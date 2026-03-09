Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

Fenerbahçe\'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap
09.03.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta Mert Müldür'e yönelik tepkilerin ardından, nişanlısı Koprena Andjela'nın bir taraftarın ''Defolun gidin'' yorumuna ''İnşallah'' cevabı vermesi gündem oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Mert Müldür'e yönelik tepkiler gündem olmuştu. Maç sonrası yaşanan gelişmelerde, Müldür'ün nişanlısı Koprena Andjela'nın bir taraftara verdiği cevap dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

ISLIKLI PROTESTO

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin yediği ikinci golün ardından tribünlerden tepkiler yükseldi. Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta müdahalede geç kalan Mert Müldür, bazı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, tepkilerin ardından Mert Müldür'ü yanına çağırarak moral verdi. Milli futbolcu, 61. dakikada oyundan çıkarken de tribünlerden ıslıklı protestoyla karşılaştı.

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Mert Müldür, kendisine yönelik eleştirilere saygı duyduğunu ancak nişanlısına edilen küfürleri kabul edemeyeceğini ifade etti.

Müldür açıklamasında, "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu her zaman üzerime alırım. Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

NİŞANLISINDAN TARAFTARA CEVAP

Öte yandan sosyal medyada bir taraftar, Koprena Andjela'nın fotoğrafının altına "Kocanı da al git lütfen başımıza bela oldu, defolun gidin şu kulüpten" şeklinde bir yorum yaptı. Müldür'ün nişanlısı Andjela ise bu yoruma "İnşallah" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

Mert Müldür, Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Edilen küfürler boşa gitmemiş. beş metre arkadan gelen oyuncuya topu kaptırıyorsun gol oluyor o seyircinin sahaya inmediğine dua et. 4 8 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Fenerbahçe'nin Yıldızının Nişanlısının Cevabıymış :) muhatabı kim ola 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı
İran’ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı İran'ın İlam şehrine yoğun hava saldırısı
İran hedef listesini değiştirdi Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar İran hedef listesini değiştirdi! Artık sadece Körfez ülkelerini vurmayacaklar
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Olaylı maçı o yönetmiş Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı Olaylı maçı o yönetmiş! Galatasaray-Liverpool mücadelesinin hakemi bakın kim çıktı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:50
İran’ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor Ölü ve yaralılar var
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:45:58. #.0.5#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.