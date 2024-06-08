Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu

Spor

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun ilk günü sona erdi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde mevcut başkan ve başkan adaylarından Ali Koç konuşmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Ali Koç, Galatasaray'ın şampiyonluğunun çok fazla konuşulmadığına dikkati çekerek "Haksız şampiyonluk kazanan rakibimizin şampiyonluğu 48 saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. İşte Jose Mourinho etkisi ve Fenerbahçe farkı budur. Hedef çok basit. Bu camianın bunu gerçekleştirecek her türlü malzemesi de var. Bu şekilde sadece ülkemizde değil dünyada bilinen, Fenerbahçeli olmayanların bile maçlarına ilgi gösterdiği, UEFA kura çekimlerinde rakipler tarafından tercih edilmeyen, uluslararası haber değeri olan bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Sadece güvenmenizi istiyoruz. Güvenmemeniz için de çok sebep olabilir, bunun için de çok mahcubuz. Ama bu öyle bir mahcubiyet ki, 3 sene sonraki hayallerimi de ateşleyen mahcubiyet. Size 'İyi ki Ali başkanla devam ettik.' dedirteceğim. Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup kimseyi desteklemeyen herkese borcum var." açıklamasını yaptı.

Yeniden aday olma süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Koç, şöyle konuştu:

"Pek çok konuşmacının, Erol Bilecik Bey'in, bir nebze de benim konuşmamın başında anlattığım, kulübümüzü bu duruma getiren zihniyetten, köhne yönetim anlayışından, kendi malı gibi yöneten insanlardan kurtarmak için, o zihniyetin tekrar dönmemesi için yeniden aday oldum. Ne kadar haklı olduğumu makyaj düşünce son 1 haftada söylenenlerden görüyorsunuz. Çocukları soran, keyifli, şakacı imaj çabuk gitti, eski hatırladığımız kızgın, sabırsız, tehdirkar, vicdansız kişilik geri geldi. Bir kere teşekkür etmediniz, kutlamadınız. 6 senede hiçbir şey mi yoktu kulübün yanında duracağınız. Bırakın kutlamayı Trabzon'da bizi suçladınız. 3 Temmuz'da yaşananların ardından bana 'Kaçtı' dedirttiniz, hem de şu andaki Yüksek Divan Kurulu Başkanına dedirttiniz. Ben kaçmadım. Kapı kapı gezdim, 650 bin imza topladım. ya siz ne yaptınız başkan değilken. Fenerbahçe'nin mağlubiyetlerinin ardından lokantalarda vur patlasın, çal oynasın fotoğraflar vermekten başka ne yaptınız."

"Benim 'Başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar.' sözlerim bir isyandı"

20 yıldır Fenerbahçe'nin bir yapı tarafından hedefe koyulduğunu, bu mücadelenin yarıda kalmaması için aday olduğunu dile getiren Koç, "Biz isyan bayrağını çektikten sonra Türk futbolunda bahis operasyonu başladı, yabancı VAR hakemleri geldi, saha hakemleri yabancı olacaktı talihsiz yumruk olayından sonra cesaret edemediler. Bir arkadaşımız Büyükekşi için 'Yerli yerinde duruyor.' dedi ama sonrasında seçim çağrısı yaptılar. Bu işi Avrupa boyutuna taşıdığımız zaman bakın taşlar nasıl yerinden oynayacak. Belki de 20 sene sonra ilk kez çok adaylı bir TFF seçimine gidiyoruz. Fenerbahçe 20 yıldır saldırı yaşıyor. Fenerbahçe'nin bir duruşu var, ipi kimseye bağlı değil. Fenerbahçe bu Cumhuriyet'in bütün ilkelerini damarlarında yaşamaktadır, ne bir kupa ne de başka bir şey için taviz vermemektedir. Tarihte böyle geldi, böyle gidecek. Benim 'Başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar.' sözlerim bir isyandı, bir teslimiyet değildi. Olsaydı bu takım son derbiyi alamazdı, rakibin bu kadar ittirilmesine rağmen şansını son haftaya taşıyamazdı." açıklamasını yaptı.

Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın genel kurulu terk etmesiyle ilgili olarak da konuşan Koç, şunları söyledi:

"Bu sabah bir tatsızlık yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Bu bir strateji midir, bir mağduriyet midir bilmiyorum. Bir arkadaşın 'Ben Bodrum'a gidiyorum.' dediğini görmüşler. İnsanlar arıyor 'Benim gelmeme gerek yok.' diyor. Aman diyeyim, yarın buraya 25-30 bin kişinin gelmesi lazım. Biz kazanacağız. Kazanan da kaybeden de birbirini kucaklayacak. Pazartesi sabahı bu yolculuğa hep beraber çıkacağız. Bu çağrıyı Sayın Aziz Yıldırım'a da yapmak istiyorum. Babam 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur.' demişti. Rahmetli büyükbabamın naaşı çalınmıştı, 8 ay bulamamıştık. Sonra aynı kabristanda bulundu. Allah kimseye yaşatmasın. Kabristandan çıkarken bir aile ferdine basın mensubu 'Affeder misiniz?' dedi. Aile mensubu da 'Nasıl bunu sorarsınız?' diye tepki gösterdi. Sonra aynı adam babama aynı soruyu sordu, babam da 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur.' dedi. Hele söz konusu Fenerbahçe menfaatlerinde birleşmekse kesinlikle yoktur. Sayın Başkan niye bunu söyledim, bugün burada yaşananlar sebebiyle üzgünüm. Fenerbahçe'ye büyük emekler verdiniz, uğruna hapis yattınız, maddi manevi fedakarlık yaptınız. Ama insan değişir, bir tek aptallar ve ölüler değişmez. Siz de değiştiniz, garip değiştiniz. Sizin bu kulübe olan aidiyetinizin temelden sarsıldığını görmek benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte çok büyük fedakarlıklar yapan siz bugün Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz, kendinizi Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz. Türkiye'nin en büyük kulübü, Türk sporunun gururu Fenerbahçe'yi kişisel sebeplerinizden dolayı sevmiyorsunuz. Siz sadece Fenerbahçe'de başkan olmayı ya da sizin başkanı olduğunuz Fenerbahçe'yi seviyorsunuz. Siz benden nefret ediyorsunuz, ben etmiyorum. Esas olan şey, sizin Ali Koç nefretiniz Fenerbahçe sevginizin önüne geçmiş durumda. Bu çok acı bir durum. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum, emek veriyorum, beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama benim niyetimi sorgulayamazsınız."

"Mütemadiyen 'Sahadan çekildiler' diye laf ediyorsunuz, siz bugün seçim sahasından çekilmediniz mi?"

