sonrasında ancak haklılığını ispat edebilmiş,

- Kulübe kurulan kumpas sebebiyle ticari olarak büyük zararlara uğramış kısa sürede şirket değeri yarı yarıya azalmış,

- Türkiye Futbol Federasyonu eliyle, yargı sonucu beklenmeden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı 2 sezon elinden alınmış,

- Kulübe kumpas kuran illegal yapıyla "Fenerbahçe'ye Kumpas Davası" adlı yeni bir yargılama sürecine girişmiş ve halen bu dava ile hak arama mücadelesine devam eden,

- Uğradığı maddi ve manevi zararlar sebebiyle başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere, Türkiye'deki yetkili mercilere tazminat davaları açmış ve dava süreçleri halen devam eden,

- 4 Nisan 2015 tarihinde Dünya Futbol tarihinde eşi benzerine çok az rastlanabilecek şekilde otobüsü kurşunlanmış ancak aradan geçen 9 yıllık sürece rağmen olayın faillerinin halen meçhul kaldığı bir kulüptür.

Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna açıklama: Adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz


Tüm bu yaşananların sonucunda son olarak;

Fenerbahçe'nin 17 Mart 2024 tarihinde deplasmanda oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında yetersiz güvenlik önlemleri sebebiyle, maç sonunda yüzlerce kişi sahaya girerek futbolcuları linç girişimi ile karşı karşı kalmıştır.

Trabzon'da organize şekilde saldıranlara karşı sadece kendini koruma refleksi ile hareket eden futbolcularımızın "savunması", ülke futbolunu yöneten kurum TFF tarafından cezaya layık görülmüştür. Yaşanan tüm gelişmelerden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 18 Mart 2024 tarihinde kulüp üyelerini toplama ve istişare etme kararı almıştır. Bu doğrultuda Fenerbahçemiz, uğratıldığı tüm adaletsizliklere 2 Nisan 2024 tarihinde rekor sayıda (23 bini aşkın) kongre üyemizin katılımı ile Olağanüstü Genel Kurul düzenleyerek bir yol haritası belirlemiştir.

Bu Genel Kurul'da alınan kararlardan birisi;

Fenerbahçemiz ve ülke futbolu açısından büyük önem taşıyan UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçlarımız dolayısıyla Süper Kupa finalinin ileri bir tarihe ertelenmesi ve adaletsiz futbol iklimine karşı bu maçın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi, aksi durumda sahaya U19 Takımı ile çıkılması ya da hiç çıkılmamasıdır.

Kulübümüzün ilgili başvurusu da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedilmiştir. Fenerbahçemiz bu kararların ardından TFF'nin son reddine ve tüm bu yaşananlara tepki olarak kupaya uzanmaya çok yakın olduğu Süper Kupa Finaline 19 Yaş Altı Futbol Takımımızla çıkmıştır. İlgili maç takımımızın sahadan çekilmesiyle son bulmuştur.

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız ve Türk futbolu için tarihi bir günde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki; "Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı dik durmaya devam edeceğiz."

Fenerbahçe\'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

Süper Kupa, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kemsl: şu adamı spora kim ve niye soktu 38 41 Yanıtla
  • Tarık yücel: dünyanın en büyük spor kulübü ? buna güldüm ?????????? aklıma duba yok bi SKi m yok diyen kişi geldi.. 34 44 Yanıtla
  • Erol Çolak: dik dur eğilme bu takım seninle başkan 40 37 Yanıtla
  • Onur Ozcan: Bunlarda tinere başlamış 3 17 Yanıtla
  • Kadir Can: Hakemler tarafından en çok KOLLANAN Fenerbahçe adalet istiyor vah ve son dakika aldınız penaltı galibiyet hepsi şaibeli dürüst olun bı kere hakkı yenen Anadolu kulüpleri ağzını açmıyor fener bahçe şımarık başkanı bizim hakkımız yeniyor yok ya GS FB maçı dahil hakemler tarafından kollandınız GS net penaltı kırmızı kart verilmiyor icardi 6 maçta penaltısı verilmiyor saçma sapan penaltılar puan alan fener Adalet istiyor 5 11 Yanıtla Murat sağlam: Ağzına sağlık kardeş febeliler hariç herkesin düşüncelerine tercüman olmuşsun... 3 5
  • Gürhan TUNALI: Dünya nın en şerefli, en haysiyetli, devletine ve milletine en bağlı kulüp FENERBAHÇE dir. NOKTA.... 6 2 Yanıtla
  • Recep Yaşakan: Ali Koç kendini haklı çıkartmak için bunu söylüyor da ama u19 takım oyuncuyu resmen rezil ettin boynu bükük sahaya girdi boynu bükük çıktılar ayaklarına top değmeden gol yediler Bir de Şanlıurfa'ya haksızlık yaptı bütün kamuoyunu seni eleştirir sen kendini haklı çıkartmaya çalışıyorsun hakkını ararsın ama çıkıp bu maçı oynayacaktın 2 3 Yanıtla
  • TFF, Sakaryaspor, Boluspor, Kocaelispor, Eyüpspor ve Bandırmaspor'u PFDK'ya sevk etti
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den dünya kamuoyuna Süper Kupa açıklaması: Adaletsizliğe karşı dik durmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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