Fenerbahçe\'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Müldür'e yönelik tepkiler gündem olmuştu. Maç sonrası yaşanan gelişmelerde, Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela'nın bir taraftara verdiği cevap dikkat çekti.

ISLIKLI PROTESTO

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin yediği ikinci golün ardından tribünlerden tepkiler yükseldi. Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta müdahalede geç kalan Mert Müldür, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, tepkilerin ardından Mert Müldür'ü yanına çağırarak moral verdi. Milli futbolcu, 61. dakikada oyundan çıkarken de tribünlerden ıslıklı protestoyla karşılaştı.

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Müldür, kendisine yönelik eleştirilere saygı duyduğunu ancak nişanlısına edilen küfürleri kabul edemeyeceğini ifade etti.

Müldür açıklamasında, "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu her zaman üzerime alırım. Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

NİŞANLISINDAN TARAFTARA CEVAP

Öte yandan sosyal medyada bir taraftar, Koprena Andjela'nın fotoğrafının altına "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten" şeklinde bir yorum yaptı. Müldür'ün nişanlısı Andjela ise bu yoruma "İnşallah" yanıtını verdi.