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın genel kurulu terk etmeden önce sahneye 25 kişiyle geldiğine dikkati çekerek "Burayı işgal etmenize gerek yoktu. Sayın Başkan 'Ali Koç kavga edelim dedi' diyorsunuz. Öyle bir şey olmadı. Geldiniz elimi sıkıp 'hayırlı olsun' dediniz. Sonra 'Kavga çıkacak.' dediniz. Ben de 'Kavga çıkacaksa, çıkacaktır.' dedim. Neden bunu söyledim. Siz 'Genel kurula gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilirler mi? Konuşursam neler olacaklarının farkında değiller?' dediniz. Biz kavga falan etmek istemiyoruz, burada insanları korkmakla suçluyorsunuz. Siz kongreye gelirseniz biz niye kendimizi korumak durumunda kalalım? Asıl sizin ağzınızdan çıkan lafa dikkat etmenizi istiyorum. Divan başkanlık seçiminde hepimizi zan altında bırakıyorsunuz, 'Çift kol el kaldırdılar, kaçak girenler vardı' diyorsunuz. Güya haksızlığa uğradığınız böyle önemli bir seçimde kendi haklarınızı savunmadan kaçıp gidiyorsunuz. Mütemadiyen 'Sahadan çekildiler' diye laf ediyorsunuz, siz bugün seçim sahasından çekilmediniz mi?" diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında "Kulübün sahibi sanıyor." söylemine atıfta bulunan Ali Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kendini kulübün sahibi sanmak ne demek biliyor musunuz? Kulübün kaynaklarını kendi özel ihtiyaçlarınız için kullanıp, sonra tekrar kulübün kasasına koymak, aradaki sürenin faizini vermemek. ya da bir yöneticinizin yaptığı gibi futbolcularımıza yaptığımız ödemeleri 2 çekte toparlayıp, çekin arkasına imza atıp, futbolculara da ileri tarihli kişisel çek verip, o tarih gelince bir daha ileri tarihli çek vermek. Futbolculara bunu sorduğumuzda 'Finansal Fair Play için yaptık.' diyorlar. Kulübün sahibiyseniz 1700 kombineyi bedelsiz taraftar grubuna verebilirsiniz. Sonra siz 'Ali Koç kendisini Fenerbahçe'den daha büyük görüyor.' diyorsunuz. Siz kendinizi kulübün sahibi gibi görüyorsunuz. Bunların hiçbirisi bizim yönetim anlayışımızla bağdaşmaz. Onun için bu zihniyetin dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir tane teknoloji şirketinden para alıyoruz. 8 milyon 600 bin dolar avans alıyoruz, 100 gün sonra bunu 9 milyon 600 bin dolar olarak cezai şartlar altında geri ödüyoruz. Neden böyle bir para alıyoruz, neden böyle bir faiz ödüyoruz çözemiyoruz. Daha da detaya girmiyorum. Ama bizim hakkımızda konuşurken attığınız iftiralar, aşağılamalar, alay etmeler, sizin de ayağınızı yere basıp dengenizi bulmanız lazım Sayın Aziz Yıldırım."

Son 6 yılda yaşanan her şeyi unutmaya hazır olduğunun da altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz bende ne suç görüyorsanız her şeyi affedin, bizden bunu bekleyen taraftarların istediğini yapalım. Güç birliği yapalım, bu camianın hak ettiği yere gelmesinde sizin de tuzunuz olsun. ve size söz veriyorum, geçmişten kalan hiçbir konuya bir daha girmeyeceğim. Siz hazırsanız ben yepyeni bir sayfa açmaya hazırım. Camianın buna ihtiyacı var. Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç, 20 senedir kanser virüsü gibi yerleşmiş anti Fenerbahçe lobisiyle tek başlarına mücadele edemez. 26 sene buraya başkanlık yapmış 2 kişi birbiriyle bu durumda olunca camia da kökünden ayrışır. Ben bunun için her şeyi yapmaya, yutmaya, sineye çekmeye razıyım. Yeter ki Fenerbahçe menfaat sağlasın. Çünkü bu camia birbiriyle uğraşmaktan çok yorgun düştü, bundan hep rakipler faydalandı. Şimdi sen, ben için değil Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe. Pazartesi günü yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz, hazırlanın."

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları okundu

Genel kurulda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu okumak üzere başkan vekili Erol Bilecik kürsüye geldi.

Bilecik, 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin yönetim kurulu raporunu okudu.

Denetleme Kurulu raporunu okumak için ise kurul üyesi Mehmet Vodina kürsüye çıktı.

Vodina, 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu.

Sarı-lacivertlilerin Mayıs 2018'de 612 milyon avro olan borcunun, Şubat 2024'te 307 milyon avroya indiği açıklandı.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporları 2 dönem için ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 yılı bütçesi de kabul edildi.

Listeler

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Oy pusulaların rengi belli oldu

Başkan adayları Koç ve Yıldırım'ın yarın yapılacak seçimde, oy pusulalarının rengi belirlendi.

Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu.

Sarı-lacivertlilerin kongresinin ilk günü sona erdi. Kongrede başkanlık seçimi yarın toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

(Bitti)